Décines : l’homme abattu d’une balle dans la tête avait été condamné pour le double meurtre d’Échirolles

Le passé judiciaire de l’homme tué à Décines se précise. Selon les informations du Progrès, la victime abattue d’une balle dans la tête le 28 août dans le quartier de Sully est Youssef C., âgé de 32 ans.
Les faits s’étaient produits aux alentours de 19h30. Deux suspects auraient pris la fuite en trottinette après les tirs et restent recherchés par la police judiciaire.
Youssef C. avait déjà été au cœur d’une affaire criminelle particulièrement médiatisée : le double meurtre de Kevin Noubissi, 21 ans, et Sofiane Tadbirt, 22 ans, tués à Échirolles le 28 septembre 2012 lors d’une expédition punitive.
Condamné une première fois à 14 ans de prison
À l’époque des faits, Youssef C. venait d’avoir 18 ans. Il avait été accusé d’avoir notamment roulé avec son scooter sur la tête de l’une des deux victimes lors de cette agression collective d’une extrême violence.
En décembre 2015, la cour d’assises de l’Isère l’avait condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire.
Le dossier avait connu un très fort retentissement national. François Hollande, alors président de la République, s’était rendu à Échirolles après le drame.
Youssef C. avait fait appel de sa condamnation.
Sa peine alourdie en appel à Lyon
Son second procès s’était tenu en 2017 devant la cour d’assises d’appel du Rhône.
Sa peine avait alors été portée à 15 ans de réclusion criminelle. Ses avocats s’étaient pourvus en cassation, mais ce recours avait été rejeté l’année suivante.
L’un de ses frères, également poursuivi dans le dossier d’Échirolles, avait pour sa part été acquitté lors du premier procès en 2015.
Reste désormais à comprendre ce qui a conduit à l’exécution de Youssef C. à Décines, plusieurs années après cette condamnation.
À ce stade, aucun lien n’est établi entre son passé judiciaire et sa mort. L’enquête devra déterminer son parcours depuis sa sortie de prison, les circonstances dans lesquelles il évoluait récemment et le mobile des auteurs.
les enquêteurs français vraiment des Guignols bien sûr qu'il y a un lien sûr et certain vous savez ce que ça veut dire vengeanceSignaler Répondre
Avec jambon ou chipolatas.?🤣🤣Signaler Répondre
Et dire que dans le précédent article un type a réussi à commenter "arrêtez vos méchants commentaires, wallah j'espère qu'il est au paradis"....Signaler Répondre
Et le progrès qui ajoute qu'une cagnotte serait ouverte pour lui...
et les risques de récidives sont grandement diminués ...Signaler Répondre
on peut se demander pourquoi quelqu'un condamné à 15 ans de prison était en liberté...mais cela ne lui a pas porté chanceSignaler Répondre
tu as entendu parlé des remises de peines?Signaler Répondre
La justice a eu raison de remettre en liberté cet individu !Signaler Répondre
Mais il manquait les bougies , les nounours et une ravie de la crèche qui susurre parlez moi d’amourSignaler Répondre
tout s explique.Signaler Répondre
ils savent bien viser .. c bienSignaler Répondre
Dans la chanson on y disait : plus jamais , plus jamais ça ? ? ? ?Signaler Répondre
Il y a une justice ! au final !Signaler Répondre
Ce n'est pas de ce fait que Calogero a créé sa chanson sur Echirolles ?Signaler Répondre
je vais reprendre un peu de purée ...Signaler Répondre
Le JAP a décidé en accord avec lui meme qu il serait mieux dehors...Signaler Répondre
Et Pan .
Merci le JAP !
La justice ne va pas si mal...
Et vous avez bien lu comme moi , ça ne suscite aucun questionnement dans l’article c’est formidable comme journalismeSignaler Répondre
Heureusement il y a la justice 2.0 qui est bien plus efficace que celle de la france (le f minuscule est intentionnel !!!)Signaler Répondre
C'est ce qui s'appelle une réinsertion réussie !Signaler Répondre
Il faut reconnaître une certaine efficacité.Signaler Répondre
Tant qu'il n'y a pas de blessés collatéraux...Signaler Répondre
14 ans en 2015, peine alourdie 15ans en 2017 et le mec est dehors en 2026? Soit je sais pas compter soit la justice française est une catastrophe ambulante.Signaler Répondre
Depuis quand il était sorti de prison pour passer du bon temps dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Règlement de compte entre petits anges ?Signaler Répondre