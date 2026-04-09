Ce pont près de Lyon subitement fermé à la circulation après la découverte d'une fissure d'un millimètre : "Il est hors de question de mettre les gens en danger"

Les projecteurs sur les ponts rhodaniens ont été longtemps braqués sur celui de Condrieu. Mais d'autres connaissent aussi des déboires.
A l'instar du pont Général-Leclerc, entre Collonges-au-mont-d'Or et Fontaines-sur-Saône, que la Métropole de Lyon a décidé de fermer en urgence ce mercredi après-midi. Les véhicules motorisés n'ont plus le droit de l'emprunter jusqu'à nouvel ordre, après la découverte d'une fissure d'un millimètre de largeur sur l'ouvrage pourtant très prisé par les automobilistes et souvent bouché.
En attendant que les investigations se poursuivent sur place pour mesurer l'ampleur du problème, les piétons et les cyclistes peuvent encore circuler sur le pont enjambant la Saône.
Ce jeudi après-midi, le vice-président aux Mobilités de la Métropole de Lyon Gilles Gascon a tenu un point presse sur place, aux côtés du vice-président chargé de la Voirie, Pierre Oliver.
"Il est hors de question de mettre les gens en danger", a-t-il martelé.
Le maire de Saint-Priest a annoncé une fermeture à la circulation des véhicules motorisés entre 3 semaines et un mois pour réparer cette fissure. Les travaux débuteront lundi matin, des entreprises spécialisées vont intervenir sur le pont. Alors pourquoi dès lundi ? "On aurait pu commencer dès ce vendredi, mais il y a la Saône qui passe. Il va y avoir également besoin de fermer en partie la voie de navigation pour pouvoir intervenir par le dessous et donc aussi par le dessus", précise Gilles Gascon.
Le vice-président de la Métropole indique également que cette découverte a été un électrochoc pour le nouvel exécutif de Véronique Sarselli : "Il y a à peu près 650 ponts et ouvrages d'art dans la métropole, avec un passage une fois tous les six ans pour une vérification totale des ouvrages d'art, et une fois tous les trois ans sur des passages un peu plus aléatoires et un peu moins précis. Donc l'idée c'est de pouvoir raccourcir ces délais pour pouvoir travailler plus justement sur d'éventuelles mesures de sécurité, de réparation à prendre pour éviter la fermeture de ces ponts" comme c'est le cas à Fontaines.
Depuis l'effondrement du pont de Gênes en 2018 l'état a fait diagnostiquer tous les ponts, donc les municipalités/métropoles/départements/régions savent où il y a un risque à court/moyen/long terme. Le bilan final a été établi le 31 octobre 2025.Signaler Répondre
Il en ressort de cet étude que 43 % des ponts ont au moins un défaut pouvant altérer sa structure, et seulement 23% sont en bon état.
Et..... on étouffe au vu des dizaines milliards d'€ que ça représente...
Les écologistes ont complètement oublié qu'ils étaient é charge de la maintenance de la voirie. Voilà le résultat !Signaler Répondre
on ne peut pas construire des autoroutes a velo genre LV4 et LV8 au coût faramineux et où il n'y a pas un chat dessus et entretenir les ponts; C'est un choixSignaler Répondre
ma brave dame, les écolos sont responsables de tous les malheurs du monde depuis que le monde est monde, on ne le dira jamais assez.Signaler Répondre
Même chose pour le pont de Condrieu qui est fermé à la circulation depuis plusieurs mois ! D’ailleurs d’autres ouvrages sont concernés par un risque d’effondrement (du côté de Villefranche) et sont sous la surveillance de capteurs 24h/24, mais le Département du Rhône – gestionnaire routier en dehors de la Métropole – se refuse catégoriquement de communiquer dessus de manière transparente !Signaler Répondre
Les ecolos ont laissé la métropole en lambeau. Il faut tout recontrôler car nous courrons droit vers des désastres et à mon avis nous allons découvrir des choses bien plus dramatiques et directement imputable à la très mauvaise gestion de bruno bernardSignaler Répondre
Heureusement que le pont de Couzon est ouvert sinon sacré bazar pour traverser la Saône.Signaler Répondre