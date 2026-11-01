Une rave-party en plein centre-ville de Lyon pendant plus de 24 heures : la fête est finie

Mise à jour dimanche à 12h30 : Les teufeurs ont quitté les lieux, leur rave-party aura duré plus de 30 heures en centre-ville. On ignore encore si des interpellations ont eu lieu.

Mise à jour dimanche à 5h15 : Toujours pas d'horaire d'arrêt de la rave-party annoncé. Les festivités se poursuivent encore ce dimanche, cela fait plus de 24 heures. 6e Sens Immobilier, propriétaire des lieux, a annoncé son intention de porter plainte lundi. LyonMag s'est infiltré cette nuit au sein de l'évènement qui compte près de 300 participants.

Plongée exclusive au sein de la rave-party en cours à la Confluence à Lyon. Cela fait 24 heures que le quartier subit ces fortes nuisances sonores, les participants ont déjà repoussé les forces de l’ordre à coups de mortiers d’artifice #lyon https://t.co/fINER7HPw3 — Lyon Mag (@lyonmag) November 1, 2026

Mise à jour à 19h15 : La rave-party se poursuit à la Confluence. Un déploiement de forces de l'ordre encadre l'évènement illicite qui agace au plus haut point les nombreux riverains du quartier mais aussi des communes avoisinantes comme Sainte-Foy-lès-Lyon ou La Mulatière. Selon nos informations, dans certaines boucles WhatsApp de voisins, certains menacent de se rendre eux-mêmes sur place pour faire cesser la musique.

La rave-party de la Confluence, en centre-ville de Lyon, se poursuit depuis la nuit de vendredi à samedi. Un enfer pour les nombreux riverains du quartier et des alentours https://t.co/GtB1Yzc1pe — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

Article initial : La nuit d'Halloween a été particulièrement agitée dans le 2e arrondissement de Lyon. Vers 4h du matin, ce samedi 31 octobre, plusieurs centaines de participants se sont introduits dans une ancienne halle désaffectée, située cours Charlemagne, à proximité du H7 et du quai Perrache.

Une rave party non autorisée s'y déroule depuis plusieurs heures, avec de la musique techno et des basses audibles à plusieurs centaines de mètres.

Des mortiers d'artifice tirés sur les policiers

La situation s'est tendue vers 5h du matin, lorsque des affrontements ont éclaté entre des participants et les forces de l'ordre.

Des policiers ont été pris pour cible par des tirs de mortiers d'artifice et ont répliqué en utilisant du gaz lacrymogène.

Le bâtiment occupé appartient au promoteur immobilier 6e Sens.

Selon nos informations, les forces de l'ordre quadrillent le secteur afin d'éviter que les participants à la rave-party ne rejoignent les manifestations de l'après-midi, notamment celle prévue entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé.

Les organisateurs de tels événements encourent désormais jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que la confiscation du matériel et une obligation de remise en état des lieux.

La participation à ces rassemblements peut également être sanctionnée de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende.