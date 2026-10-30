Lyon : 10 millions d'euros pour les commerces pillés, Grégory Doucet s'abstient et LFI boycotte le vote

Une aide de plusieurs millions d'euros pour permettre aux commerçants lyonnais de se relever après les pillages, mais pas d'unanimité politique autour de la mesure.

Réuni exceptionnellement en visioconférence mercredi 28 octobre, le conseil de la Métropole de Lyon a examiné un plan d'urgence présenté par Emmanuel Imberton, vice-président chargé de l'économie.

L'objectif : soutenir les établissements touchés par les violences urbaines du 17 octobre, qui avaient provoqué d'importantes dégradations dans la Presqu'île.

Trois dispositifs pour aider les commerçants

Le plan prévoit une enveloppe de plus de 10 millions d'euros, répartie entre plusieurs mesures.

Six millions d'euros seront consacrés à la reprise d'activité des commerces, sous forme d'avances remboursables à taux zéro, afin de reconstituer les stocks et de soutenir leur trésorerie.

Trois millions d'euros supplémentaires doivent permettre de financer les réparations des établissements vandalisés, avec une aide pouvant atteindre 33 000 euros par commerce.

Enfin, un million d'euros sera destiné au renforcement de la sécurité des boutiques.

Une abstention massive des écologistes

Si le dispositif a été adopté, les positions des différents groupes politiques ont retenu l'attention.

Sur les 32 élus écologistes, 28 ont choisi de s'abstenir, dont Grégory Doucet.

Une position remarquée alors que le maire de Lyon avait publiquement exprimé son soutien aux commerçants après les dégradations.

De leur côté, les élus de La France insoumise ont choisi de ne pas participer à cette séance exceptionnelle.