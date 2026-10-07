Politique

Baignade à Confluence : "une réponse concrète à l’adaptation de notre ville au changement climatique", estime Grégory Doucet

Suivez-nous sur Google
Baignade à Confluence : "une réponse concrète à l’adaptation de notre ville au changement climatique", estime Grégory Doucet
© SPL Lyon Confluence / Artefactorylab

Le maire de Lyon n'a pas tardé à réagir à l'annonce de la Métropole concernant le projet de baignade à la Confluence.

La collectivité a donné son feu vert au projet, qui doit permettre l’ouverture du premier site de baignade en milieu naturel au niveau de la darse du quartier de la Confluence, à l'été 2027.

"Après un été marqué par les épisodes de canicule, je me réjouis que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent se baigner à la Confluence dès l’été prochain", a réagi Grégory Doucet. Le maire de Lyon présente ce futur espace comme "une réponse concrète à l’adaptation de notre ville au changement climatique", permettant notamment aux habitants de disposer d'un lieu pour se rafraîchir en plein centre-ville.

"Cette première baignade naturelle lyonnaise constituera également une expérimentation grandeur nature, avant le lancement d’études pour envisager un nouveau site de baignade à Gerland", a également commenté le maire de Lyon.

Tags :

baignade

confluence

Grégory Doucet

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyyyyyoooonnnnnnn le 07/10/2026 à 18:46

Va-t-il prévoir les caméras qui vont avec ????

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/10/2026 à 18:45

On ne va pas déplacer non plus son lit ou son open-space dans ces piscines, l'adaptation au changement climatique c'est plus compliqué que ça le Doudou...
"Réponse concrète" surtout pour amuser la racaille...

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 07/10/2026 à 18:38

La seule piscine publique au monde , traversée par une voie ferrée où transite des trains de produits chimique et inflammable
Bravo les VERTS, et la sécurité

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.