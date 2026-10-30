Lyon Politiques : commerces, Raphaël Arnault et Métropole de Lyon - 30/10/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politiste Romain Meltz et la créatrice de contenus Sarah Vincent interviennent sur les sujets suivants :
- Plan de la Métropole, terrasses en novembre : les collectivités peuvent/doivent elles sauver les commerces de la Presqu'île ?
- Réunion de Raphaël Arnault menacée : un député de la nation peut-il être persona non grata dans une ville ?
- Travaux, rues sales, silos à verre pas vidés avant les manifestations : un apprentissage de l'exercice métropolitain plus difficile que prévu ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
L'attentat de Trappe qualifié de raciste , ne serait-il pas le résultat d'un ras le bol de très nombreux citoyens , majoritaires dans notre pays , à qui on a imposé l'ouverture des frontières aux quatre vents , une immigration massive , une perte de liberté et de ne plus pouvoirs appliquer ses propres lois , mais celles de Bruxelles ? Un individu n'a plus supporté cela .Signaler Répondre
Mettre des mots sur des concepts, c'est pourtant fondamental pour comprendre les dynamiques migratoires en cours en Europe.Signaler Répondre
Vous êtes contre la liberté de la presse ?Signaler Répondre
Citez donc UNE SEULE personnalité politique de droite ou du rassemblement national ayant tenu des propos ambigües autour de cet ignoble acte terroriste.Signaler Répondre
Oui en allant sur cnewsSignaler Répondre
Kévin Tessier croyait au « Grand remplacement », théorie complotiste, raciste, islamophobe, antisémite, négrophobe. Il s'abreuvait de discours médiatiques et politiques. Celles et ceux qui la propagent ou en débattent ont une lourde responsabilité dans l'attentat de Trappes.Signaler Répondre
Oui, ils assument totalement qu'une partie de la population n'est pas humaine pour eux.Signaler Répondre
Et pour le meurtre raciste a Crepol dans la Drôme ceux de gauche et d extreme gauche ..ils etaient présent ??🙃🙃Signaler Répondre
Ils n'ont pas eu envie de se faire insulter par le maire de trappes, et ils rendront évidemment hommage aux victimes d'une autre manière.Signaler Répondre
Un attentat raciste a frappé notre pays. Et j’apprends que pas un candidat de la droite et l’extrême droite n'a jugé utile de se déplacer pour rendre hommage aux victimes ce soir à Trappes. Leur absence est un aveu et une faute morale. La République ne trie pas ses morts.Signaler Répondre