Baignade à Confluence : "une réponse concrète à l’adaptation de notre ville au changement climatique", estime Grégory Doucet

La collectivité a donné son feu vert au projet, qui doit permettre l’ouverture du premier site de baignade en milieu naturel au niveau de la darse du quartier de la Confluence, à l'été 2027.
"Après un été marqué par les épisodes de canicule, je me réjouis que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent se baigner à la Confluence dès l’été prochain", a réagi Grégory Doucet. Le maire de Lyon présente ce futur espace comme "une réponse concrète à l’adaptation de notre ville au changement climatique", permettant notamment aux habitants de disposer d'un lieu pour se rafraîchir en plein centre-ville.
"Cette première baignade naturelle lyonnaise constituera également une expérimentation grandeur nature, avant le lancement d’études pour envisager un nouveau site de baignade à Gerland", a également commenté le maire de Lyon.
Va-t-il prévoir les caméras qui vont avec ????Signaler Répondre
On ne va pas déplacer non plus son lit ou son open-space dans ces piscines, l'adaptation au changement climatique c'est plus compliqué que ça le Doudou...Signaler Répondre
"Réponse concrète" surtout pour amuser la racaille...
La seule piscine publique au monde , traversée par une voie ferrée où transite des trains de produits chimique et inflammableSignaler Répondre
Bravo les VERTS, et la sécurité