Lyon : Time for the Planet condamnée à changer de nom

Selon OURS, le tribunal de commerce de Lyon a donné raison à Time to Planet, une société basée à Orléans, qui estimait que les Lyonnais de Time for the Planet avaient un nom trop proche du sien.

La justice a suivi l’argument du plaignant selon lequel cette similitude entre les noms pouvait faire du tort commercialement parlant à Time to Planet.

Le fonds d’investissement lyonnais à but non-lucratif, qui a comme mission de rassembler "1 milliard d’euros pour créer 100 entreprises luttant contre le réchauffement climatique", a ainsi été condamné à cesser d’utiliser Time for the Planet. Une interdiction assortie d’une astreinte de 1000 euros/jour de retard.

Time for the Planet a décidé de faire appel.