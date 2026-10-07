Baignade à Confluence : "une réponse concrète à l’adaptation de notre ville au changement climatique", estime Grégory Doucet

La collectivité a donné son feu vert au projet, qui doit permettre l’ouverture du premier site de baignade en milieu naturel au niveau de la darse du quartier de la Confluence, à l'été 2027.

"Après un été marqué par les épisodes de canicule, je me réjouis que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent se baigner à la Confluence dès l’été prochain", a réagi Grégory Doucet. Le maire de Lyon présente ce futur espace comme "une réponse concrète à l’adaptation de notre ville au changement climatique", permettant notamment aux habitants de disposer d'un lieu pour se rafraîchir en plein centre-ville.

"Cette première baignade naturelle lyonnaise constituera également une expérimentation grandeur nature, avant le lancement d’études pour envisager un nouveau site de baignade à Gerland", a également commenté le maire de Lyon.