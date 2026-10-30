Lyon Politiques : commerces, Raphaël Arnault et Métropole de Lyon - 30/10/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politiste Romain Meltz et la créatrice de contenus Sarah Vincent interviennent sur les sujets suivants :

- Plan de la Métropole, terrasses en novembre : les collectivités peuvent/doivent elles sauver les commerces de la Presqu'île ?

- Réunion de Raphaël Arnault menacée : un député de la nation peut-il être persona non grata dans une ville ?

- Travaux, rues sales, silos à verre pas vidés avant les manifestations : un apprentissage de l'exercice métropolitain plus difficile que prévu ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.