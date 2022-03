Gastronomie : l’Auberge du Pont de Collonges de Bocuse reçoit le Gault&Millau d’Or Auvergne Rhône-Alpes

Ce lundi, le mythique restaurant étoilé l’Auberge du Pont de Collonges, le restaurant Paul Bocuse situé à Collonges-au-Mont-d’Or, au nord de l’agglomération lyonnaise a reçu le Gault&Millau d’Or Auvergne Rhône-Alpes.

Cette récompense a été remise aux chefs Meilleurs Ouvriers de France, Gilles Reinhardt et Olivier Couvin lors du Gault&Millau Tour 2022 qui a fait étape aux Halles de Lyon Paul Bocuse en ce début du mois de mars.

Chaque année, le Gault&Millau Tour célèbre la diversité des terroirs et les talents des régions en valorisant la cuisine, le service et le savoir-faire. Cette distinction vient donc récompenser la célèbre maison porteuse de valeurs telles que "la quête de l’excellence, le sens de l’accueil, la générosité et l’amour de la gastronomie française".

"Un grand merci à Gault&Millau pour leur soutien et cette distinction", a déclaré Vincent Le Roux, directeur général du Restaurant Paul Bocuse. "C’est une reconnaissance importante pour nos équipes qui font au quotidien un travail remarquable au service d’une cuisine de tradition et d’excellence. Je tiens à leur dédier cette récompense. La Maison Bocuse se veut un lieu de célébration d’une cuisine de cœur vivante et intemporelle. Elle a toujours préféré l’originel à la tendance, la simplicité au luxe, la générosité au minimalisme. En salle comme en cuisine, nous continuons à être les ambassadeurs du savoir-faire et du savoir-être que Monsieur Paul nous a transmis", a poursuivi le directeur dans un communiqué de presse.

Depuis maintenant quatre ans, le Guide Gault et Millau se décline en version locale avec en l’occurrence chaque année, la sortie d’un Guide Gault et Millau Auvergne Rhône-Alpes.

L’édition 2022 du guide est déjà disponible à la vente et regroupe plus de 85 hôtels, 400 restaurants et 370 artisans pour 500 villes.

A quelques semaines de la sortie du Guide Michelin 2022, cette nouvelle distinction annonce un futur prometteur pour la maison Bocuse.