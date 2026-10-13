Lyon : le gagnant de Top Chef Mohamed Cheikh ouvre son restaurant de poulet frit à Confluence

Après Créteil, Vélizy et Paris, c'est à Lyon que Mohamed Cheikh a choisi de poursuivre le développement de son concept de street food. Le chef, révélé au grand public lors de la douzième saison de Top Chef, inaugure une nouvelle adresse Chik’Chill au centre commercial Confluence dans le 2e arrondissement.

Une soirée d'inauguration est prévue en présence du cuisinier, avant une ouverture au public dès le lendemain. Et il devrait y avoir du monde puisque le chef a promis d'offrir les 200 premiers menus !

Du poulet frit français et des burgers XXL

Chez Chik’Chill, le poulet est au centre de la carte. L'enseigne mise sur une viande d'origine française, proposée sous différentes formes : burgers garnis de filets de poulet croustillants, wings ou encore boneless, ces morceaux désossés et panés.

Mohamed Cheikh a également développé plusieurs sauces inspirées de différentes cuisines. Parmi les recettes proposées figurent la Paname Pepper, la Smoked Barbecue, la Chipotle, la Sweet Mustard, la Jamaïcan Jerk ou encore la Mayo Momo.

Pour un menu burger, les prix débutent à 12,50 euros.

Lancé en février 2025 avec un premier établissement à Créteil, Chik’Chill est développé en partenariat avec Bertrand Franchise, également présent derrière le développement de Burger King en France.

Avec cette implantation lyonnaise, Mohamed Cheikh poursuit son ambition de rendre sa cuisine accessible à un large public, en s'inspirant notamment de ses origines méditerranéennes, de son enfance et de ses voyages.