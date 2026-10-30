Manifestation du 31 octobre à Lyon : une grande partie du centre-ville interdite aux rassemblements, voici les secteurs concernés

Lyon se prépare à un troisième samedi de mobilisation sous haute surveillance. Alors que les violences des 17 et 24 octobre ont profondément marqué le centre-ville, les autorités ont décidé d'encadrer strictement les rassemblements prévus ce week-end.

Un arrêté préfectoral interdit les rassemblements et attroupements dans une grande partie de Lyon, samedi 31 octobre, entre 10h et 23h.

Cette interdiction ne concerne toutefois pas le cortège déclaré par les organisateurs, dont le parcours a été validé par la préfecture.

Les manifestants pourront ainsi se retrouver à 14h devant la Manufacture des Tabacs, avant de rejoindre la place Jean-Macé.

Presqu'île, Vieux-Lyon, Part-Dieu : les quartiers concernés

Le périmètre d'interdiction couvre une vaste partie du centre de l'agglomération.

Sur la Presqu'île, il s'étend de la pointe de la Confluence jusqu'à la place des Terreaux et la place Louis-Pradel, toutes deux incluses.

Dans le Vieux-Lyon, plusieurs rues sont concernées, notamment les rues Juiverie, de la Loge, de Gadagne et Tramassac.

Sur la rive gauche du Rhône, les restrictions englobent notamment l'avenue Berthelot, l'avenue Jean-Jaurès, le cours Gambetta, la rue Garibaldi et le cours Thomas, sous réserve de l'exception prévue pour le parcours autorisé.

Le périmètre remonte également vers les abords du parc de la Tête d'Or et longe le quartier de la Part-Dieu.

Manifestation du 31 octobre | Un arrêté préfectoral interdit temporairement toute manifestation, tout cortège, défilé, attroupement et rassemblement revendicatifs sur la voie publique ➡️dans le centre-ville de Lyon ➡️le samedi 31 octobre 2026, de 10h00 à 23h00 ⚠️Le parcours de la manifestation déclarée par les organisations syndicales se situe en dehors de ce périmètre. ℹ️Retrouvez l’ensemble des mesures administratives et le dispositif de sécurité ⤵️ https://t.co/sloWmGQKFW — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 30, 2026

Policiers, gendarmes, hélicoptères et drones mobilisés

Pour éviter de nouveaux débordements, la préfecture annonce un important dispositif de sécurité.

Policiers et gendarmes nationaux seront épaulés par plusieurs unités de forces mobiles, des réservistes opérationnels et des équipes spécialisées.

Des véhicules Centaure, des équipes cynophiles, des hélicoptères, des drones et des unités fluviales pourront notamment être mobilisés.

Les policiers municipaux participeront à la protection des édifices publics, tandis que les militaires de l'opération Sentinelle seront également engagés.

"L'engagement immédiat des forces de sécurité sera total pour intervenir rapidement et systématiquement en cas de trouble à l'ordre public", prévient la préfecture du Rhône.

Des recommandations adressées aux commerçants

Les autorités appellent également les commerçants lyonnais à prendre leurs précautions.

Elles recommandent notamment de vérifier les systèmes de vidéoprotection, de protéger les vitrines, de baisser les rideaux métalliques et d'adapter les horaires d'ouverture si nécessaire.

Les professionnels sont également invités à conserver le moins d'argent liquide possible dans leurs établissements.

Des consignes destinées à limiter les risques de nouvelles dégradations après les pillages qui ont touché plusieurs commerces lyonnais lors des précédentes manifestations.