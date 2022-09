Coup d'envoi du ZEvent : le jackpot pour les lyonnais de Time for the Planet ?

L'évènement annuel caritatif va permettre à plusieurs associations de recevoir des dons récoltés par les meilleurs streamers et youtubeurs français, à l'invitation de Zerator. Ces derniers vont streamer non-stop et appeler leur communauté à se mobiliser. Et ça marche puisque l'an dernier, le ZEvent avait rapporté 10 millions d'euros à Action contre la Faim.

Petite nouveauté en 2022 : les internautes ont choisi eux-mêmes les associations qui recevront les dons car une polémique a entâché le ZEvent il y a quelques mois, allant jusqu'à décourager plusieurs figures du stream de participer.

Et l'association lyonnaise Time for the Planet fait partie des cinq structures retenues pour bénéficier des dons du ZEvent 2022. Elle a recueilli 10 124 votes en quelques jours, se qualifiant avec Sea Sheperd France, la LPO, WWF France et The SeaCleaners.

Time for the Planet, qui a pour mission de récolter de l'argent et aider à la création d'entreprises luttant contre le réchauffement climatique, estimait avant d'apprendre être sélectionné que "ce genre de boost n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'une structure". On peut imaginer, selon le succès de l'évènement, qu'au moins 1 million d'euros termine dans ses poches, sans compter la visibilité accrue en ligne.