Bocuse : un nouveau sommelier pour l'Auberge du Pont de Collonges

Les équipes du restaurant Paul Bocuse, qui avait perdu sa 3e étoile en 2020, ont vu arriver depuis début novembre un nouveau membre du personnel. Il s’agit de Maxime Valéry, âgé de 34 ans, qui avait été élu Sommelier en 2019 par le guide Gault&Millau. Ce dernier a été débauché du restaurant triplement étoilé le "Vague d’Or", à Saint-Tropez. Le spécialiste des vins a donc quitté les plages méditerranéennes pour les bords de Saône.

"Maxime Valéry est non seulement un sommelier exceptionnel, mais c’est aussi un homme de passion, un pilier dans une maison, et c’est aussi sa sensibilité et sa façon nouvelle d’entrevoir l’expérience client qui nous ont séduit", indique dans un communiqué Vincent Leroux, le directeur général de l'Auberge du Pont de Collonges.

Né à Angoulême, le nouveau sommelier star de la maison Bocuse était aussi passé par Londres, au restaurant du très célèbre Mandarin Oriental. "Rejoindre le prestigieux équipage du restaurant Paul Bocuse fut pour moi autant une chance qu’une évidence. Cette adresse est le symbole du plaisir et de la célébration, je suis aussi ému qu’heureux de pouvoir faire briller l’envie dans ce haut lieu de gastronomie" a expliqué Maxime Valéry dans un communiqué.