Lyon : Time for the Planet privé des dons récoltés lors du ZEvent

Le week-end dernier, Time For The Planet a participé au ZEvent, un marathon caritatif porté par une soixantaine de streamers.

5 associations environnementales ont été mises en lumière par l’évènement, et 4 d’entres elles bénéficieront des dons récoltés, à savoir plus de 10 millions d’euros.

Visibilité

Pourtant, la structure lyonnaise n’en fait pas partie. En cause : "Le modèle d’entreprise que nous avons créé n’est pas encore “reconnu” (l’entreprise commerciale à but non lucratif), et nous ne rentrons pas dans les cases administratives qui permettent de bénéficier des dons de cet événement" explique Time for the planète.

L’association aura donc bénéficié de visibilité lors de ce marathon. "On a quand même tenu à participer et à se donner à fond pour les autres : tout l’argent que nous avons réussi à lever sur le week-end (en faisant des conneries comme hurler déguisés en flamant rose et nous relayer pour streamer pendant 56h non stop) va permettre d’accélérer les copains de WWF, the Sea Cleaners, Sea shepherd et LPO. Parce que quand il s’agit de la transition, peu importe qui “gagne”, on est tous gagnants !".