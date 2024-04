Lyon : LDLC se rapproche du rachat de Rue du Commerce

Le groupe lyonnais basé à Limonest a finalement mis plusieurs mois avant de trouver un accord. Car ce lundi, dans un communiqué, LDLC annonce avoir signé le protocole d'acquisition du fonds de commerce du site "sous certaines conditions suspensives" comme l'autorisation de l'Autorité de concurrence.

L'opération devrait donc être finalisée au plus tard le 30 juin 2024.

Sur l’année civile 2023, le fonds de commerce Rue du Commerce représentait un volume d’affaire d’environ 100 millions d’euros, dont un tiers réalisé par la Galerie Marchande, pour un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros et comptait une quarantaine de collaborateurs au 31 décembre 2023.Rue du Commerce a été un acteur pionnier et incontournable du e-commerce français avec son lancement en 1999. Précurseur, le spécialiste du high-tech est le premier acteur français à lancer sa place de marché en France en 2007 avec plus de 6 millions d’offres produits, dont plus de 1300 marques et enseignes de référence.

"Cette opération viendrait conforter la position de leader-expert du Groupe LDLC dans la distribution online de produits informatique et high-tech", précisait LDLC en décembre dernier.