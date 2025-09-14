Un trentenaire décède dans une collision sur l’A7 près de Lyon : un appel à témoins lancé

Un homme d’une trentaine d’années est décédé dans un grave accident de la route, survenu dans la nuit de samedi à dimanche 14 septembre, aux alentours de 3 heures du matin, sur l’autoroute A7 à hauteur de Sérézin-du-Rhône, en direction du Sud.

Selon le progrès, trois véhicules étaient impliqués dans cette collision, qui a également fait plusieurs blessés légers, pris en charge par les secours.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Pour éclaircir les faits, la CRS autoroutière de Lyon a lancé un appel à témoins. Les personnes disposant d’informations peuvent contacter le 04 72 47 20 60.

Une voie de circulation est restée neutralisée jusqu’au petit matin pour permettre l’intervention des secours et la sécurisation de la zone. Le trafic a pu reprendre normalement aux alentours de 7h ce dimanche.