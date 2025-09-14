Faits Divers

Un trentenaire décède dans une collision sur l’A7 près de Lyon : un appel à témoins lancé

Un trentenaire décède dans une collision sur l’A7 près de Lyon : un appel à témoins lancé
Un trentenaire décède dans une collision sur l’A7 près de Lyon : un appel à témoins lancé - LyonMag

Nouvelle tragédie de la route dans le Rhône.

Un homme d’une trentaine d’années est décédé dans un grave accident de la route, survenu dans la nuit de samedi à dimanche 14 septembre, aux alentours de 3 heures du matin, sur l’autoroute A7 à hauteur de Sérézin-du-Rhône, en direction du Sud.

Selon le progrès, trois véhicules étaient  impliqués dans cette collision, qui a également fait plusieurs blessés légers, pris en charge par les secours.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Pour éclaircir les faits, la CRS autoroutière de Lyon a lancé un appel à témoins. Les personnes disposant d’informations peuvent contacter le 04 72 47 20 60.

Une voie de circulation est restée neutralisée jusqu’au petit matin pour permettre l’intervention des secours et la sécurisation de la zone. Le trafic a pu reprendre normalement aux alentours de 7h ce dimanche.

Tags :

accident route

accident mortel

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
roulette russe le 14/09/2025 à 10:10

A t'on retrouvé le trottinettiste ou le cycliste surement responsable de l'accident ?

Signaler Répondre
avatar
johnni le 14/09/2025 à 08:59

Encore un qui c'est pris pour le centre de l'univers a croire que la route et a lui et surement en excès de vitesse sans rien respecter comme d'habitude

https://www.lyonmag.com/article/146701/lyon-8e-un-homme-a-trottinette-grievement-blesse-apres-une-collision-avec-le-tramway

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.