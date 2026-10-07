Baignade à Confluence : la Métropole de Lyon change de position et donne son feu vert sous conditions

Le projet de baignade dans la darse de Confluence franchit finalement un nouvel obstacle. Après plusieurs semaines d’incertitudes et d’échanges entre les deux collectivités, la Métropole de Lyon et la Ville annoncent ce mercredi avoir trouvé un terrain d’entente permettant de poursuivre le projet.

Un changement de position notable pour la Métropole, propriétaire de la darse, qui s’était montrée opposée à la poursuite du projet dans les conditions envisagées jusqu’ici. Dans un communiqué, la Métropole annonce être parvenu à un accord "après plusieurs semaines d'échanges et une étude attentive du dossier".

Trois conditions posées par la Métropole

La Métropole avait déjà autorisé la Ville à mener les études et travaux préparatoires nécessaires à l'installation des bassins. Restait cependant à régler les conditions dans lesquelles le site pourrait effectivement être mis à disposition et exploité.

Un compromis a désormais été trouvé. Selon le communiqué, celui-ci doit permettre de concilier "l’ouverture d’un nouveau lieu de baignade en cœur de ville, les impératifs de sécurité et de qualité sanitaire et la prise en compte des préoccupations exprimées par les riverains."

La Métropole pose néanmoins trois exigences avant l'ouverture : la baignade devra être limitée à la période estivale, les horaires devront être encadrés et un dispositif de sécurité et de surveillance adapté à la fréquentation devra être mis en place. Ces mesures doivent notamment permettre de préserver la tranquillité des habitants du secteur.

Les engagements des deux collectivités seront inscrits dans une convention.

"Rendre la baignade possible, mais pas à n’importe quelles conditions"

La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, assume cette position désormais favorable, mais conditionnelle.

"Nous avons abordé ce projet avec une ligne simple : rendre la baignade possible, mais pas à n’importe quelles conditions", déclare-t-elle. Selon la présidente de la Métropole, l'accord doit apporter "les garanties nécessaires en matière de sécurité, de qualité de l’eau et de tranquillité des riverains."

La Métropole souhaite par ailleurs inscrire le projet de Confluence dans un plan baignade plus large à l'échelle de son territoire. L'objectif affiché est de développer de nouveaux espaces de baignade et de fraîcheur dans un contexte d'adaptation au changement climatique.

La Ville et la Métropole doivent désormais poursuivre ensemble le travail technique nécessaire avant une éventuelle ouverture du site.