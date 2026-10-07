Baignade à Confluence : la Métropole de Lyon change de position et donne son feu vert sous conditions

Le projet de baignade dans la darse de Confluence franchit finalement un nouvel obstacle. Après plusieurs semaines d’incertitudes et d’échanges entre les deux collectivités, la Métropole de Lyon et la Ville annoncent ce mercredi avoir trouvé un terrain d’entente permettant de poursuivre le projet.
Un changement de position notable pour la Métropole, propriétaire de la darse, qui s’était montrée opposée à la poursuite du projet dans les conditions envisagées jusqu’ici. Dans un communiqué, la Métropole annonce être parvenu à un accord "après plusieurs semaines d'échanges et une étude attentive du dossier".
Trois conditions posées par la Métropole
La Métropole avait déjà autorisé la Ville à mener les études et travaux préparatoires nécessaires à l'installation des bassins. Restait cependant à régler les conditions dans lesquelles le site pourrait effectivement être mis à disposition et exploité.
Un compromis a désormais été trouvé. Selon le communiqué, celui-ci doit permettre de concilier "l’ouverture d’un nouveau lieu de baignade en cœur de ville, les impératifs de sécurité et de qualité sanitaire et la prise en compte des préoccupations exprimées par les riverains."
La Métropole pose néanmoins trois exigences avant l'ouverture : la baignade devra être limitée à la période estivale, les horaires devront être encadrés et un dispositif de sécurité et de surveillance adapté à la fréquentation devra être mis en place. Ces mesures doivent notamment permettre de préserver la tranquillité des habitants du secteur.
Les engagements des deux collectivités seront inscrits dans une convention.
"Rendre la baignade possible, mais pas à n’importe quelles conditions"
La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, assume cette position désormais favorable, mais conditionnelle.
"Nous avons abordé ce projet avec une ligne simple : rendre la baignade possible, mais pas à n’importe quelles conditions", déclare-t-elle. Selon la présidente de la Métropole, l'accord doit apporter "les garanties nécessaires en matière de sécurité, de qualité de l’eau et de tranquillité des riverains."
La Métropole souhaite par ailleurs inscrire le projet de Confluence dans un plan baignade plus large à l'échelle de son territoire. L'objectif affiché est de développer de nouveaux espaces de baignade et de fraîcheur dans un contexte d'adaptation au changement climatique.
La Ville et la Métropole doivent désormais poursuivre ensemble le travail technique nécessaire avant une éventuelle ouverture du site.
Moi pareil j’ai changé d’avis, ça peut être sympa.Signaler Répondre
je plains les riverains de tout mon cœurSignaler Répondre
ça coule bien, élimination naturelleSignaler Répondre
"la baignade devra être limitée à la période estivale" ca c'est de la condition ! j'imagine que Doucet voulait l'ouvrir jusqu’à fin NovembreSignaler Répondre
les garanties nécessaires en matière de sécurité, de qualité de l’eau = Oui ca s'appelle ARS
Elle invente l'eau chaude
Coucou Pierre O :)Signaler Répondre
moyen de botter en touche avec des conditions assez évasivesSignaler Répondre
Sympa pour les riverains, voir les cassos se baigner au milieu des ragondinsSignaler Répondre
Comme tous les rageux du forum, je suis ravi que les bobos de Confluence vont enfin pouvoir toucher du doigt la réalité de ce monde et de la diversité qu'ils appellent de leur voeux.Signaler Répondre
Merci madame Sarselli
"un dispositif de sécurité et de surveillance adapté à la fréquentation", il suffit d'interdire la racaille ;-)Signaler Répondre
La racaille ça ne flotte pas, ça coule direct, sélection naturelle, regardez les faits divers à Annecy cette annéeSignaler Répondre
Incroyable d'être aussi lâche...Signaler Répondre
On imagine bien que la tranquilité des riverains va être assurée, dormez tranquilles!
Et sinon la ZFE/ZTL/encadrement des loyers, on en est où?
OH LA TRAHISON !!!!Signaler Répondre
VADE RETRO SATANAS
ENCORE UNE FOIS JE ME SUIS FAIT AVOIR AUX DERNIÈRES URNES.
VIVE LES PROCHAINES ÉLECTIONS, PAS LE CHOIX NI SOLUTION NI HÉSITATION ÇA SERA A L'EXTRÊME TOUTE. AU SECOURS, ÇA URGE...
MERCI À VOUS TOUS LES POLITIQUES 🤮
la droite va finir par cédé car sans les gauche qui gèrent les grandes villes finiront par être bloqué la métropole n’a aucun projet pour les lyonnaisSignaler Répondre
La sélection naturelle va fonctionnée, ça plonge, ça saute, mais ça ne flotte pas, on va pouvoir compter la viande froideSignaler Répondre
Les poissons vont se régaler
L'état, la région, la métropole et les villes sont incapables de faire régner l'ordre mais tous continuent à proposer des mesures prétendument encadrées dont tout citoyen français sait pertinemment que cela va finir en fiasco.Signaler Répondre
En l'espèce, ce bassin deviendra une nouvelle zone de non droit.
La nouvelle majorité métropolitaine est donc plus ouverte, plus souple et moins sectaire et bornée que la précédente, qui était enfermée dans ses dogmes et son mépris des autres visions que la sienne.Signaler Répondre
on attend de voir comment vont se comporter les baigneurs ....Signaler Répondre
la racaille va débarquer !Signaler Répondre