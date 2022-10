Lyon : les entrepreneurs engagés chez Time for the Planet visent une levée de fonds à 1 million d’euros

Après avoir participé comme association bénéficiaire du Z Event, sans pouvoir toutefois toucher un centime, le projet lyonnais basé sur la récolte d’argent afin d’aider à la création d'entreprises luttant contre le réchauffement climatique remet le couvert.

Cette fois, ce sont les entrepreneurs engagés chez Time for the Planet qui lancent un appel pour un Grand défi lyonnais. Et notamment Laurent de la Clergerie, fondateur de LDLC et soutien de la première heure. Principal actionnaire de Time for the Planet, il enjoint ses pairs à rejoindre le mouvement pour récolter un million d’euros d’ici le 30 novembre prochain.

"Ils doivent contribuer à faire de Time for the Planet la licorne de demain, celle qui va donner naissance à d’autres licornes. Il faut que les mentalités changent : investir dans Time for the Planet, c’est investir pour le monde de demain, pour nos enfants", déclare ainsi le patron de LDLC.

Une grande soirée est d’ores et déjà programmée le 21 novembre avec 200 entrepreneurs de la région, en partenariat avec l’emlyon et Lyon Métropole Angel. Déjà près de 300 000 euros ont été récoltés en quelques jours.

Time for the Planet a déjà financé plusieurs projets dont Leviathan Dynamics (solution pour remplacer les gaz HFC réfrigérants et polluants par de l’eau) à hauteur d’1,850 million, ou encore Carbon Time (transformer des giga tonnes de CO2 en roche) contre 1,5 million d’euros.