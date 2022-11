La prison de Lyon-Corbas fouillée, des téléphones et des stupéfiants retrouvés

Quatre cellules ont été inspectées par les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) et par des "personnels de tous grades" déclare FOJustice Lyon-Corbas dans un communiqué de presse. Dans ces cellules, une dizaine de téléphones avec des accessoires, une petite quantité de stupéfiants et des objets non autorisés en prison ont été trouvés.

Dans le communiqué, Force Ouvrière se "réjouit de ce genre d’action" car "rien ne peut arrêter les pensionnaires". Le syndicat s’inquiète de la disproportion entre le nombre de détenus et de personnels. Au 1er janvier 2022, la prison de Lyon-Corbas comptait 869 détenus pour 628 places.

FO conclut : "Empêchons toutes formes de non-droit dans nos détentions."