Lyon : cette grande action de sensibilisation sur la pollution des fleuves revient à la darse de Confluence

Ce samedi, le collectif Les Péniches de Lyon organisera l’opération "Coup de balai dans l’eau" pour la 22e fois. Cette action a pour objectif de sensibiliser les habitants de la capitale des Gaules à la pollution des fleuves.

Dès 9h, et durant toute la matinée, plus d’une centaine de personnes sont attendues sur leurs embarcations pour récolter des déchets au fond du Rhône et de la Saône. Et ce, avec l’aide des associations de plongeurs Odysseu3.1 et ASPTT Lyon Plongée-Etoile Verte, et celles luttant pour l’environnement comme la MJC Confluence, HISA, le Rotary ou encore la Ligue de Protection des Oiseaux.

"Cette action de sensibilisation est soutenue par la Métropole et la Capitainerie qui met ses locaux de la darse à disposition. À cette occasion, les habitants des péniches, riverains, plongeurs, volontaires associatifs, ramassent les détritus les plus divers qui jonchent le fond de l’eau, sa surface et ses rives", explique le collectif dans un communiqué. Les services de la Métropole de Lyon s’occuperont ensuite de récolter les déchets.

Cette année, le rendez-vous est fixé devant la capitainerie de la Confluence. Un café vous sera offert à votre arrivée.