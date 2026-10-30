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Lyon : 10 millions d'euros pour les commerces pillés, Grégory Doucet s'abstient et LFI boycotte le vote

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Lyon : 10 millions d'euros pour les commerces pillés, Grégory Doucet s'abstient et LFI boycotte le vote

Le plan d'urgence destiné aux commerçants victimes des violences du 17 octobre à Lyon a été adopté mercredi 28 octobre par le conseil métropolitain. Mais le scrutin a révélé des divisions politiques : 28 des 32 élus écologistes se sont abstenus, dont le maire de Lyon Grégory Doucet, tandis que les représentants de La France insoumise n'ont pas participé à la séance.

Une aide de plusieurs millions d'euros pour permettre aux commerçants lyonnais de se relever après les pillages, mais pas d'unanimité politique autour de la mesure.

Réuni exceptionnellement en visioconférence mercredi 28 octobre, le conseil de la Métropole de Lyon a examiné un plan d'urgence présenté par Emmanuel Imberton, vice-président chargé de l'économie.

L'objectif : soutenir les établissements touchés par les violences urbaines du 17 octobre, qui avaient provoqué d'importantes dégradations dans la Presqu'île.

Trois dispositifs pour aider les commerçants

Le plan prévoit une enveloppe de plus de 10 millions d'euros, répartie entre plusieurs mesures.

Six millions d'euros seront consacrés à la reprise d'activité des commerces, sous forme d'avances remboursables à taux zéro, afin de reconstituer les stocks et de soutenir leur trésorerie.

Trois millions d'euros supplémentaires doivent permettre de financer les réparations des établissements vandalisés, avec une aide pouvant atteindre 33 000 euros par commerce.

Enfin, un million d'euros sera destiné au renforcement de la sécurité des boutiques.

Une abstention massive des écologistes

Si le dispositif a été adopté, les positions des différents groupes politiques ont retenu l'attention.

Sur les 32 élus écologistes, 28 ont choisi de s'abstenir, dont Grégory Doucet.

Une position remarquée alors que le maire de Lyon avait publiquement exprimé son soutien aux commerçants après les dégradations.

De leur côté, les élus de La France insoumise ont choisi de ne pas participer à cette séance exceptionnelle.

Tags :

commerces

Grégory Doucet

17 octobre

17 commentaires
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c'est dans l'épreuve le 01/11/2026 à 06:59
il n'a a écrit le 01/11/2026 à 05h31

jamais bossé réellement!!!il ne sait pas ce que c'est!:installé "douillet-ement" dans les assoces humanitaires sans souci de creation de chiffre d'affaires avec une vraie activité ,il a toujours été sous ..perfusion (sic),pour développer son job.sa vraie personnalité méprisante des classes laborieuses effleure maintenant..

qu 'on découvre les vrais compatissants,ou..les faux..il ne semble pas,semble -t-il, faire partie de la premiere definition

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il n'a le 01/11/2026 à 05:31
Le tueur des commerces a écrit le 31/10/2026 à 14h30

J'essaye d'imaginer comment il est possible d'adresser un tel énorme crachat à la gueule des commerçants...

Ce n'est même plus son inconscient qui parle de la considération et de la reconnaissance qu'il porte au commerce dans sa ville, ce sont ses actes les plus directs, comme cette abstention...

jamais bossé réellement!!!il ne sait pas ce que c'est!:installé "douillet-ement" dans les assoces humanitaires sans souci de creation de chiffre d'affaires avec une vraie activité ,il a toujours été sous ..perfusion (sic),pour développer son job.sa vraie personnalité méprisante des classes laborieuses effleure maintenant..

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No surprise le 01/11/2026 à 00:09

Belle brochette de Tartuffes !!!

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Antmar le 31/10/2026 à 21:14

Grâce à ce vote on voit comment il considère les commerçants de Lyon !
Je serais à la place des commerçants, ce cher maire n'aurait pas intérêt à passer la porte.
En ce qui concerne LFI cela ne peut pas étonner, ils sont là pour foutre la M..... !

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Commerçants, vous savez ......... le 31/10/2026 à 19:20

Commerçants, vous savez maintenant où sont vos ennemis ?????

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Kool le 31/10/2026 à 19:04

Il les voulait pour les 10 millions, pour boucher les dettes faramineuses de la mairie

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Doucet complice le 31/10/2026 à 18:34

Ce sale menteur, on sait a quoi s'en tenir avec lui.

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CQQFD69! le 31/10/2026 à 17:09

Quelle brochette de comiques ces extrêmes gauchistes ! LFI en son fondateur et représentant Mélenchon avait déclaré : " Je vis très confortablement ": Jean-Luc Mélenchon jouit d’une belle retraite par capitalisation dont il ne veut pas pour les Français. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Dans le long entretien qu’il a accordé au journaliste économique de TF1 François Lenglet, Jean-Luc Mélenchon a admi " vivre très confortablement grâce à une retraite par capitalisation issue de ses mandats". Or dans son programme, le candidat insoumis défend tout l’inverse, c’est-à-dire un système reposant à 100 % sur un financement par répartition. Allez comprendre…

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LyonDansMonCoeur le 31/10/2026 à 15:36

Une honte pour Mr Doucet et LFI, comment ne pas respecter le coeur de notre ville, à quel moment on peut être maire d'une ville et ne pas soutenir les commerçant qui la font vivre ?

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josete le 31/10/2026 à 15:29

Cela prouve une fois de plus qu'ils n'aiment pas les Francais, ils préfèrent que leurs électeurs achètent chinois.

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hollywood le 31/10/2026 à 15:19

La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a dépensé 11 500 euros pour un vol en classe affaires malgré des avertissements financiers. voila des paroles et des actes non sens.

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Lepapet le 31/10/2026 à 15:19

A la louche. Une enveloppe de 3 257 euros par commerces vandalisés : les 307 locaux commerciaux. Loin de renouveler des stocks pour décembre prochain. Que voulez-vous, il y a celles et ceux savent ce que sont : un bordereau URSSAF, un impôt CFE, une traite au 30 fin de mois et...les autres. La compassion avant l'idéologie.

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simplementcitoyen le 31/10/2026 à 15:17

LFI boycotte le vote comme d'habitude pauvre parti politique qui n'aime pas la république. Ils ne seront jamais à l' Élysée.

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Mdr. le 31/10/2026 à 15:14

Lfi et les écolos vous pisserais dessus que ça ne serait pas pire.
Et après ça vient déambuler dans les rues de la ville faire le gentil auprès des commerçants.

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GAD le 31/10/2026 à 15:10

Pour ceux qui en doutaient encore , les masques tombent et l'on voit bien qui soutient qui .

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Tartufferie le 31/10/2026 à 15:09

Quand la réalité de la vie vient en pleine face des commerçants bobo de Lyon. Jusqu'au fêtes de Noël, les gauchos vont vous pourrir la vie. Au delà de la casse, ils veulent la mort des patrons tout en favorisant les achats sur Amazon, Temu, Shein,...
Bon courage aux commerçants, vous êtes dans le monde que vous avez souhaité

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Le tueur des commerces le 31/10/2026 à 14:30

J'essaye d'imaginer comment il est possible d'adresser un tel énorme crachat à la gueule des commerçants...

Ce n'est même plus son inconscient qui parle de la considération et de la reconnaissance qu'il porte au commerce dans sa ville, ce sont ses actes les plus directs, comme cette abstention...

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