Décines : l’homme abattu d’une balle dans la tête avait été condamné pour le double meurtre d’Échirolles

Le passé judiciaire de l’homme tué à Décines se précise. Selon les informations du Progrès, la victime abattue d’une balle dans la tête le 28 août dans le quartier de Sully est Youssef C., âgé de 32 ans.

Les faits s’étaient produits aux alentours de 19h30. Deux suspects auraient pris la fuite en trottinette après les tirs et restent recherchés par la police judiciaire.

Youssef C. avait déjà été au cœur d’une affaire criminelle particulièrement médiatisée : le double meurtre de Kevin Noubissi, 21 ans, et Sofiane Tadbirt, 22 ans, tués à Échirolles le 28 septembre 2012 lors d’une expédition punitive.

Condamné une première fois à 14 ans de prison

À l’époque des faits, Youssef C. venait d’avoir 18 ans. Il avait été accusé d’avoir notamment roulé avec son scooter sur la tête de l’une des deux victimes lors de cette agression collective d’une extrême violence.

En décembre 2015, la cour d’assises de l’Isère l’avait condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire.

Le dossier avait connu un très fort retentissement national. François Hollande, alors président de la République, s’était rendu à Échirolles après le drame.

Youssef C. avait fait appel de sa condamnation.

Sa peine alourdie en appel à Lyon

Son second procès s’était tenu en 2017 devant la cour d’assises d’appel du Rhône.

Sa peine avait alors été portée à 15 ans de réclusion criminelle. Ses avocats s’étaient pourvus en cassation, mais ce recours avait été rejeté l’année suivante.

L’un de ses frères, également poursuivi dans le dossier d’Échirolles, avait pour sa part été acquitté lors du premier procès en 2015.

Reste désormais à comprendre ce qui a conduit à l’exécution de Youssef C. à Décines, plusieurs années après cette condamnation.

À ce stade, aucun lien n’est établi entre son passé judiciaire et sa mort. L’enquête devra déterminer son parcours depuis sa sortie de prison, les circonstances dans lesquelles il évoluait récemment et le mobile des auteurs.