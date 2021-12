Lyon : Time for the planet ne peut plus utiliser son nom

La société lyonnaise Time for the planet, fondée en 2019 et spécialisée dans la lutte contre le réchauffement climatique, va devoir changer de nom, au moins provisoirement. Un chef d'entreprise, dont le nom est "Time to planet", a en effet obtenu gain de cause auprès du tribunal.

Selon Le Progrès, la dénomination de l'entreprise lyonnaise, dont le but est de récolter un milliard d'euros pour financer une centaine de sociétés innovantes, a été jugée trop proche de celle de cette petite boîte orléanaise qui a vu le jour en 2013 (50 000 euros de chiffre d'affaires en 2020) : Time to planet.

Le préjudice s'est surtout fait ressentir sur le référencement internet et sur les réseaux sociaux, la popularité de la Lyonnaise éclipsant l'Orléanaise. La cour a donc ordonné à Time for the planet de cesser d'utiliser ce nom sur tous les supports en attendant un jugement sur le fond pendant six mois.

En cas de manquement, Time for the planet devra s'acquitter d'une amende de 1000 euros par jour de retard à partir du 31 décembre.