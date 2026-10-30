Squat place de Milan à Lyon : la Ville demande à l’État et à la Métropole de reloger 280 femmes et enfants

La Ville de Lyon met la pression sur l’État et la Métropole à quelques jours d’une possible évacuation du squat de la place de Milan, dans le 3e arrondissement.
Selon la municipalité, environ 280 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, occupent actuellement l’immeuble, propriété de la Métropole. La Ville dit prendre acte de la décision de justice entraînant l’évacuation, mais dénonce l’absence, à ce jour, de "propositions de relogement dignes et durables".
"Il est inconcevable de remettre à la rue autant de femmes et d’enfants"
À l’approche de la trêve hivernale, qui débute le 1er novembre, Grégory Doucet appelle les institutions compétentes à agir.
"À l’approche de l’hiver, il est inconcevable de remettre à la rue autant de femmes et d’enfants sans proposer de solutions de relogement durable", déclare le maire de Lyon.
"Ces familles ont besoin d’un toit, pas d’un campement ou d’un hébergement précaire", poursuit-il, appelant chacun à "assumer ses responsabilités".
La Ville estime qu’une évacuation "ne peut se traduire par une remise à la rue de personnes en situation de grande précarité" et renvoie directement la responsabilité de l’hébergement d’urgence vers les institutions compétentes.
600 places mobilisées par la Ville et le CCAS
La municipalité met également en avant les moyens qu’elle dit avoir engagés depuis plusieurs années dans la lutte contre le sans-abrisme.
Selon son communiqué, environ 600 places d’hébergement sont actuellement mobilisées par la Ville et le CCAS, directement, à travers des financements associatifs ou via la mise à disposition de locaux.
Depuis 2021, 300 nouvelles places auraient été créées ou mobilisées, pour un engagement financier annuel dépassant 3,5 millions d’euros.
La Ville affirme également avoir permis environ 300 000 nuitées depuis 2021. Elle cite notamment son soutien à Alynéa, au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ou à Habitat et Humanisme, ainsi que la mise à disposition de plusieurs bâtiments.
La Métropole et l’État directement mis en cause
La Ville de Lyon dit désormais s’inquiéter d’un "désengagement progressif de la Métropole de Lyon et de l’État" dans les dispositifs d’hébergement d’urgence destinés aux mineurs et aux familles isolées.
Elle affirme notamment que la Métropole n’a pas encore acté la reconduction du dispositif d’accueil de la Station Rockefeller après le 31 décembre, ce qui pourrait, selon elle, laisser plusieurs jeunes sans solution au cœur de l’hiver.
"Quand elle le peut, la Ville de Lyon propose des solutions d’hébergement dignes", insiste Bruno Couturier, adjoint au maire chargé des Solidarités.
La municipalité demande désormais à l’État et à la Métropole de proposer une solution pour les occupants de la place de Milan avant l’évacuation annoncée.
NE DEMANDEZ PAS CE QUE L ETAT PEUT FAIRE POUR VOUS MAIS DEMANDEZ VOUS CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR L ETATSignaler Répondre
Comme je l'ai déjà fait observer ici ...Signaler Répondre
Les villes de Lyon et Villeurbanne ainsi que la Métropole - sous l'ancien exécutif - se veulent accueillantes , hospitalières et engagées dans la lutte contre le sans-abrisme .
A ce titre elles sont membres de l'ANVITA - Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants - qui regroupe des " Territoires engagés pour un accueil inconditionnel " .
Qui sème le vent récolte la tempête ! Et maintenant que le vent souffle fort on refile le bébé à l'Etat et à la Métropole .
Ce maire se croit toujours dans l'Humanitaire .
Ils parlent de femmes et d'enfants mais ils sont ou les hommes elles ne les ont pas fait par l'opération du St Esprit, mais c'est impossible.Signaler Répondre
L'état toujours l'état.Signaler Répondre
Arrêtez d'engraisser les assos, il y aura peut être moins d'arrivage
Je rêve un jour qu'on ait un service d'immigration aussi pointilleux que le service australien. La France est une passoire, le paillasson du tiers monde. On a 3500 milliards d'€ de dette et on continue d'accueillir toute cette misère qui va vivre au crochet de l'état donc de nos impôts. Franchement la solidarité j'en ai plus que marre. Et croyez moi, mon choix de vote est définitif pour 2027. Aucun autre choix possible...Signaler Répondre
Vous ne voulez plus participer à subventionner toute la pourriture mondiale? Réduisez votre taux à la source braves gens! Jusqu'à 10% de réduction du montant d'impôts sans pénalités. Vous devrez rattraper l'année d'après, mais ca fera des milliards supplémentaires à chercher pour l'état chaque mois. Ça accélèrera la fin de la fête pour toutes les cigales vivant de notre sueur.Signaler Répondre
je propose une taxe sur les assurances habitation pour leur permettre d avoir un toit,elle s ajoutera à celle pour la destruction des biensSignaler Répondre
La france pays des droits de l homme et des taxes
Mais d’où viennent tout ces gens qui en plus font des enfants sans même avoir un logement, c'est de l’égoïsme ou pensant que les enfants sont un passe droit. Avec ma famille on cherche un logement depuis longtemps personne nous aide et je ne viens pas pleuré ou demander quoi que ce soit alors ces personnes devrait aller ailleurs tout simplement, nous n'avons plu d'argent dans les caisses de l'état pour aider toute la misére du monde.Signaler Répondre
" Vendredi dernier, des policiers de Laval ont parcouru 600 kilomètres aller-retour jusqu'à l'aéroport de Roissy pour escorter un individu sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à destination de la Guinée. Arrivé au pied de l'avion, l'homme a refusé de monter à bord, expliquant aux agents être asthmatique et vouloir rester en France pour bénéficier de soins gratuits sans travailler. Ce refus a immédiatement mis fin à la procédure d'expulsion. "Signaler Répondre
C'est pas beau la France et nos gouvernants? 👀👀
Il doit assurer le service après vente, après avoir accordé des subventions aux passeurs.Signaler Répondre
Allez zy , il faut qu'il en vienne encore plus.... c'est Nicolas qui paie....Signaler Répondre
Au moins 3500 milliard d'euros de dette et faut encore loger tout ceux qui arrivent des quatre coins du monde !Signaler Répondre
Ils ne viennent pas tous de pays en guerre non ? ?
Alors mettons un terme à l'arrivée de toutes ces personnes que nous ne pouvons plus accueillir !
Un adjoint aux solidarités le mot mis à la mode par la gauchiasseSignaler Répondre
Le poste d'adjoint à l'hospitalité du précédent mandat (Sonia Popof) existe t'il encore ?
La gabegie continue......
Elles ont un toit dans leur pays d'origine, on veut bien leur payer le ticket d'avion.Signaler Répondre
La France a 3600 milliards de dettes! On va continuer encore longtemps a laisser rentrer le monde entier?Signaler Répondre
Doucet passe désormais son temps à dire aux autres ce qu'ils devraient faire. Ça doit être franchement pénible de travailler avec un mec comme ça...Signaler Répondre
Il reste de la place au domicile de Doucet.Signaler Répondre
rien à faire en FranceSignaler Répondre
Tu as des partis politiques qui veulent ouvrir les portes à tous le monde,Signaler Répondre
Tu as des partis politiques qui votent des dons à des associations qui font un réel business du clandestin. Avec des gens dans ses associations qui ont des salaires très élevés, ou encore sont membres des partis politiques qui votent les dons.
Même si personne ne veut le dire vous avez créée tout un écosystème de personnes qui vivent grassement du business du clandestin (militant, avocat, hôtelier etc etc)... encore une dérive étatique qui coute des milliards
Doucet fait parti de cet écosystème.. et il demande après à ceux qui n'en veulent pas de payer. Le problème est que les caisses sont vides et archi vides, que le petit salarié français est déjà assommé d'impôts et ne peut pas plus payer... bien entendu les gens comme Doucet diront la phrase simpliste "que les riches payent".
C'est celle reprise en coeur par tous ses pseudo lycéen qu'on voit sur les plateaux télé... je pensais que les journalistes avaient fait leur job en vérifiant des Insta et Snap de ses "jeunes" car on passera pour la représentativité sachant qu'il sont à 90% affiliés à LFI.... en même temps des journalistes essayent de dire que cela n'est pas un manoeuvre LFI mais au totalement au contraire (LFI a la main du certain syndicat de prof).
il est inconcevable de remettre à la rue autant de futurs chômeurs par la désobéissance citoyenne !Signaler Répondre
La France a 3600 miliards de dettes. Oh pardon, nos trés chers gouvernants vont bien nous pondre une nouvelle taxe!Signaler Répondre
Et aprés ils s'étonnent que la croissance soit négative!
Et la Garin ? Où est-elle ? Va t-elle aller dormir avec eux ? Chiche la Marie Parlotte....?Signaler Répondre
Il y a de très bons hôtels à BamakoSignaler Répondre
Allez à la Mairie centrale de Lyon, le Doudou devrait pouvoir les acceuillir et montrer l’exempleSignaler Répondre
Qui a fait venir ces gens ?Signaler Répondre
AViS aux squatteurs :Signaler Répondre
Monsieur Doucet vous invite à squatter sa demeure.
En mai 2023, Le khmere nous appelait à la désobéissance citoyenne !Signaler Répondre
Y a plus de places, demerdes toi avec Doudou !Signaler Répondre
Ben voyons, la Mairie accueille à tour de bras des migraints pour bien se faire voir de ses partis politiques, et maintenant, c'est Nicolas Qui Paye leur hébergement...Signaler Répondre
il faut les aider à retourner au chaud dans leur pays.Signaler Répondre
Des logements gratuits pour tous. Doucet s'en fout, c'est pas lui qui paye.Signaler Répondre
Qu'ils aillent chez Doucet il a quelques chambres de libre, au pire ils se serreront un peu, c'est bien ce qu'il veut, faire de la place à des immigrés illégaux donc ok tous chez Doucet et les Verts à eux tous on doit bien pouvoir les caser tous.Signaler Répondre
Quel rappport ?Signaler Répondre
Avons nous vraiment une solution, chaque année un peu plus de migrants, ils sont là, et ils attendent que le pays les aide ! Pas de boulot, pas la même langue, pas les mêmes façons de vivre ! Mais soyez réalisé, ces personnes devraient retourner dans leurs pays, ou ils seraient certainement heureux. Ils ont des dirigeants qui reçoivent chaque année des aides de X pays, qui gardent bien pour eux au lieu de distribuer ou aider leurs citoyens.Signaler Répondre
Et puis leur trouver des logements, quand vous voyez comment les logements sont entretenus ou rendus, tous propriétaires ne souhaitent pas leur louer pour retrouver son appartement complètement saccagé !!!!
Les personnes des associations devraient plutôt faire le nécessaire pour les aider à retourner dans leur pays, si ils ne souhaitent pas le faire et bien qu'ils prennent la responsabilité de les loger chez eux.
Réponse à Doucet : "Il est inconcevable de faire venir ces gens là en France dans une grande bonté façon écolo -LFI."Signaler Répondre
Ce demi maire est un sketch à lui seul......punaise encore 6 ans à le supporter.
Italie : Énorme manifestation à Milan lors de la grève généraleSignaler Répondre
Aux frais de la princesse bien entendu. Continuons comme ça et elle va se retrouver à poils la princesse.Signaler Répondre
Il réclame toujours plus de logements pour des gens qu’il fait venirSignaler Répondre
L’appel d’air est tel que l’on ne saura bientôt plus quoi faire
Mais le dogme des extrêmes gauchistes comme Doucet est le grand remplacement et la créolisation chère à Melenchon
Il ferait mieux de s’occuper de Lyon dont il est paraît-il le maire et qui est dans un état désastreux, état dont il est grandement responsable
Devraient se pointer en bas de chez doucet demander des comptesSignaler Répondre
Ça ne serait pas plus efficace que la ville demande aux gens d'arrêter de venir ?Signaler Répondre
relogement immédiat au CRA de st ExSignaler Répondre
On était mieux au temps de coloniesSignaler Répondre
Qui nous a fait venir ici
Il nous prend vraiment pour des buses le Doudou, "viendez chez nous", et après "hé ho l'État tu vas me les loger oui ou non"...Signaler Répondre
On n'a déjà pas de quoi loger tout ceux qui bossent avec la politique du logement inexistante depuis macron, depuis qu'il est aux finances donc 15 ans.
Appel d'air...Signaler Répondre
Le message est très bien vu pour les candidats à l'immigration (clandestine de surcroît).
L'irresponsabilité totale de ces politiques...
Dehors tout le mondeSignaler Répondre
Va falloir s'habituer , on a plus de rond, contactez Marinne ou Jean Luc, ils ont des idées , eux
Avec le pognon des casses on aurait pu aider, dommage
Pleure Grégory
Tu casses, tu répares, tu fais venir, tu t en occupes avec tes sous...Signaler Répondre
Qd je vois la photo, que ces personnes retournent dans leur case.Signaler Répondre
Je suis certain qu'elles ( ces personnes), seraient mieux a Dakar, à Bamako, à Banguy, à Yaounde......
Allez un peu de courage en France !