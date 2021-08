Nicolas Sabatier (Time for the Planet) : "Lever 1 milliard d'euros pour déployer les innovations nécessaires pour la planète"

Time for the Planet, fondé par des Lyonnais, a pour mission de récolter de l'argent et aider à la création d'entreprises luttant contre le réchauffement climatique. Avec déjà 5 millions d'euros obtenus (ce qui en fait l'une des cinq levées de fonds les plus importantes d'Europe), elle a convaincu de nombreux anonymes mais aussi des entrepreneurs comme Jean-Michel Aulas (OL) ou Laurent de la Clergerie (LDLC).

"Il y a des innovations qui sont nécessaires mais il y a une grande difficulté à les identifier puis à les déployer", résume Nicolas Sabatier.

Le co-fondateur de Time for the Planet évoque l'une des deux initiatives retenues grâce à la première levée de fonds. Elle sera concentrée sur l'olivine, une roche volcanique qui, sous forme de sable et au contact de l'eau, va désacidifier les océans et augmenter leur capacité de stockage. "On sait que ça fonctionne, il y a des recherches qui sont faites depuis 50 ans. Mais on ne l'a jamais encore testé sur un écosystème où il n'y a pas ce type de sable. On va donc financer de la recherche scientifique pour vérifier si c'est, ou non, une bonne solution".

L'entrepreneuriat au service de l'urgence climatique, c'est aussi favoriser la concurrence de ces initiatives écologiques. Et Nicolas Sabatier se défend de servir de plateforme de greenwashing à certains actionnaires : "Que de leur côté, ils communiquent, c'est leur image, c'est leur problématique. Par contre, moi je m'engage vis à vis de mes actionnaires, à ne pas le faire".

Ces mêmes actionnaires de Time for the Planet qui organiseront ce lundi soir un happening. Ils resteront statiques dans les rues de Lyon pour "voir si ça interpelle et crée de la discussion avec les passants".

