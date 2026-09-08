Judiciaire

Décines : l’homme abattu d’une balle dans la tête avait été condamné pour le double meurtre d’Échirolles

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Décines : l’homme abattu d’une balle dans la tête avait été condamné pour le double meurtre d’Échirolles

Tué le 28 août dans le quartier de Sully à Décines, Youssef C., 32 ans, avait été condamné à 15 ans de réclusion en appel pour sa participation au double meurtre de Kevin Noubissi et Sofiane Tadbirt à Échirolles en 2012. L’enquête doit désormais déterminer si son passé judiciaire a un lien avec son assassinat.

Le passé judiciaire de l’homme tué à Décines se précise. Selon les informations du Progrès, la victime abattue d’une balle dans la tête le 28 août dans le quartier de Sully est Youssef C., âgé de 32 ans.

Les faits s’étaient produits aux alentours de 19h30. Deux suspects auraient pris la fuite en trottinette après les tirs et restent recherchés par la police judiciaire.

Youssef C. avait déjà été au cœur d’une affaire criminelle particulièrement médiatisée : le double meurtre de Kevin Noubissi, 21 ans, et Sofiane Tadbirt, 22 ans, tués à Échirolles le 28 septembre 2012 lors d’une expédition punitive.

Condamné une première fois à 14 ans de prison

À l’époque des faits, Youssef C. venait d’avoir 18 ans. Il avait été accusé d’avoir notamment roulé avec son scooter sur la tête de l’une des deux victimes lors de cette agression collective d’une extrême violence.

En décembre 2015, la cour d’assises de l’Isère l’avait condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire.

Le dossier avait connu un très fort retentissement national. François Hollande, alors président de la République, s’était rendu à Échirolles après le drame.

Youssef C. avait fait appel de sa condamnation.

Sa peine alourdie en appel à Lyon

Son second procès s’était tenu en 2017 devant la cour d’assises d’appel du Rhône.

Sa peine avait alors été portée à 15 ans de réclusion criminelle. Ses avocats s’étaient pourvus en cassation, mais ce recours avait été rejeté l’année suivante.

L’un de ses frères, également poursuivi dans le dossier d’Échirolles, avait pour sa part été acquitté lors du premier procès en 2015.

Reste désormais à comprendre ce qui a conduit à l’exécution de Youssef C. à Décines, plusieurs années après cette condamnation.

À ce stade, aucun lien n’est établi entre son passé judiciaire et sa mort. L’enquête devra déterminer son parcours depuis sa sortie de prison, les circonstances dans lesquelles il évoluait récemment et le mobile des auteurs.

Tags :

Décines-Charpieu

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
algerieninteligent le 08/09/2026 à 11:27

les enquêteurs français vraiment des Guignols bien sûr qu'il y a un lien sûr et certain vous savez ce que ça veut dire vengeance

Signaler Répondre
avatar
Bon appétit vous aussi.... le 08/09/2026 à 11:19
emlyon a écrit le 08/09/2026 à 09h42

je vais reprendre un peu de purée ...

Avec jambon ou chipolatas.?🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
sidéré le 08/09/2026 à 11:19

Et dire que dans le précédent article un type a réussi à commenter "arrêtez vos méchants commentaires, wallah j'espère qu'il est au paradis"....
Et le progrès qui ajoute qu'une cagnotte serait ouverte pour lui...

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 08/09/2026 à 11:16
Pas du tout a écrit le 08/09/2026 à 09h31

Le JAP a décidé en accord avec lui meme qu il serait mieux dehors...
Et Pan .
Merci le JAP !
La justice ne va pas si mal...

et les risques de récidives sont grandement diminués ...

Signaler Répondre
avatar
zoomzoom le 08/09/2026 à 11:04

on peut se demander pourquoi quelqu'un condamné à 15 ans de prison était en liberté...mais cela ne lui a pas porté chance

Signaler Répondre
avatar
rappel à la loi le 08/09/2026 à 11:02
Un pays formidable! a écrit le 08/09/2026 à 08h06

14 ans en 2015, peine alourdie 15ans en 2017 et le mec est dehors en 2026? Soit je sais pas compter soit la justice française est une catastrophe ambulante.

tu as entendu parlé des remises de peines?

Signaler Répondre
avatar
Pour une fois le 08/09/2026 à 11:00

La justice a eu raison de remettre en liberté cet individu !

Signaler Répondre
avatar
En effet le 08/09/2026 à 10:41
affirmatif a écrit le 08/09/2026 à 10h32

Dans la chanson on y disait : plus jamais , plus jamais ça ? ? ? ?

Mais il manquait les bougies , les nounours et une ravie de la crèche qui susurre parlez moi d’amour

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 08/09/2026 à 10:40

tout s explique.

Signaler Répondre
avatar
cri69 le 08/09/2026 à 10:36

ils savent bien viser .. c bien

Signaler Répondre
avatar
affirmatif le 08/09/2026 à 10:32
chanson a écrit le 08/09/2026 à 10h01

Ce n'est pas de ce fait que Calogero a créé sa chanson sur Echirolles ?

Dans la chanson on y disait : plus jamais , plus jamais ça ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
finalement , finalement le 08/09/2026 à 10:22

Il y a une justice ! au final !

Signaler Répondre
avatar
chanson le 08/09/2026 à 10:01

Ce n'est pas de ce fait que Calogero a créé sa chanson sur Echirolles ?

Signaler Répondre
avatar
emlyon le 08/09/2026 à 09:42

je vais reprendre un peu de purée ...

Signaler Répondre
avatar
Pas du tout le 08/09/2026 à 09:31
Un pays formidable! a écrit le 08/09/2026 à 08h06

14 ans en 2015, peine alourdie 15ans en 2017 et le mec est dehors en 2026? Soit je sais pas compter soit la justice française est une catastrophe ambulante.

Le JAP a décidé en accord avec lui meme qu il serait mieux dehors...
Et Pan .
Merci le JAP !
La justice ne va pas si mal...

Signaler Répondre
avatar
Oui le 08/09/2026 à 09:09
Un pays formidable! a écrit le 08/09/2026 à 08h06

14 ans en 2015, peine alourdie 15ans en 2017 et le mec est dehors en 2026? Soit je sais pas compter soit la justice française est une catastrophe ambulante.

Et vous avez bien lu comme moi , ça ne suscite aucun questionnement dans l’article c’est formidable comme journalisme

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 08/09/2026 à 09:03

Heureusement il y a la justice 2.0 qui est bien plus efficace que celle de la france (le f minuscule est intentionnel !!!)

Signaler Répondre
avatar
jeanno69 le 08/09/2026 à 08:59

C'est ce qui s'appelle une réinsertion réussie !

Signaler Répondre
avatar
Les bons comptes font ... le 08/09/2026 à 08:45
Racailles de m... a écrit le 08/09/2026 à 07h39

Règlement de compte entre petits anges ?

Il faut reconnaître une certaine efficacité.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/09/2026 à 08:41

Tant qu'il n'y a pas de blessés collatéraux...

Signaler Répondre
avatar
Un pays formidable! le 08/09/2026 à 08:06

14 ans en 2015, peine alourdie 15ans en 2017 et le mec est dehors en 2026? Soit je sais pas compter soit la justice française est une catastrophe ambulante.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 08/09/2026 à 08:04

Depuis quand il était sorti de prison pour passer du bon temps dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 08/09/2026 à 07:39

Règlement de compte entre petits anges ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.