Ce pont près de Lyon subitement fermé à la circulation après la découverte d'une fissure d'un millimètre : "Il est hors de question de mettre les gens en danger"

Les projecteurs sur les ponts rhodaniens ont été longtemps braqués sur celui de Condrieu. Mais d'autres connaissent aussi des déboires.

A l'instar du pont Général-Leclerc, entre Collonges-au-mont-d'Or et Fontaines-sur-Saône, que la Métropole de Lyon a décidé de fermer en urgence ce mercredi après-midi. Les véhicules motorisés n'ont plus le droit de l'emprunter jusqu'à nouvel ordre, après la découverte d'une fissure d'un millimètre de largeur sur l'ouvrage pourtant très prisé par les automobilistes et souvent bouché.

En attendant que les investigations se poursuivent sur place pour mesurer l'ampleur du problème, les piétons et les cyclistes peuvent encore circuler sur le pont enjambant la Saône.

Ce jeudi après-midi, le vice-président aux Mobilités de la Métropole de Lyon Gilles Gascon a tenu un point presse sur place, aux côtés du vice-président chargé de la Voirie, Pierre Oliver.

"Il est hors de question de mettre les gens en danger", a-t-il martelé.

Le maire de Saint-Priest a annoncé une fermeture à la circulation des véhicules motorisés entre 3 semaines et un mois pour réparer cette fissure. Les travaux débuteront lundi matin, des entreprises spécialisées vont intervenir sur le pont. Alors pourquoi dès lundi ? "On aurait pu commencer dès ce vendredi, mais il y a la Saône qui passe. Il va y avoir également besoin de fermer en partie la voie de navigation pour pouvoir intervenir par le dessous et donc aussi par le dessus", précise Gilles Gascon.

Le vice-président de la Métropole indique également que cette découverte a été un électrochoc pour le nouvel exécutif de Véronique Sarselli : "Il y a à peu près 650 ponts et ouvrages d'art dans la métropole, avec un passage une fois tous les six ans pour une vérification totale des ouvrages d'art, et une fois tous les trois ans sur des passages un peu plus aléatoires et un peu moins précis. Donc l'idée c'est de pouvoir raccourcir ces délais pour pouvoir travailler plus justement sur d'éventuelles mesures de sécurité, de réparation à prendre pour éviter la fermeture de ces ponts" comme c'est le cas à Fontaines.