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Lyon Politiques : commerces, Raphaël Arnault et Métropole de Lyon - 30/10/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : commerces, Raphaël Arnault et Métropole de Lyon - 30/10/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politiste Romain Meltz et la créatrice de contenus Sarah Vincent interviennent sur les sujets suivants :

- Plan de la Métropole, terrasses en novembre : les collectivités peuvent/doivent elles sauver les commerces de la Presqu'île ?
- Réunion de Raphaël Arnault menacée : un député de la nation peut-il être persona non grata dans une ville ?
- Travaux, rues sales, silos à verre pas vidés avant les manifestations : un apprentissage de l'exercice métropolitain plus difficile que prévu ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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10 commentaires
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papyrebel le 31/10/2026 à 11:02

L'attentat de Trappe qualifié de raciste , ne serait-il pas le résultat d'un ras le bol de très nombreux citoyens , majoritaires dans notre pays , à qui on a imposé l'ouverture des frontières aux quatre vents , une immigration massive , une perte de liberté et de ne plus pouvoirs appliquer ses propres lois , mais celles de Bruxelles ? Un individu n'a plus supporté cela .

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Et pourtant le 30/10/2026 à 20:05
toujours les memes sans surprises a écrit le 30/10/2026 à 18h28

Kévin Tessier croyait au « Grand remplacement », théorie complotiste, raciste, islamophobe, antisémite, négrophobe. Il s'abreuvait de discours médiatiques et politiques. Celles et ceux qui la propagent ou en débattent ont une lourde responsabilité dans l'attentat de Trappes.

Mettre des mots sur des concepts, c'est pourtant fondamental pour comprendre les dynamiques migratoires en cours en Europe.

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Fascisation du monde le 30/10/2026 à 20:04
Simplement a écrit le 30/10/2026 à 18h31

Oui en allant sur cnews

Vous êtes contre la liberté de la presse ?

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Mensonge mensonge le 30/10/2026 à 18:40
erreur a droite a écrit le 30/10/2026 à 17h27

Un attentat raciste a frappé notre pays. Et j’apprends que pas un candidat de la droite et l’extrême droite n'a jugé utile de se déplacer pour rendre hommage aux victimes ce soir à Trappes. Leur absence est un aveu et une faute morale. La République ne trie pas ses morts.

Citez donc UNE SEULE personnalité politique de droite ou du rassemblement national ayant tenu des propos ambigües autour de cet ignoble acte terroriste.

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Simplement le 30/10/2026 à 18:31
FAKE NEWS a écrit le 30/10/2026 à 18h03

Ils n'ont pas eu envie de se faire insulter par le maire de trappes, et ils rendront évidemment hommage aux victimes d'une autre manière.

Oui en allant sur cnews

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toujours les memes sans surprises le 30/10/2026 à 18:28
erreur a droite a écrit le 30/10/2026 à 17h27

Un attentat raciste a frappé notre pays. Et j’apprends que pas un candidat de la droite et l’extrême droite n'a jugé utile de se déplacer pour rendre hommage aux victimes ce soir à Trappes. Leur absence est un aveu et une faute morale. La République ne trie pas ses morts.

Kévin Tessier croyait au « Grand remplacement », théorie complotiste, raciste, islamophobe, antisémite, négrophobe. Il s'abreuvait de discours médiatiques et politiques. Celles et ceux qui la propagent ou en débattent ont une lourde responsabilité dans l'attentat de Trappes.

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Juninho69005 le 30/10/2026 à 18:22
erreur a droite a écrit le 30/10/2026 à 17h27

Un attentat raciste a frappé notre pays. Et j’apprends que pas un candidat de la droite et l’extrême droite n'a jugé utile de se déplacer pour rendre hommage aux victimes ce soir à Trappes. Leur absence est un aveu et une faute morale. La République ne trie pas ses morts.

Oui, ils assument totalement qu'une partie de la population n'est pas humaine pour eux.

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Pp le 30/10/2026 à 18:10
erreur a droite a écrit le 30/10/2026 à 17h27

Un attentat raciste a frappé notre pays. Et j’apprends que pas un candidat de la droite et l’extrême droite n'a jugé utile de se déplacer pour rendre hommage aux victimes ce soir à Trappes. Leur absence est un aveu et une faute morale. La République ne trie pas ses morts.

Et pour le meurtre raciste a Crepol dans la Drôme ceux de gauche et d extreme gauche ..ils etaient présent ??🙃🙃

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FAKE NEWS le 30/10/2026 à 18:03
erreur a droite a écrit le 30/10/2026 à 17h27

Un attentat raciste a frappé notre pays. Et j’apprends que pas un candidat de la droite et l’extrême droite n'a jugé utile de se déplacer pour rendre hommage aux victimes ce soir à Trappes. Leur absence est un aveu et une faute morale. La République ne trie pas ses morts.

Ils n'ont pas eu envie de se faire insulter par le maire de trappes, et ils rendront évidemment hommage aux victimes d'une autre manière.

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erreur a droite le 30/10/2026 à 17:27

Un attentat raciste a frappé notre pays. Et j’apprends que pas un candidat de la droite et l’extrême droite n'a jugé utile de se déplacer pour rendre hommage aux victimes ce soir à Trappes. Leur absence est un aveu et une faute morale. La République ne trie pas ses morts.

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