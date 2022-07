Les Lyonnais de Time for the Planet, pré-sélectionnés pour bénéficier des dons du ZEvent 2022

Pour son édition 2022, le ZEvent a connu une polémique liée au choix de l'association qui était censée bénéficier des dons recueillis par Domingo, Mister MV, Jiraya, Baghera Jones et bien d'autres. A tel point que de nombreuses personnalités ont refusé de participer, poussant l'organisateur ZeratoR à congédier GoodPlanet et à dresser une liste de 10 associations soumise aux votes.

Parmi elles, on retrouve Time for the Planet. L'association lyonnaise a pour mission de récolter de l'argent et aider à la création d'entreprises luttant contre le réchauffement climatique. Elle a convaincu de nombreux anonymes mais aussi des entrepreneurs comme Jean-Michel Aulas (OL) ou Laurent de la Clergerie (LDLC) de participer financièrement à ces aventures.

Jusqu'à mercredi, les internautes peuvent voter pour sélectionner cinq associations qui bénéficieront des dons du ZEvent. "Ce genre de boost n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'une structure", a commenté Time for the Planet, qui appelle les Lyonnais à se mobiliser pour elle.

L'an dernier, le ZEvent avait rapporté 10 millions d'euros à Action contre la Faim en seulement 24h.