Villeurbanne : le chauffard qui avait mortellement percuté un retraité condamné

La décision est tombée plus de six ans après les faits. Nabil S., 36 ans, a été reconnu coupable d’homicide involontaire et de plusieurs infractions routières, après avoir percuté un piéton de 67 ans et un adolescent de 15 ans lors d'une course-poursuite avec la police.

L'accident s'était produit le matin du 21 septembre 2018 rue de Pressensé, à Villeurbanne. Au volant d'un 4x4, emprunté pour un mariage, le conducteur circulait avec un taux d’alcool de 1,3 g par litre de sang et sans permis valide. En tentant d’échapper à un contrôle de police, il avait percuté les deux piétons sur le trottoir.

L'adolescent, gravement blessé, avait survécu. Le retraité, lui, était resté coincé sous le véhicule avant que le chauffard ne fasse marche arrière.

Après l'accident, l'automobiliste avait poursuivi sa fuite à travers plusieurs communes de l'agglomération lyonnaise avant d'abandonner son véhicule à La Duchère. Lors de l'audience, la procureure a pointé un comportement irresponsable et réclamé une peine exemplaire. Le tribunal correctionnel de Lyon a suivi en partie ses réquisitions en prononçant une peine de huit ans de prison et l'annulation du permis de conduire.