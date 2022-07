Les Lyonnais de Time for the Planet retenus pour bénéficier des dons du ZEvent 2022 !

L'association lyonnaise a appris qu'elle faisait partie des cinq structures retenues pour bénéficier des dons du ZEvent 2022. Elle a recueilli 10 124 votes en quelques jours, se qualifiant avec Sea Sheperd France, la LPO, WWF France et The SeaCleaners.

"Hâte de faire ce ZEvent 2022 ensemble et de mettre en avant la biodiversité, la pollution et les questions climatiques ! On se voit en septembre", a lancé Time for the Planet sur Twitter.

Pour les non-initiés, le ZEvent est un évènement annuel caritatif qui permet à une ou plusieurs associations de recevoir des dons récoltés par les meilleurs streamers et youtubeurs français, à l'invitation de Zerator. Ces derniers, durant 24h, appellent leur communauté à se mobiliser. Et ça marche puisque l'an dernier, le ZEvent avait rapporté 10 millions d'euros à Action contre la Faim.

Time for the Planet, qui a pour mission de récolter de l'argent et aider à la création d'entreprises luttant contre le réchauffement climatique, estimait avant d'apprendre être sélectionné que "ce genre de boost n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'une structure". On peut imaginer, selon le succès de l'évènement, qu'au moins 1 million d'euros termine dans ses poches, sans compter la visibilité accrue.