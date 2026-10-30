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Manifestation du 31 octobre à Lyon : une grande partie du centre-ville interdite aux rassemblements, voici les secteurs concernés

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Manifestation du 31 octobre à Lyon : une grande partie du centre-ville interdite aux rassemblements, voici les secteurs concernés

La préfecture du Rhône renforce les mesures de sécurité pour ce samedi 31 octobre à Lyon. Après deux week-ends marqués par des violences urbaines, les rassemblements seront interdits de 10h à 23h dans un vaste périmètre du centre-ville. Une manifestation restera toutefois autorisée, avec un départ à 14h de la Manufacture des Tabacs en direction de la place Jean-Macé.

Lyon se prépare à un troisième samedi de mobilisation sous haute surveillance. Alors que les violences des 17 et 24 octobre ont profondément marqué le centre-ville, les autorités ont décidé d'encadrer strictement les rassemblements prévus ce week-end.

Un arrêté préfectoral interdit les rassemblements et attroupements dans une grande partie de Lyon, samedi 31 octobre, entre 10h et 23h.

Cette interdiction ne concerne toutefois pas le cortège déclaré par les organisateurs, dont le parcours a été validé par la préfecture.

Les manifestants pourront ainsi se retrouver à 14h devant la Manufacture des Tabacs, avant de rejoindre la place Jean-Macé.

Presqu'île, Vieux-Lyon, Part-Dieu : les quartiers concernés

Le périmètre d'interdiction couvre une vaste partie du centre de l'agglomération.

Sur la Presqu'île, il s'étend de la pointe de la Confluence jusqu'à la place des Terreaux et la place Louis-Pradel, toutes deux incluses.

Dans le Vieux-Lyon, plusieurs rues sont concernées, notamment les rues Juiverie, de la Loge, de Gadagne et Tramassac.

Sur la rive gauche du Rhône, les restrictions englobent notamment l'avenue Berthelot, l'avenue Jean-Jaurès, le cours Gambetta, la rue Garibaldi et le cours Thomas, sous réserve de l'exception prévue pour le parcours autorisé.

Le périmètre remonte également vers les abords du parc de la Tête d'Or et longe le quartier de la Part-Dieu.

Policiers, gendarmes, hélicoptères et drones mobilisés

Pour éviter de nouveaux débordements, la préfecture annonce un important dispositif de sécurité.

Policiers et gendarmes nationaux seront épaulés par plusieurs unités de forces mobiles, des réservistes opérationnels et des équipes spécialisées.

Des véhicules Centaure, des équipes cynophiles, des hélicoptères, des drones et des unités fluviales pourront notamment être mobilisés.

Les policiers municipaux participeront à la protection des édifices publics, tandis que les militaires de l'opération Sentinelle seront également engagés.

"L'engagement immédiat des forces de sécurité sera total pour intervenir rapidement et systématiquement en cas de trouble à l'ordre public", prévient la préfecture du Rhône.

Des recommandations adressées aux commerçants

Les autorités appellent également les commerçants lyonnais à prendre leurs précautions.

Elles recommandent notamment de vérifier les systèmes de vidéoprotection, de protéger les vitrines, de baisser les rideaux métalliques et d'adapter les horaires d'ouverture si nécessaire.

Les professionnels sont également invités à conserver le moins d'argent liquide possible dans leurs établissements.

Des consignes destinées à limiter les risques de nouvelles dégradations après les pillages qui ont touché plusieurs commerces lyonnais lors des précédentes manifestations.

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31 octobre

Lyon

44 commentaires
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OUAIS Nimbus ...... le 31/10/2026 à 19:38

Nimbus a écrit le 31/10/2026 à 08h19 :

Ah ouais donc euh..
... quand ils ouvrent, la clientèle manque. Les commerces en ville agonisent.. vite, des aides.
... et quand ils ferment, le manque à gagner est énorme.. vite, des aides.

ET TOI TU ACHETES OU ?? CHEZ AMAZON ????? TU ENGRAISSES BEZOS ???

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La meute le 31/10/2026 à 13:07
Les Fachos Incultes a écrit le 31/10/2026 à 08h04

Les racailles d'extrême gauche se saoulent mais ce sont les commerçants qui trinquent.

Ils se droguent aussi, c'est la poudre blanche à gogo !

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Tiens le 31/10/2026 à 10:41
Nimbus a écrit le 31/10/2026 à 08h19

Ah ouais donc euh..
... quand ils ouvrent, la clientèle manque. Les commerces en ville agonisent.. vite, des aides.
... et quand ils ferment, le manque à gagner est énorme.. vite, des aides.

Revoilà celui pour qui l’extrême gauche n’existe pas !

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tiens tiens le 31/10/2026 à 08:19

Bizarre, on a pas vu de drapeaux palestinien hier a Trappes 👀 Je pense qu'ils vont les sortir aujourdh'ui 🤣

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Nimbus le 31/10/2026 à 08:19
HardRockeuse a écrit le 30/10/2026 à 18h42

les commerçants lyonnais en ont tellement ras le bol des manifs qu’ils n’ouvrent plus les samedis. Un énorme manque à gagner pour commerces et restaurateurs. D’ailleurs, qui a envie de se balader dans le centre ville en ce moment?

Ah ouais donc euh..
... quand ils ouvrent, la clientèle manque. Les commerces en ville agonisent.. vite, des aides.
... et quand ils ferment, le manque à gagner est énorme.. vite, des aides.

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Les Fachos Incultes le 31/10/2026 à 08:04

Les racailles d'extrême gauche se saoulent mais ce sont les commerçants qui trinquent.

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Titus69 le 31/10/2026 à 06:05
Et lundi ....... a écrit le 30/10/2026 à 18h10

tu n'oublies pas de retourner au boulot pour financer le RSA CMU CHOMEDU les ALLOCS le CHEQUE ESSENCE LE CHEQUE RENTREE SCOLAIRE etc... etc ....

Ses militants d'extrême gauche
soit ils ne bossent pas et sont dans des "assos" payées sur argent public

soit certains comme des blackblock sont des gros bourgeois qui au taff font des crasses à leurs collègues pour avoir une prime tout en léchant le cul du N+1

Je le dis car au boulot j'ai 2 gauchistes "rouges" très "révolution" et JLM... et ils sont connus pour lécher les culs et essayer de piquer les postes aux autres pour monter et se faire du pognon. C'est pas marrant de voir ça non?

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trop tard le 30/10/2026 à 21:44
le changement vient par les urnes a écrit le 30/10/2026 à 16h19

Réveillez-vous les quartiers, les banlieues et les jeunes aller faire votre carte électorale pour 2027 pour ne pas laisser les RN et Macron bis de prendre le pouvoir faite convaincre les personnes âgées de voter pour le programme qui soutient les jeunes

va plutôt acheter (pas piller stp ...) une flopée de mouchoirs. Tu vas chouiner en mai 2027.

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bassta le 30/10/2026 à 21:28
En direct de l’Ephad a écrit le 30/10/2026 à 19h47

Protection La Discrète, pour que votre incontinence ne soit plus un problème !
Validée par Papy Jean-Luc et l’infirmière Mathilde

Excellent ! Merci.

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l'extrême gauche ! le 30/10/2026 à 21:08
l’ extrême droite a écrit le 30/10/2026 à 16h13

Selon plusieurs medias , plusieurs militants d’ultradroite devraient être présents demain dans plusieurs grandes villes de France. y compris lyon Certains affirment avoir été "gentils" la semaine dernière et préviennent qu’ils ne viendront "pas les mains vides" cette fois-ci.

Selon plusieurs medias , plusieurs militants d’ultragauche devraient être présents demain dans plusieurs grandes villes de France. y compris Lyon Certains affirment avoir été "gentils" la semaine dernière et préviennent qu’ils ne viendront "pas les mains vides" cette fois-ci. miroir, miroir !

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boomerang ! le 30/10/2026 à 21:06
Couche mon chien, c est pour ton bien... a écrit le 30/10/2026 à 19h59

Entendu aussi...Création DELOGU valide par MELENCHON, stratégie pour allez chercher les jeunes.....de plus en plus jeunes....
Moi j ai rentre mon chien,, trop peur qu a court de partisans ils enrolent les animaux...,

ON FAIT CACA CACA CACA SUR CATHALA / FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LFI / ON FAIT POPO POPO POPO SUR PANOT !

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Et puis le 30/10/2026 à 20:35
Couche mon chien, c est pour ton bien... a écrit le 30/10/2026 à 19h59

Entendu aussi...Création DELOGU valide par MELENCHON, stratégie pour allez chercher les jeunes.....de plus en plus jeunes....
Moi j ai rentre mon chien,, trop peur qu a court de partisans ils enrolent les animaux...,

Il ne faudrait pas que votre chien morde un gauchiste, il choperait une maladie ^^

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Couche mon chien, c est pour ton bien... le 30/10/2026 à 19:59
la chanson officielle du 31 octobre a écrit le 30/10/2026 à 16h53

ON FAIT CACA CACA CACA SUR BARDELLA ON FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LES NAZIS ON FAIT POPO POPO POPO SUR LES FACHOS

Entendu aussi...Création DELOGU valide par MELENCHON, stratégie pour allez chercher les jeunes.....de plus en plus jeunes....
Moi j ai rentre mon chien,, trop peur qu a court de partisans ils enrolent les animaux...,

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En direct de l’Ephad le 30/10/2026 à 19:47
la chanson officielle du 31 octobre a écrit le 30/10/2026 à 16h53

ON FAIT CACA CACA CACA SUR BARDELLA ON FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LES NAZIS ON FAIT POPO POPO POPO SUR LES FACHOS

Protection La Discrète, pour que votre incontinence ne soit plus un problème !
Validée par Papy Jean-Luc et l’infirmière Mathilde

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Fais gaffe le 30/10/2026 à 19:21
la chanson officielle du 31 octobre a écrit le 30/10/2026 à 16h53

ON FAIT CACA CACA CACA SUR BARDELLA ON FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LES NAZIS ON FAIT POPO POPO POPO SUR LES FACHOS

Je crois que ça a déjà commencé à couler au fond de ton bénard

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bassta le 30/10/2026 à 18:48
acte 3 a écrit le 30/10/2026 à 16h25

N’oubliez pas que demain samedi 31 octobre c’est l’acte III ! La France entière doit être dans la rue, nous finirons par l’emporter !

la minorité d'agités est dans la rue,la France entière attend les élections....

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strogoff le 30/10/2026 à 18:46
Lina12 a écrit le 30/10/2026 à 17h03

Les commerçants ont surtout intérêt à se munir d'armes non létales pour se défendre contre les envahisseurs.

le bon vieux manche de pioche a juste la bonne longueur !

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HardRockeuse le 30/10/2026 à 18:42

les commerçants lyonnais en ont tellement ras le bol des manifs qu’ils n’ouvrent plus les samedis. Un énorme manque à gagner pour commerces et restaurateurs. D’ailleurs, qui a envie de se balader dans le centre ville en ce moment?

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Ex Précisions le 30/10/2026 à 18:36
la chanson officielle du 31 octobre a écrit le 30/10/2026 à 16h53

ON FAIT CACA CACA CACA SUR BARDELLA ON FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LES NAZIS ON FAIT POPO POPO POPO SUR LES FACHOS

Il ne vont pas se faire dessus, si ?
Avec l'antisémitisme qu'ils ont digne des nazis ou des fachos...
Quelle bande crados !

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Hibiscus 1er le 30/10/2026 à 18:18
la rue est a nous a écrit le 30/10/2026 à 16h49

Samedi, partout en France, tous et toutes dans la rue. Les rendez-vous de Lyon : 8h00 GERLAND 10h00 Place Guichard 14h00 Manufacture des tabacs 16h00 bellecour 18h00 terreaux 20h00 Charpennes

21h00 dodo

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Hibiscus 1er le 30/10/2026 à 18:14
la chanson officielle du 31 octobre a écrit le 30/10/2026 à 16h53

ON FAIT CACA CACA CACA SUR BARDELLA ON FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LES NAZIS ON FAIT POPO POPO POPO SUR LES FACHOS

Vous devez ignorer que les fachos sont de gauche. Et en plus ça rime : fachos gauchos

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Et lundi ....... le 30/10/2026 à 18:10
la rue est a nous a écrit le 30/10/2026 à 16h49

Samedi, partout en France, tous et toutes dans la rue. Les rendez-vous de Lyon : 8h00 GERLAND 10h00 Place Guichard 14h00 Manufacture des tabacs 16h00 bellecour 18h00 terreaux 20h00 Charpennes

tu n'oublies pas de retourner au boulot pour financer le RSA CMU CHOMEDU les ALLOCS le CHEQUE ESSENCE LE CHEQUE RENTREE SCOLAIRE etc... etc ....

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à mourir de rire ........ le 30/10/2026 à 18:07
la chanson officielle du 31 octobre a écrit le 30/10/2026 à 16h53

ON FAIT CACA CACA CACA SUR BARDELLA ON FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LES NAZIS ON FAIT POPO POPO POPO SUR LES FACHOS

vraiment très drôle, de la gaminerie à pisser dans sa culotte !!!!

Et c'est ce genre de personnes qui veulent administrer un pays ???????????????

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Ex Précisions le 30/10/2026 à 17:59

Je n'allais déjà plus en ville le WE car c'est devenu impossible de circuler et de se garer, j'ai encore moins envie.
Les commerçants pour plumer des pigeons il faut qu'ils songent à sortir de Lyon.

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Je voudrais bien être de gauche mais je réfléchis avant d écrire.. le 30/10/2026 à 17:56
genZ a écrit le 30/10/2026 à 16h37

Chères françaises, chers français La situation de notre pays est un classique en temps de crise, l'idée est d'éviter que l'histoire se répète... Liberté ! Égalité ! Fraternité ! Notre devise nous impose une union national autour et défendre nos droits dans la rue

Rien compris, faut assimiler et comprendre les mots d'ordre avant de les jeter en vrac.....

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Commence a rembourser LFI, après peut être je sortirais de mon lit... le 30/10/2026 à 17:53
genZ a écrit le 30/10/2026 à 16h37

Chères françaises, chers français La situation de notre pays est un classique en temps de crise, l'idée est d'éviter que l'histoire se répète... Liberté ! Égalité ! Fraternité ! Notre devise nous impose une union national autour et défendre nos droits dans la rue

Les droits se défendent a l assemblée, c est pour cela que l on paye nos députés....
En même temps, s ils passent leur temps a crier, semer le chaos, le bruit et la fureur au lieu de bosser, je peux comprendre que vous n ayez plus confiance..
Sauf que c est les mêmes qui n en foutent pas une au parlement qui nous disent de descendre dans la rue pour défendre nos droits.!!
Très bien, t as pas fait le boulot, tu commences d abord a me rembourser après on discute😜😜

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John-698 le 30/10/2026 à 17:12

Voilà qui et bien ont va pouvoir sortir faire des choses en familles ect sans être emmerdé par des Guignols

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Lina12 le 30/10/2026 à 17:03

Les commerçants ont surtout intérêt à se munir d'armes non létales pour se défendre contre les envahisseurs.

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beurkk le 30/10/2026 à 17:02
le changement vient par les urnes a écrit le 30/10/2026 à 16h19

Réveillez-vous les quartiers, les banlieues et les jeunes aller faire votre carte électorale pour 2027 pour ne pas laisser les RN et Macron bis de prendre le pouvoir faite convaincre les personnes âgées de voter pour le programme qui soutient les jeunes

Pour voterLFI? immigration a volonté, retraite a 60 ans....Plus d'impôts pour entretenir les faineants? NON MERCI👀

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Un éclat de rire c est un steak, les vrais pauvres le savent.. le 30/10/2026 à 16:53
partage de la richesse a écrit le 30/10/2026 à 16h31

On ne veut pas être riches, on veut simplement avoir assez pour vivre et profiter de la vie !

Je croyais que votre génération était pour la frugalité, la décroissance..
Fini la bagnole, vive la consommation locale et de saison, stop aux avions qui polluent et portables dont les composants proviennent du nord Kivu, (congo), ou plus d ,1 million de personnes ont été massacrées pour notre confort.....et les déchets polluent des régions entières de Chine....
La bouffe de resto c est bourgeois, les vêtements de qualité c est bourgeois, l' alcool c est pour les beaufs....
Tu mets ta vie en cohérence avec ton idéologie et tu es large. En plus tu lis, penses, discutes avec ton voisin, c est gratuit sympa et tu profites de la vie simplement avec un plat de
pate et une bande de copain cultive et marrant..

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la chanson officielle du 31 octobre le 30/10/2026 à 16:53

ON FAIT CACA CACA CACA SUR BARDELLA ON FAIT PIPI PIPI PIPI SUR LES NAZIS ON FAIT POPO POPO POPO SUR LES FACHOS

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la rue est a nous le 30/10/2026 à 16:49

Samedi, partout en France, tous et toutes dans la rue. Les rendez-vous de Lyon : 8h00 GERLAND 10h00 Place Guichard 14h00 Manufacture des tabacs 16h00 bellecour 18h00 terreaux 20h00 Charpennes

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Simple et efficace.. le 30/10/2026 à 16:42
le changement vient par les urnes a écrit le 30/10/2026 à 16h19

Réveillez-vous les quartiers, les banlieues et les jeunes aller faire votre carte électorale pour 2027 pour ne pas laisser les RN et Macron bis de prendre le pouvoir faite convaincre les personnes âgées de voter pour le programme qui soutient les jeunes

Mathilde PANOT, l a dit, prenez une procuration aux anciens et menacez vos parents et grands parents de ne plus venir les voir s ils votent LFI.
Chez moi, c est règle, le premier qui vote pour ces terroristes communistes, je le déshérite
Choisis ton camp camarade et assume...
Fin de la conversation....et l on a tous repris une part de gâteau.....tranquille

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il faut votez le 30/10/2026 à 16:40
le changement vient par les urnes a écrit le 30/10/2026 à 16h19

Réveillez-vous les quartiers, les banlieues et les jeunes aller faire votre carte électorale pour 2027 pour ne pas laisser les RN et Macron bis de prendre le pouvoir faite convaincre les personnes âgées de voter pour le programme qui soutient les jeunes

Mon expérience lors des précédentes élections, porte à porte dans les quartiers populaires. Beaucoup de gens ne votent pas où ne sont pas inscrits. Par contre presque tous sont déjà convaincus par notre programme. Alors pour gagner des voix, porte à porte, inscrivez-vous, votez!

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genZ le 30/10/2026 à 16:37

Chères françaises, chers français La situation de notre pays est un classique en temps de crise, l'idée est d'éviter que l'histoire se répète... Liberté ! Égalité ! Fraternité ! Notre devise nous impose une union national autour et défendre nos droits dans la rue

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notre projet est de faire elire le 30/10/2026 à 16:33
l’ extrême droite a écrit le 30/10/2026 à 16h13

Selon plusieurs medias , plusieurs militants d’ultradroite devraient être présents demain dans plusieurs grandes villes de France. y compris lyon Certains affirment avoir été "gentils" la semaine dernière et préviennent qu’ils ne viendront "pas les mains vides" cette fois-ci.

Emmanuel Macron est d'extrême-droite. Il a pavé la route à Lepen pendant 10 ans.

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partage de la richesse le 30/10/2026 à 16:31

On ne veut pas être riches, on veut simplement avoir assez pour vivre et profiter de la vie !

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col blanc le 30/10/2026 à 16:26
le kao économique a écrit le 30/10/2026 à 16h23

le PIB de la France recule sur 12 mois, une exception européenne Macron a détruit la France en 10 ans de pouvoir

ans que ces voyous en col blanc pillent sans vergogne les fonds de nos retraites,de notre assurance maladie, de notre chômage et de notre formation,pour enrichir toujours les mêmes et mener grand train,pendant que la population s’enfonce dans la précarité et la paupérisation !

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acte 3 le 30/10/2026 à 16:25
31 octobre pour l’histoire a écrit le 30/10/2026 à 16h16

Lycéens, étudiants, travailleurs, Gilets jaunes... - Nouvelle journée de mobilisation nationale demain, le 31 octobre.

N’oubliez pas que demain samedi 31 octobre c’est l’acte III ! La France entière doit être dans la rue, nous finirons par l’emporter !

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le kao économique le 30/10/2026 à 16:23

le PIB de la France recule sur 12 mois, une exception européenne Macron a détruit la France en 10 ans de pouvoir

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Le Fustigeur le 30/10/2026 à 16:22

Pas besoin de masque cette année : le k-way troué et la cagoule de trois jours suffisent largement à terrifier tout le quartier !

Leur tournée d'Halloween ? « Un bonbon ou un coup de pavé dans la vitrine du Monoprix ! »

Sauf que cette fois, le préfet a prévu l'animation de la soirée : grand buffet de fumigènes au piment, rinçage de sinus au grand air et caresses à la matraque pour les petits monstres de LFI !

Allez, ravalez vos larmes et au lit avant que le char Centaure ne vous transforme en citrouille !

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le changement vient par les urnes le 30/10/2026 à 16:19

Réveillez-vous les quartiers, les banlieues et les jeunes aller faire votre carte électorale pour 2027 pour ne pas laisser les RN et Macron bis de prendre le pouvoir faite convaincre les personnes âgées de voter pour le programme qui soutient les jeunes

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31 octobre pour l’histoire le 30/10/2026 à 16:16

Lycéens, étudiants, travailleurs, Gilets jaunes... - Nouvelle journée de mobilisation nationale demain, le 31 octobre.

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l’ extrême droite le 30/10/2026 à 16:13

Selon plusieurs medias , plusieurs militants d’ultradroite devraient être présents demain dans plusieurs grandes villes de France. y compris lyon Certains affirment avoir été "gentils" la semaine dernière et préviennent qu’ils ne viendront "pas les mains vides" cette fois-ci.

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