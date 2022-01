Patron Incognito : crâne rasé à la Breaking Bad, Laurent de la Clergerie (LDLC) "est un taré"

Laurent de la Clergerie devient un Patron Incognito ce lundi soir sur M6. Le boss de l'entreprise lyonnaise LDLC y apparait crâne rasé, avec un bouc soigné et des lunettes sur le nez. "J'avais très peur d'être découvert", a confié à LyonMag l'intéressé. "C'est pour ça que j'ai accepté de me raser la tête. Les salariés me connaissent bien, je vais régulièrement les voir. Que le patron se rase les cheveux, ils ne l'imagineraient pas comme quelque chose de possible. C'était le pari", raconte le chef d'entreprise lyonnais dont la société est basée à Limonest.

C'est donc avec "ce côté Breaking Bad" assumé que Laurent de la Clergerie est devenu Fabien, demandeur d'emploi en reconversion. Il s'est ainsi rendu dans un entrepôt logistique de Nantes pour suivre une préparatrice de commandes et un manutentionnaire, ainsi que dans un magasin LDLC de Besançon.

"Ce qui est génial quand on est en mode incognito avec les salariés, c'est qu'ils vont être transparents. Ils ne discutent pas avec le patron, ils n'auraient pas osé être aussi francs. Là, c'est sans filtre. Ils vont dire ce qu'ils pensent réellement de la boite, ce qu'ils pensent de leur job. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre en temps normal avec les salariés et c'était super intéressant". Au point donc de se faire traiter de "taré" par un employé comme on le voit dans la bande-annonce de l'émission. "Il parlait vraiment de moi. J'ai failli exploser de rire, je vous laisse découvrir la suite", sourit Laurent de la Clergerie.

"J'ai eu de beaux retours"

L'expérience aura été plus que positive pour l'entrepreneur spécialisé dans la vente de produits high-tech et grand ami de Tony Parker (qui fait d'ailleurs une apparition) : "J'ai découvert des situations personnelles que je n'aurai jamais imaginées. On se rend compte aussi que dès fois, des simples remontées qui ne se font pas au sein de l'entreprise pourraient améliorer le quotidien d'une personne".

Et sur la qualité de vie au travail, les employés de LDLC semblent ne rien à avoir à envier aux autres depuis la mise en place de la semaine à 32h : "Ça a changé la vie des salariés. Je l'ai vu même en dehors du champ des caméras. J'ai eu de beaux retours".

C'est justement pour promouvoir ce concept de semaine à quatre jours que Laurent de la Clergerie a accepté de participer à l'émission : "C'est un sujet qui me tient à cœur. Très souvent, les gens me disent que ça ne peut pas marcher. A chaque fois, je réponds qu'il faut venir voir pour comprendre. Alors peut-être qu'avec l'émission, on pourra voir de l'intérieur que ça fonctionne et que ça pourrait convenir à d'autres entreprises".

Patron Incognito sera diffusé ce lundi soir sur M6 à 21h05.

F.L.

