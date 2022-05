Lyon Street Food Festival revient pour une 6e édition et sera représenté par 21 étoiles

Découvrir l’Asie et ses saveurs, le Portugal et son authenticité ainsi que le traditionnel Pays Basque, c’est possible… Et sans quitter Lyon ! Fort du succès de sa 5e édition avec 35 000 festivaliers, la 6e édition de Lyon Street Food Festival promet une programmation aux petits oignons. "On ne s’attendait vraiment pas à un tel engouement lorsque l’on a lancé la première édition. C’est une très grande fierté", confie Emeric Richard, le co-fondateur du festival. "Le but de l’événement c’est de rassembler et de partager l’immense patrimoine de la cuisine. On le veut fédérateur, qu’il donne un sens à notre quotidien, qu’il fasse société et qu’il génère de la mixité", explique-t-il.



Un festival à 21 étoiles

Le festival va ressembler du beau monde. Thierry Marx, chef doublement étoilé, les chefs du restaurant deux étoiles Paul Bocuse, Jeremy Galvan une étoile, Mathieu Viannay deux étoiles, Christophe Marguin, Marc Boissieux, Baptiste Pignol, Joseph Viola, Sébastien Bouillet… Au total, ils seront 120 chefs avec leurs brigades. Un voyage culinaire d’exception à 21 étoiles. L’occasion notamment de déguster un plat signature du restaurant Bocuse, la quenelle de brochet et homard et sa sauce champagne.

Les festivaliers pourront profiter de 300 ateliers participatifs et 80 performances culturelles. Le tout dans 20 espaces extrêmement scénographiés. "Lors de la première édition il y avait 50 ateliers. Aujourd’hui on en compte 300, c’est vraiment incroyable", souligne Thomas Zimmermann, co-fondateur de l’évènement. "Les ateliers sont les piliers du festival", ajoute Emeric Richard. Un espace de 23 000m2 dans lequel les participants en quête de saveurs pourront déambuler.

La promesse d’un voyage culinaire

"Pour nous, l’Asie est le berceau de la street food. On y a vécu et c’est vraiment une réalité", affirme Emeric Richard. "Nous avons souhaité mettre à l’honneur une destination qui incarne la street food, mais également d’autres qui peuvent être moins évidentes", poursuit-il. L’Asie, le Portugal et le Pays Basque, voilà les 3 destinations en vogue durant les quatre jours au programme gargantuesque.

La cuisine ensoleillée portugaise sera représentée par 24 chefs, 25 ateliers ainsi que des performances culturelles et artistiques. L’évasion au Pays Basque sera menée par 5 chefs. Quant à l’Asie, 10 chefs incarneront leur continent appuyé par 25 ateliers.

"Au-delà de se rassembler autour d’une table, on a voulu aller plus loin et proposer un vrai évènement culturel", déclare fièrement Emeric Richard. Les performances culturelles programmées seront rythmées par la Live Stage qui accueillera 12 concerts en live d’artistes à la renommée internationale. Kid Francescoli, French 79, LGMX… les amateurs de musique techno trouveront forcément leur bonheur. La 6e édition sera composée de quatre nouveaux espaces : le coin des ripailleurs, arcadia, allée des totems et influence lab.

L’occasion de susciter des vocations

Ce n’est pas une légende, les restaurateurs peinent à recruter du personnel depuis les multiples confinements. Les organisateurs veulent sensibiliser sur ce sujet. "On veut donner envie de devenir chef, c’est un métier fabuleux, il faut le valoriser", confesse Thomas Zimmermann. La grande nouveauté du festival s’appelle la "Street Food Stories". Un espace inédit aux allures de night market asiatique où des chefs seront interviewés par le journaliste de l’émission "Très très bon", Jordan Moilim.

Pendant 15 minutes, les tabliers vont tomber. Les chefs seront invités à partager leur témoignage, raconter leur parcours et évoquer leur quotidien en cuisine. Le mot d’ordre : susciter des vocations.

La billetterie ouvre ce soir et proposera des tarifs Earlybird, du 13 au 20 mai, à 8 euros. Le prix sera de 5 euros pour les enfants de 5 à 10 ans.

A.B.