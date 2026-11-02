Pont Général-Leclerc : plusieurs fermetures à venir pour huit mois de travaux entre Fontaines et Collonges

Un important chantier va débuter sur le pont Général-Leclerc, dans le Val de Saône.

La Métropole de Lyon annonce le lancement, à compter du 12 novembre, des travaux de réparation définitive de cet ouvrage reliant Fontaines-sur-Saône à Collonges-au-Mont-d’Or.

Le chantier doit s’étaler jusqu’au mois de juin 2027. Son coût est estimé à 1,9 million d’euros.

Une partie centrale du pont entièrement remplacée

En avril dernier, une inspection avait révélé la présence de fissures dans le béton au niveau de la travée cantilever, située au centre du pont.

Une réparation provisoire avait alors été réalisée en deux semaines, avec fermeture de l’ouvrage, avant la pose de capteurs permettant sa surveillance. La circulation avait ensuite pu reprendre.

La Métropole estime désormais que l’état de la partie endommagée ne permet pas une réparation durable.

La solution retenue consiste donc à remplacer une partie de la travée centrale par une structure neuve.

Trois périodes de fermeture aux voitures

Le pont sera totalement fermé aux véhicules motorisés pendant plusieurs phases du chantier.

La première fermeture est prévue du 12 novembre à la mi-décembre 2026.

Une nouvelle interruption de circulation interviendra ensuite pendant une semaine entre la fin janvier et le début février 2027, puis une troisième période de fermeture est programmée de fin février à fin avril 2027.

Les piétons et cyclistes pourront quant à eux emprunter une passerelle aménagée côté aval. Celle-ci pourra néanmoins être ponctuellement fermée lors des opérations de grutage les plus complexes.

Eau, gaz, électricité et télécoms à déplacer

Avant de retirer la partie endommagée du pont, les équipes vont devoir déplacer les nombreux réseaux qui traversent actuellement l’ouvrage.

Sont notamment concernés l’eau, le gaz haute pression, l’électricité et les télécommunications. Deux structures provisoires seront installées de part et d’autre du pont afin d’accueillir ces réseaux pendant le chantier.

La travée endommagée sera ensuite découpée en quatre morceaux et retirée à l’aide de deux grues. Les nouveaux éléments seront préfabriqués à environ deux kilomètres du pont, au niveau de l’écluse de Couzon-Rochetaillée, avant d’être installés sur l’ouvrage.

Près de 7 700 véhicules par jour

Construit en 1952, le pont Général-Leclerc supporte un trafic quotidien estimé à environ 7 700 véhicules, dont 300 poids lourds, ainsi que 200 à 400 cyclistes.

Une réunion publique est prévue le lundi 9 novembre à 18h30, à la salle des fêtes de Collonges-au-Mont-d’Or, afin de présenter le chantier et ses conséquences aux habitants.