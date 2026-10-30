À Lyon, la biotech Adocia voit sa trésorerie fondre et mise sur la Chine pour assurer son avenir

L'entreprise lyonnaise spécialisée dans les biotechnologies annonce, dans un communiqué publié ce jeudi 29 octobre, disposer d'une trésorerie de 8,4 millions d'euros au 30 septembre 2026, contre 17,2 millions d'euros à la fin de l'année 2025.
Une baisse de 8,8 millions d'euros en neuf mois, alors que la société poursuit ses investissements dans la recherche et le développement de traitements contre le diabète et l'obésité. Sur les neuf premiers mois de l'année, la consommation de trésorerie liée aux activités atteint 12,4 millions d'euros, contre 13,2 millions sur la même période en 2025, à périmètre comparable.
Le chiffre d'affaires apparaît également très limité. Il s'établit à seulement 43 000 euros depuis le début de l'année, contre 1,4 million d'euros sur les neuf premiers mois de 2025. Aucun revenu n'a été enregistré au troisième trimestre.
Un financement de 7 millions d'euros pour tenir jusqu'en 2028
Face à cette situation, Adocia a annoncé le 20 octobre une opération de financement de 7 millions d'euros.
Celle-ci comprend une augmentation de capital de 3 millions d'euros, souscrite notamment par les administrateurs et le directeur général de l'entreprise, ainsi qu'une extension de 4 millions d'euros de la convention d'avance en compte courant d'actionnaire conclue avec Vester Finance.
Cette opération, associée à une réduction des dépenses engagée depuis septembre, doit permettre à Adocia de prolonger son horizon de trésorerie jusqu'au premier trimestre 2028, sous réserve de l'utilisation complète du financement prévu.
"Nous gérons également nos ressources avec rigueur et avons commencé à réduire les coûts à tous les niveaux de l'organisation", explique Mathieu-William Gilbert, directeur administratif et financier de la société.
La Chine, des économies et de nouveaux partenariats
Pour prolonger davantage sa visibilité financière, la biotech lyonnaise compte notamment sur son partenaire chinois Tonghua Dongbao. Ce dernier développe BioChaperone Lispro, une insuline ultrarapide destinée aux personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2.
Après des résultats positifs lors des essais cliniques de phase 3, le laboratoire chinois a finalisé son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché et prépare désormais son dépôt auprès des autorités sanitaires.
L'enjeu est important pour Adocia. Son contrat prévoit le versement de 20 millions de dollars en cas d'obtention de cette autorisation, ainsi que des redevances sur les ventes futures.
Ce paiement pourrait permettre à la société de prolonger son horizon de trésorerie jusqu'en 2029.
"Avec un horizon de trésorerie rallongé au premier trimestre 2028, nous bénéficions du temps nécessaire pour recevoir le paiement d'étape de BC Lispro sous condition de l'obtention de l'AMM en Chine", souligne Olivier Soula, directeur général et cofondateur d'Adocia.
En parallèle, l'entreprise lyonnaise, qui emploie environ 80 collaborateurs, entend concentrer ses moyens sur les projets susceptibles de déboucher rapidement sur des accords commerciaux.
Elle indique notamment être en discussion avec deux entreprises pharmaceutiques, dont les noms n'ont pas été dévoilés, autour de sa technologie BioChaperone.
Adocia a également décidé de suspendre certaines activités de développement, notamment celles liées au dépôt d'une demande d'essai clinique pour son programme AdoShell.
La biotech poursuit ainsi sa recherche de partenaires et ses efforts de réduction des coûts, dans l'attente d'une éventuelle autorisation de commercialisation en Chine, dont l'obtention reste déterminante pour ses perspectives financières.
pour faire sortir le COVID 32 du marché du quai Saint Antoine dans qques années ???Signaler Répondre
Adocia: des négociations, des discussions, des augmentation de capitaux,... un jour, il faudra un accord de partenariat et un vraiSignaler Répondre
Le plus étonnant c'est de savoir qu'il y a quelques décennies la France était dans le peloton de tête en pharma. J'avais écouté un économiste de la Santé une fois à la radio qui expliquait la dégringolade vertigineuse de la France en quelques décennies.Signaler Répondre
Sanofi? a terme ils seront bouffés par plus gros car ils n'ont aucune innovation... déj à l'époque avoir le gros "Rhone Poulenc" mangé par le "petit" Sanofi c'était assez bizarre .... mais bon quelques personnes avaient des "intérêts" à cela... puis faire gérer par de l'énarque cela ne marche jamais au final.
Bref oui la France devient bien un pays du tiers monde...
Quand nous étions enfants le curé avait inventé de nous faire constituer des colis d'outils pour les "malheureux petits chinois" : je me rappelle avoir envoyé un étau acheté chez Manufrance. Je pense qu'ils nous ont revendu ce modèle à 1 million d'exemplaires,et on sait que Manufrance a disparu . Depuis je me méfie de toutes ces entreprises humanitaires et bien-pensantes. Commençons par apprendre à nos enfants à utiliser ce que nous savons fabriquer, pour autant que nous sachions encore fabriquer quelque chose!Signaler Répondre
Une fois qu'ils auront accès aux brevets ils diront : "On va enfin pouvoir les copier!"Signaler Répondre
Résultat, une fois encore ils fabriqueront moins cher, et la France aura le bec dans l'eau.
pour faire sortir le COVID 32 du marché du quai Saint Antoine ???Signaler Répondre
C'est dingue qu'en seulement quelques décennies nous soyons passé d'une Europe riche et dominant la Chine, à la situation inverse.Signaler Répondre