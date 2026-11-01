Une rave-party en plein centre-ville de Lyon pendant plus de 24 heures : la fête est finie

Mise à jour dimanche à 12h30 : Les teufeurs ont quitté les lieux, leur rave-party aura duré plus de 30 heures en centre-ville. On ignore encore si des interpellations ont eu lieu.
Mise à jour dimanche à 5h15 : Toujours pas d'horaire d'arrêt de la rave-party annoncé. Les festivités se poursuivent encore ce dimanche, cela fait plus de 24 heures. 6e Sens Immobilier, propriétaire des lieux, a annoncé son intention de porter plainte lundi. LyonMag s'est infiltré cette nuit au sein de l'évènement qui compte près de 300 participants.
Plongée exclusive au sein de la rave-party en cours à la Confluence à Lyon. Cela fait 24 heures que le quartier subit ces fortes nuisances sonores, les participants ont déjà repoussé les forces de l’ordre à coups de mortiers d’artifice #lyon https://t.co/fINER7HPw3— Lyon Mag (@lyonmag) November 1, 2026
Mise à jour à 19h15 : La rave-party se poursuit à la Confluence. Un déploiement de forces de l'ordre encadre l'évènement illicite qui agace au plus haut point les nombreux riverains du quartier mais aussi des communes avoisinantes comme Sainte-Foy-lès-Lyon ou La Mulatière. Selon nos informations, dans certaines boucles WhatsApp de voisins, certains menacent de se rendre eux-mêmes sur place pour faire cesser la musique.
La rave-party de la Confluence, en centre-ville de Lyon, se poursuit depuis la nuit de vendredi à samedi. Un enfer pour les nombreux riverains du quartier et des alentours https://t.co/GtB1Yzc1pe— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
Article initial : La nuit d'Halloween a été particulièrement agitée dans le 2e arrondissement de Lyon. Vers 4h du matin, ce samedi 31 octobre, plusieurs centaines de participants se sont introduits dans une ancienne halle désaffectée, située cours Charlemagne, à proximité du H7 et du quai Perrache.
Une rave party non autorisée s'y déroule depuis plusieurs heures, avec de la musique techno et des basses audibles à plusieurs centaines de mètres.
Des mortiers d'artifice tirés sur les policiers
La situation s'est tendue vers 5h du matin, lorsque des affrontements ont éclaté entre des participants et les forces de l'ordre.
Des policiers ont été pris pour cible par des tirs de mortiers d'artifice et ont répliqué en utilisant du gaz lacrymogène.
Le bâtiment occupé appartient au promoteur immobilier 6e Sens.
Selon nos informations, les forces de l'ordre quadrillent le secteur afin d'éviter que les participants à la rave-party ne rejoignent les manifestations de l'après-midi, notamment celle prévue entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé.
Les organisateurs de tels événements encourent désormais jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que la confiscation du matériel et une obligation de remise en état des lieux.
La participation à ces rassemblements peut également être sanctionnée de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende.
Attention ⚠️ secteur Confluence à éviter , pres de 600 activistes d’extrême gauche déterminées retranchés dans un bâtiment désaffecté à côté du H7 en mode rave party sauvage. Affluence en permanence d’individus , quel est leur objectif ? #lyon #confluence #securité @leprogreslyon @lyonmag @prefetrhone— Jean-Stéphane Chaillet (@JsChaillet) October 31, 2026
en pleine bouffée délirante(et avec un nouveau pseudo)Signaler Répondre
Le message de la Free Party Hallow'in Town de Lyon semble très clair : Si vous nous chasser des champs, des forêts et des friches industrielle perdue, alors on viendra s'installer au cœur de vos villes, mais non, votre loi Ripost ne tuera pas le mouvement. A bon entendeur...Signaler Répondre
Feriez bien d'aller prendre une douche déjà, ensuite faire ça en ville, y a des gens qui bossent et se lèvent tôt même le dimanche.Signaler Répondre
Ps : Bosser veut dire travailler juste au cas où
La France, c'est *hors de contrôle*, la Chine c'est *effet immédiat*Signaler Répondre
Evitez de confondre "anti tout" et être contre les incivilités et le manque de respect de l'autre, cette confusion est liée à votre mentalité ?Signaler Répondre
Excellent ! Ça fait plaisir de voir que certains connaissent encore notre belle langue.Signaler Répondre
Que la police blesse un de ces voyous et on parlera pendant 30 ans de violences policières.Signaler Répondre
J'avais un avis pas trop favorable, mais finalement entre la pollution nocturne en question et la pollution diurne et malodorante des messages de ce forum, décidément je préfère les gens qui dansent.Signaler Répondre
Sarko n' a jamais supprimé les RG, ce service a tout simplement changer de nom pour s'appeler le renseignement territorial RTSignaler Répondre
Non, mais il suffit de voir ces défoncés sans cerveau et le rapprochement est faitSignaler Répondre
Ils sont combien de milliers pour qu'on arrive pas à mettre fin à ce bordel ? 0,3 !!!Signaler Répondre
On arrive pas à faire déguerpir 300 camés, p...n, mais on va où ?
Les incivilités et imposer du "bruit" aux autres c'est le vivre ensemble et le respect de l'autre...? D'habitude ces gens imposent leur "bruit" et nuisances en milieux rural.Signaler Répondre
Sinon quelle diversité ? ils ont très souvent le même profil, les mêmes idées et mentalité ces personnes....et sont intolérants (voire agressifs) envers les citoyens qui ne partagent pas leur idées/idéologie
lorsque je lu les commentaires des Lyonmag j’ai le sentiment qu’une catégorie de notre société est anti tout il souhaite vivre dans les années 1800 laisse les jeunes vivre leur vie s’amuser et faire la fête au moins eux save profiter de cette vie au lieu de faire dodo boulo métro et voter l’extrême droite et enrichir de plus en plus les milliardaires vive la musiqueSignaler Répondre
Est ce que l'état contrôle encore quelque chose dans ce beau pays ? A Lyon n'en parlons pas les émeutiers, les fouteurs de bordel on la bénédiction de la gauche enfin quand je dis bénédiction 🤔😂Signaler Répondre
Vous prendrez deux comprimés de Bescherelle et de Larousse à chaque repas, pendant trois mois. Il y a des limites à l'agression visuelle de l’orthographe et au massacre de la ponctuation.Signaler Répondre
Oui, c’est à peu près ça. Antisémites par mode, anticapitalistes avant leurs couples et leurs SCI, défenseurs d’une diversité qu'ils fuient dans leurs lotissements et qu'ils ne connaissent qu'au travers des stups, haïssant une culture qu'ils n'ont plus les moyens intellectuels de comprendre. A faire passer Sardou pour un grand subversif.Signaler Répondre
Chargez moi cette denrée dans des bus et envoyez les faire de l'humanitaire en Ukraine par exemple !!Signaler Répondre
Qu'on laisse les jeunes s'amuser décompresser et qu'on s'occupe plutôt des problèmes de la France les vrais et la violence gratuiteSignaler Répondre
Pas besoin quand on est ni dans le déni ni dans des postures qui refusent le réel.Signaler Répondre
Vu l'art et la manière, le niveau ne doit pas être élevé, donc à l'évidence nous pouvons sous entendre que l'extrême gauche n'est pas garée loin.Signaler Répondre
Le militant écolo qui fait office de maire de Lyon a-t-il saisi le procureur ?Signaler Répondre
Ce n est pas le travail de l armée ! Est ce si dur a entendre et comprendre?Signaler Répondre
Ils ont pourtant des groupes qui leur permettent de tenir 3 jours au fin fond de la cambrousse .Signaler Répondre
Non simplement des yeux.Signaler Répondre
Dans la continuité des évènements, le maire de Lyon et le préfet du Rhône, ils sont ou ?Signaler Répondre
Des incapables pour des fonctions qui ne sont adaptées pour leur quotient intellectuel !
Euh, c'est confus, on comprend rien : c'est quoi ton idée par rapport aux teufeurs ? C'est des beaufs fachos en rtt tu penses ?Signaler Répondre
Une pluie de grenades lacrymogènes et de désencerclement aurait vite raison de ces forcenés ! Ces derniers imposant leur musique de dégénérés portant atteinte au sommeil des voisins et violant une propriété privée .. Il suffit de donner l'ordre et tout sera réglé dans un bref délai .Signaler Répondre
ca donne envie d'y allerSignaler Répondre
Il a une boule de cristal le préfet pour dire qu'ils sont d''extrême gauche' ?Signaler Répondre
Si ils sont pas foutus de dégager une centaine de clodos défoncés à la 8.6 et à la kéta on est pas dans la merdeSignaler Répondre
Il n'y a pas d'armée dans la région pour remettre de l'ordre ???Signaler Répondre
pour connaître leurs revenus ?Signaler Répondre
Ben si ils sont venus à vélo... , c est pas à doudou d aller négocier avec les gentils organisateurs de son bord politique ? T as voulu l extrême gauche doudou tu l à.....Signaler Répondre
Sarah Knafo et Co vous font monter à la tête....plutôt votre petite 'tête ' sous la ceinture.Signaler Répondre
Pas vraiment de volonté pour les virer ?Signaler Répondre
Les gauchos merci de faire gagner des voix a la Droite en vue des présidentielles dans 6 mois, continuez vos singeries encore et encore remettez le couvert chaque weekend et même en semaine on compte sur vous et votre bêtise vous arrêtez pas, les raves sauvages en plein centre ville, la casse, les attaques sur la Police, les pillages etc allez y franco montrez nous.Signaler Répondre
Merci d'avance XD
les écolos veulent transformer Lyon en ZAD comme le plateau du larzac … faut leur couper l’eau l’électricité et les vivres … ils tiendront ps longtemps… comment se fait il qu’on les ait laissé s’installer, au début ils n’étaient pas nombreux c’était facile de les déloger … on payent encore les conséquences de Sarko qui a supprimé les RG …Signaler Répondre
Vu la puissance de ce que tire leurs installations les groupes tiendrons pas longtemps... ils n'ont pas des groupes industriels non plus 😉Signaler Répondre
Et toujours cette phrase grotesque: ils risquent jusqu'a 30000€ d'amende et 2 ans de prison" alors que tout le monde sait parfaitement qu'il ne se passera rien.Signaler Répondre
Merci, je suis d'accord. Le vieux monde en pls je kiffeSignaler Répondre
Une jeunesse élevée par des beaufs, enfants rois et égoïstes, se pensant libertaire quand tous leurs codes sont ceux du fascisme.Signaler Répondre
Pauvre riverains... Aucune réaction de EELV ?Signaler Répondre
Ah la bonne idée que voilà !!Signaler Répondre
Ils ne sont pas aussi bêtes que çà ils viennent avec des groupes électrogènes.
ExactementSignaler Répondre
Dans ce pays on n'est même pas capable de mater 300 personnes camées.?Signaler Répondre
On est descendu bien bas
Quelle diversité ? Vous n’en avez aucune puisque seuls ceux qui mènent exactement la même vie que vous vous intéressent!Signaler Répondre
Ça c’est l’effet de se croire par essence une meilleure personne parce que de gauche, vous êtes exactement ce que vous reprochez des autres.
Nous avons une jeunesse qui est désemparé et qui ne sait plus quoi faire de sa peau à part de s'envoyer en l'air avec toutes sortes de drogues et ça ira de pire en pire , si l'état ne fait rien ??????Signaler Répondre
Bientôt ils danserons « devant le buffet « ( vide ),,,,Signaler Répondre
Mes amis et moi nous avons honte de vous et tous les autres de votre trempe. Fuir les centres urbains si vous n'aimez ni le bruit ni la diversité.Signaler Répondre
L'égoïsme total pour tous ceux qui habitent aux alentours.Signaler Répondre