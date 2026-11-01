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Une rave-party en plein centre-ville de Lyon pendant plus de 24 heures : la fête est finie

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Une rave-party en plein centre-ville de Lyon pendant plus de 24 heures : la fête est finie

Une rave party sauvage s'est installée dans la nuit de vendredi à samedi dans un bâtiment désaffecté du quartier de Confluence, à Lyon. Plusieurs centaines de personnes ont investi une ancienne halle du cours Charlemagne. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre, visées par des tirs de mortiers d'artifice.

Mise à jour dimanche à 12h30 : Les teufeurs ont quitté les lieux, leur rave-party aura duré plus de 30 heures en centre-ville. On ignore encore si des interpellations ont eu lieu.

Mise à jour dimanche à 5h15 : Toujours pas d'horaire d'arrêt de la rave-party annoncé. Les festivités se poursuivent encore ce dimanche, cela fait plus de 24 heures. 6e Sens Immobilier, propriétaire des lieux, a annoncé son intention de porter plainte lundi. LyonMag s'est infiltré cette nuit au sein de l'évènement qui compte près de 300 participants.

Mise à jour à 19h15 : La rave-party se poursuit à la Confluence. Un déploiement de forces de l'ordre encadre l'évènement illicite qui agace au plus haut point les nombreux riverains du quartier mais aussi des communes avoisinantes comme Sainte-Foy-lès-Lyon ou La Mulatière. Selon nos informations, dans certaines boucles WhatsApp de voisins, certains menacent de se rendre eux-mêmes sur place pour faire cesser la musique.

Article initial : La nuit d'Halloween a été particulièrement agitée dans le 2e arrondissement de Lyon. Vers 4h du matin, ce samedi 31 octobre, plusieurs centaines de participants se sont introduits dans une ancienne halle désaffectée, située cours Charlemagne, à proximité du H7 et du quai Perrache.

Une rave party non autorisée s'y déroule depuis plusieurs heures, avec de la musique techno et des basses audibles à plusieurs centaines de mètres.

Des mortiers d'artifice tirés sur les policiers

La situation s'est tendue vers 5h du matin, lorsque des affrontements ont éclaté entre des participants et les forces de l'ordre.

Des policiers ont été pris pour cible par des tirs de mortiers d'artifice et ont répliqué en utilisant du gaz lacrymogène.

Le bâtiment occupé appartient au promoteur immobilier 6e Sens.

Selon nos informations, les forces de l'ordre quadrillent le secteur afin d'éviter que les participants à la rave-party ne rejoignent les manifestations de l'après-midi, notamment celle prévue entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé.

Les organisateurs de tels événements encourent désormais jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que la confiscation du matériel et une obligation de remise en état des lieux.

La participation à ces rassemblements peut également être sanctionnée de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende.

Tags :

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encore capello le 01/11/2026 à 12:57
Docteur Bled a écrit le 01/11/2026 à 11h31

Vous prendrez deux comprimés de Bescherelle et de Larousse à chaque repas, pendant trois mois. Il y a des limites à l'agression visuelle de l’orthographe et au massacre de la ponctuation.

en pleine bouffée délirante(et avec un nouveau pseudo)

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free music le 01/11/2026 à 12:57

Le message de la Free Party Hallow'in Town de Lyon semble très clair : Si vous nous chasser des champs, des forêts et des friches industrielle perdue, alors on viendra s'installer au cœur de vos villes, mais non, votre loi Ripost ne tuera pas le mouvement. A bon entendeur...

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Tes amis et toi le 01/11/2026 à 12:55
Hippie forever a écrit le 01/11/2026 à 07h05

Mes amis et moi nous avons honte de vous et tous les autres de votre trempe. Fuir les centres urbains si vous n'aimez ni le bruit ni la diversité.

Feriez bien d'aller prendre une douche déjà, ensuite faire ça en ville, y a des gens qui bossent et se lèvent tôt même le dimanche.
Ps : Bosser veut dire travailler juste au cas où

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Kader le 01/11/2026 à 12:52

La France, c'est *hors de contrôle*, la Chine c'est *effet immédiat*

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Indicateur Idéologique le 01/11/2026 à 12:47
vive la musique a écrit le 01/11/2026 à 11h32

lorsque je lu les commentaires des Lyonmag j’ai le sentiment qu’une catégorie de notre société est anti tout il souhaite vivre dans les années 1800 laisse les jeunes vivre leur vie s’amuser et faire la fête au moins eux save profiter de cette vie au lieu de faire dodo boulo métro et voter l’extrême droite et enrichir de plus en plus les milliardaires vive la musique

Evitez de confondre "anti tout" et être contre les incivilités et le manque de respect de l'autre, cette confusion est liée à votre mentalité ?

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Maitre_Capello le 01/11/2026 à 12:46
Docteur Bled a écrit le 01/11/2026 à 11h31

Vous prendrez deux comprimés de Bescherelle et de Larousse à chaque repas, pendant trois mois. Il y a des limites à l'agression visuelle de l’orthographe et au massacre de la ponctuation.

Excellent ! Ça fait plaisir de voir que certains connaissent encore notre belle langue.

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oui-oui le 01/11/2026 à 12:31
papyrebel a écrit le 01/11/2026 à 10h23

Une pluie de grenades lacrymogènes et de désencerclement aurait vite raison de ces forcenés ! Ces derniers imposant leur musique de dégénérés portant atteinte au sommeil des voisins et violant une propriété privée .. Il suffit de donner l'ordre et tout sera réglé dans un bref délai .

Que la police blesse un de ces voyous et on parlera pendant 30 ans de violences policières.

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Pollutions le 01/11/2026 à 12:01

J'avais un avis pas trop favorable, mais finalement entre la pollution nocturne en question et la pollution diurne et malodorante des messages de ce forum, décidément je préfère les gens qui dansent.

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Hibiscus 1er le 01/11/2026 à 11:51
saco697 a écrit le 01/11/2026 à 08h48

les écolos veulent transformer Lyon en ZAD comme le plateau du larzac … faut leur couper l’eau l’électricité et les vivres … ils tiendront ps longtemps… comment se fait il qu’on les ait laissé s’installer, au début ils n’étaient pas nombreux c’était facile de les déloger … on payent encore les conséquences de Sarko qui a supprimé les RG …

Sarko n' a jamais supprimé les RG, ce service a tout simplement changer de nom pour s'appeler le renseignement territorial RT

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Hibiscus 1er le 01/11/2026 à 11:42
oksour a écrit le 01/11/2026 à 10h15

Il a une boule de cristal le préfet pour dire qu'ils sont d''extrême gauche' ?

Non, mais il suffit de voir ces défoncés sans cerveau et le rapprochement est fait

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faut pas déconner le 01/11/2026 à 11:34

Ils sont combien de milliers pour qu'on arrive pas à mettre fin à ce bordel ? 0,3 !!!
On arrive pas à faire déguerpir 300 camés, p...n, mais on va où ?

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DeepFist le 01/11/2026 à 11:34
Hippie forever a écrit le 01/11/2026 à 07h05

Mes amis et moi nous avons honte de vous et tous les autres de votre trempe. Fuir les centres urbains si vous n'aimez ni le bruit ni la diversité.

Les incivilités et imposer du "bruit" aux autres c'est le vivre ensemble et le respect de l'autre...? D'habitude ces gens imposent leur "bruit" et nuisances en milieux rural.
Sinon quelle diversité ? ils ont très souvent le même profil, les mêmes idées et mentalité ces personnes....et sont intolérants (voire agressifs) envers les citoyens qui ne partagent pas leur idées/idéologie

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vive la musique le 01/11/2026 à 11:32

lorsque je lu les commentaires des Lyonmag j’ai le sentiment qu’une catégorie de notre société est anti tout il souhaite vivre dans les années 1800 laisse les jeunes vivre leur vie s’amuser et faire la fête au moins eux save profiter de cette vie au lieu de faire dodo boulo métro et voter l’extrême droite et enrichir de plus en plus les milliardaires vive la musique

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lululaberlue le 01/11/2026 à 11:32

Est ce que l'état contrôle encore quelque chose dans ce beau pays ? A Lyon n'en parlons pas les émeutiers, les fouteurs de bordel on la bénédiction de la gauche enfin quand je dis bénédiction 🤔😂

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Docteur Bled le 01/11/2026 à 11:31
Une bonne idée.. a écrit le 31/10/2026 à 20h45

Excellente idée , le nerf de la guerre c est l argent.....et ceux qui financent ces dégâts sont ceux qui payent l impôt, les casseurs, pilleurs ont des revenus occultes.. .
L impot sur le revenu c est 17% des rentrées d argent et une trésorerie disponible de suite...
Les commerçants victimes, les citoyens qui subissent les hausses n ont plus de trésorerie, alors se rembourser de suite pour survivre..?..puisque de toute façon les aides qu on leur donnera serons payes par ces mêmes impôts......autant éviter un circuit administratif...

Vous prendrez deux comprimés de Bescherelle et de Larousse à chaque repas, pendant trois mois. Il y a des limites à l'agression visuelle de l’orthographe et au massacre de la ponctuation.

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NopasaranpendantmesRTT le 01/11/2026 à 11:30
Analytix a écrit le 01/11/2026 à 10h27

Euh, c'est confus, on comprend rien : c'est quoi ton idée par rapport aux teufeurs ? C'est des beaufs fachos en rtt tu penses ?

Oui, c’est à peu près ça. Antisémites par mode, anticapitalistes avant leurs couples et leurs SCI, défenseurs d’une diversité qu'ils fuient dans leurs lotissements et qu'ils ne connaissent qu'au travers des stups, haïssant une culture qu'ils n'ont plus les moyens intellectuels de comprendre. A faire passer Sardou pour un grand subversif.

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Rêve parti le 01/11/2026 à 11:25

Chargez moi cette denrée dans des bus et envoyez les faire de l'humanitaire en Ukraine par exemple !!

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Mic le 01/11/2026 à 11:24

Qu'on laisse les jeunes s'amuser décompresser et qu'on s'occupe plutôt des problèmes de la France les vrais et la violence gratuite

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Jean Phil le 01/11/2026 à 11:21
oksour a écrit le 01/11/2026 à 10h15

Il a une boule de cristal le préfet pour dire qu'ils sont d''extrême gauche' ?

Pas besoin quand on est ni dans le déni ni dans des postures qui refusent le réel.

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cogito66 le 01/11/2026 à 11:20
Dagobert a écrit le 01/11/2026 à 10h39

Non simplement des yeux.

Vu l'art et la manière, le niveau ne doit pas être élevé, donc à l'évidence nous pouvons sous entendre que l'extrême gauche n'est pas garée loin.

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Indicateur Idéologique le 01/11/2026 à 11:19

Le militant écolo qui fait office de maire de Lyon a-t-il saisi le procureur ?

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Pas compris le 01/11/2026 à 11:12
Droit dans ses bottes a écrit le 01/11/2026 à 10h02

Il n'y a pas d'armée dans la région pour remettre de l'ordre ???

Ce n est pas le travail de l armée ! Est ce si dur a entendre et comprendre?

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D'accord avec vous mais le 01/11/2026 à 11:08
Mastoc a écrit le 01/11/2026 à 08h46

Vu la puissance de ce que tire leurs installations les groupes tiendrons pas longtemps... ils n'ont pas des groupes industriels non plus 😉

Ils ont pourtant des groupes qui leur permettent de tenir 3 jours au fin fond de la cambrousse .

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Dagobert le 01/11/2026 à 10:39
oksour a écrit le 01/11/2026 à 10h15

Il a une boule de cristal le préfet pour dire qu'ils sont d''extrême gauche' ?

Non simplement des yeux.

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Phi71 le 01/11/2026 à 10:27

Dans la continuité des évènements, le maire de Lyon et le préfet du Rhône, ils sont ou ?
Des incapables pour des fonctions qui ne sont adaptées pour leur quotient intellectuel !

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Analytix le 01/11/2026 à 10:27
NopasaranpendantmesRTT a écrit le 01/11/2026 à 08h22

Une jeunesse élevée par des beaufs, enfants rois et égoïstes, se pensant libertaire quand tous leurs codes sont ceux du fascisme.

Euh, c'est confus, on comprend rien : c'est quoi ton idée par rapport aux teufeurs ? C'est des beaufs fachos en rtt tu penses ?

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papyrebel le 01/11/2026 à 10:23

Une pluie de grenades lacrymogènes et de désencerclement aurait vite raison de ces forcenés ! Ces derniers imposant leur musique de dégénérés portant atteinte au sommeil des voisins et violant une propriété privée .. Il suffit de donner l'ordre et tout sera réglé dans un bref délai .

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ca envoie du lourd le 01/11/2026 à 10:17

ca donne envie d'y aller

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oksour le 01/11/2026 à 10:15

Il a une boule de cristal le préfet pour dire qu'ils sont d''extrême gauche' ?

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Elle est belle la France le 01/11/2026 à 10:10

Si ils sont pas foutus de dégager une centaine de clodos défoncés à la 8.6 et à la kéta on est pas dans la merde

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Droit dans ses bottes le 01/11/2026 à 10:02

Il n'y a pas d'armée dans la région pour remettre de l'ordre ???

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pourquoi les ces ne viennent pas avec des fonctionnaires d e bercy le 01/11/2026 à 09:45
Pimmy a écrit le 01/11/2026 à 09h32

Ben si ils sont venus à vélo... , c est pas à doudou d aller négocier avec les gentils organisateurs de son bord politique ? T as voulu l extrême gauche doudou tu l à.....

pour connaître leurs revenus ?

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Pimmy le 01/11/2026 à 09:32

Ben si ils sont venus à vélo... , c est pas à doudou d aller négocier avec les gentils organisateurs de son bord politique ? T as voulu l extrême gauche doudou tu l à.....

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Black Star le 01/11/2026 à 09:30
NopasaranpendantmesRTT a écrit le 01/11/2026 à 08h22

Une jeunesse élevée par des beaufs, enfants rois et égoïstes, se pensant libertaire quand tous leurs codes sont ceux du fascisme.

Sarah Knafo et Co vous font monter à la tête....plutôt votre petite 'tête ' sous la ceinture.

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alors là le 01/11/2026 à 09:27

Pas vraiment de volonté pour les virer ?

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Moon88 le 01/11/2026 à 09:24

Les gauchos merci de faire gagner des voix a la Droite en vue des présidentielles dans 6 mois, continuez vos singeries encore et encore remettez le couvert chaque weekend et même en semaine on compte sur vous et votre bêtise vous arrêtez pas, les raves sauvages en plein centre ville, la casse, les attaques sur la Police, les pillages etc allez y franco montrez nous.

Merci d'avance XD

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saco697 le 01/11/2026 à 08:48

les écolos veulent transformer Lyon en ZAD comme le plateau du larzac … faut leur couper l’eau l’électricité et les vivres … ils tiendront ps longtemps… comment se fait il qu’on les ait laissé s’installer, au début ils n’étaient pas nombreux c’était facile de les déloger … on payent encore les conséquences de Sarko qui a supprimé les RG …

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Mastoc le 01/11/2026 à 08:46
Tefeur a écrit le 01/11/2026 à 08h10

Ah la bonne idée que voilà !!
Ils ne sont pas aussi bêtes que çà ils viennent avec des groupes électrogènes.

Vu la puissance de ce que tire leurs installations les groupes tiendrons pas longtemps... ils n'ont pas des groupes industriels non plus 😉

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Ridicule le 01/11/2026 à 08:37

Et toujours cette phrase grotesque: ils risquent jusqu'a 30000€ d'amende et 2 ans de prison" alors que tout le monde sait parfaitement qu'il ne se passera rien.

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Rico2908 le 01/11/2026 à 08:37
Republisif a écrit le 31/10/2026 à 21h40

La rue , la culture, nous appartient peuple de France !
Du bruit à confluence, du monde à la manif

le vieux monde en pls !

Merci, je suis d'accord. Le vieux monde en pls je kiffe

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NopasaranpendantmesRTT le 01/11/2026 à 08:22

Une jeunesse élevée par des beaufs, enfants rois et égoïstes, se pensant libertaire quand tous leurs codes sont ceux du fascisme.

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Gui le 01/11/2026 à 08:13

Pauvre riverains... Aucune réaction de EELV ?

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Tefeur le 01/11/2026 à 08:10
orgentil a écrit le 31/10/2026 à 23h25

Couper l'électricité du lieu ne vient à l'idée d'aucune instance policière ou judiciaire ? Ce serait pourtant le meilleur moyen de régler le problème à moindre frais et sans délai !

Ah la bonne idée que voilà !!
Ils ne sont pas aussi bêtes que çà ils viennent avec des groupes électrogènes.

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Ex Précisions le 01/11/2026 à 08:07
Solidarité 69 a écrit le 31/10/2026 à 22h14

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Exactement

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Dupon le 01/11/2026 à 08:07

Dans ce pays on n'est même pas capable de mater 300 personnes camées.?
On est descendu bien bas

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Quel tartuffe le 01/11/2026 à 08:03
Hippie forever a écrit le 01/11/2026 à 07h05

Mes amis et moi nous avons honte de vous et tous les autres de votre trempe. Fuir les centres urbains si vous n'aimez ni le bruit ni la diversité.

Quelle diversité ? Vous n’en avez aucune puisque seuls ceux qui mènent exactement la même vie que vous vous intéressent!
Ça c’est l’effet de se croire par essence une meilleure personne parce que de gauche, vous êtes exactement ce que vous reprochez des autres.

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Billy le kid le 01/11/2026 à 08:03

Nous avons une jeunesse qui est désemparé et qui ne sait plus quoi faire de sa peau à part de s'envoyer en l'air avec toutes sortes de drogues et ça ira de pire en pire , si l'état ne fait rien ??????

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Danse le 01/11/2026 à 07:58
Eh ouais mon pote a écrit le 31/10/2026 à 20h03

On n'arrête pas un peuple qui danse !

Bientôt ils danserons « devant le buffet « ( vide ),,,,

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Hippie forever le 01/11/2026 à 07:05
Cyrielle69 a écrit le 31/10/2026 à 17h52

J'ai honte de mon pays.Comment un être humain peut-il autant être déshumanisé?
Et si les tribunaux obligeaient ces décérébrés à aller aider dans les Ehpad, les hôpitaux... cela leur redonnerait un peu d'humanité...on peut toujours rêver.

Mes amis et moi nous avons honte de vous et tous les autres de votre trempe. Fuir les centres urbains si vous n'aimez ni le bruit ni la diversité.

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Watt le 01/11/2026 à 07:02
SuperTonton a écrit le 31/10/2026 à 19h46

Laissez les gens s'amuser

L'égoïsme total pour tous ceux qui habitent aux alentours.

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