Lyon : 10 millions d'euros pour les commerces pillés, Grégory Doucet s'abstient et LFI boycotte le vote

Une aide de plusieurs millions d'euros pour permettre aux commerçants lyonnais de se relever après les pillages, mais pas d'unanimité politique autour de la mesure.
Réuni exceptionnellement en visioconférence mercredi 28 octobre, le conseil de la Métropole de Lyon a examiné un plan d'urgence présenté par Emmanuel Imberton, vice-président chargé de l'économie.
L'objectif : soutenir les établissements touchés par les violences urbaines du 17 octobre, qui avaient provoqué d'importantes dégradations dans la Presqu'île.
Trois dispositifs pour aider les commerçants
Le plan prévoit une enveloppe de plus de 10 millions d'euros, répartie entre plusieurs mesures.
Six millions d'euros seront consacrés à la reprise d'activité des commerces, sous forme d'avances remboursables à taux zéro, afin de reconstituer les stocks et de soutenir leur trésorerie.
Trois millions d'euros supplémentaires doivent permettre de financer les réparations des établissements vandalisés, avec une aide pouvant atteindre 33 000 euros par commerce.
Enfin, un million d'euros sera destiné au renforcement de la sécurité des boutiques.
Une abstention massive des écologistes
Si le dispositif a été adopté, les positions des différents groupes politiques ont retenu l'attention.
Sur les 32 élus écologistes, 28 ont choisi de s'abstenir, dont Grégory Doucet.
Une position remarquée alors que le maire de Lyon avait publiquement exprimé son soutien aux commerçants après les dégradations.
De leur côté, les élus de La France insoumise ont choisi de ne pas participer à cette séance exceptionnelle.
qu 'on découvre les vrais compatissants,ou..les faux..il ne semble pas,semble -t-il, faire partie de la premiere definitionSignaler Répondre
jamais bossé réellement!!!il ne sait pas ce que c'est!:installé "douillet-ement" dans les assoces humanitaires sans souci de creation de chiffre d'affaires avec une vraie activité ,il a toujours été sous ..perfusion (sic),pour développer son job.sa vraie personnalité méprisante des classes laborieuses effleure maintenant..Signaler Répondre
Belle brochette de Tartuffes !!!Signaler Répondre
Grâce à ce vote on voit comment il considère les commerçants de Lyon !Signaler Répondre
Je serais à la place des commerçants, ce cher maire n'aurait pas intérêt à passer la porte.
En ce qui concerne LFI cela ne peut pas étonner, ils sont là pour foutre la M..... !
Commerçants, vous savez maintenant où sont vos ennemis ?????Signaler Répondre
Il les voulait pour les 10 millions, pour boucher les dettes faramineuses de la mairieSignaler Répondre
Ce sale menteur, on sait a quoi s'en tenir avec lui.Signaler Répondre
Quelle brochette de comiques ces extrêmes gauchistes ! LFI en son fondateur et représentant Mélenchon avait déclaré : " Je vis très confortablement ": Jean-Luc Mélenchon jouit d’une belle retraite par capitalisation dont il ne veut pas pour les Français. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais.Signaler Répondre
Dans le long entretien qu’il a accordé au journaliste économique de TF1 François Lenglet, Jean-Luc Mélenchon a admi " vivre très confortablement grâce à une retraite par capitalisation issue de ses mandats". Or dans son programme, le candidat insoumis défend tout l’inverse, c’est-à-dire un système reposant à 100 % sur un financement par répartition. Allez comprendre…
Une honte pour Mr Doucet et LFI, comment ne pas respecter le coeur de notre ville, à quel moment on peut être maire d'une ville et ne pas soutenir les commerçant qui la font vivre ?Signaler Répondre
Cela prouve une fois de plus qu'ils n'aiment pas les Francais, ils préfèrent que leurs électeurs achètent chinois.Signaler Répondre
La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a dépensé 11 500 euros pour un vol en classe affaires malgré des avertissements financiers. voila des paroles et des actes non sens.Signaler Répondre
A la louche. Une enveloppe de 3 257 euros par commerces vandalisés : les 307 locaux commerciaux. Loin de renouveler des stocks pour décembre prochain. Que voulez-vous, il y a celles et ceux savent ce que sont : un bordereau URSSAF, un impôt CFE, une traite au 30 fin de mois et...les autres. La compassion avant l'idéologie.Signaler Répondre
LFI boycotte le vote comme d'habitude pauvre parti politique qui n'aime pas la république. Ils ne seront jamais à l' Élysée.Signaler Répondre
Lfi et les écolos vous pisserais dessus que ça ne serait pas pire.Signaler Répondre
Et après ça vient déambuler dans les rues de la ville faire le gentil auprès des commerçants.
Pour ceux qui en doutaient encore , les masques tombent et l'on voit bien qui soutient qui .Signaler Répondre
Quand la réalité de la vie vient en pleine face des commerçants bobo de Lyon. Jusqu'au fêtes de Noël, les gauchos vont vous pourrir la vie. Au delà de la casse, ils veulent la mort des patrons tout en favorisant les achats sur Amazon, Temu, Shein,...Signaler Répondre
Bon courage aux commerçants, vous êtes dans le monde que vous avez souhaité
J'essaye d'imaginer comment il est possible d'adresser un tel énorme crachat à la gueule des commerçants...Signaler Répondre
Ce n'est même plus son inconscient qui parle de la considération et de la reconnaissance qu'il porte au commerce dans sa ville, ce sont ses actes les plus directs, comme cette abstention...