Après près de 2 semaines mobilisation lycéenne et étudiante, les autorités redoutent de nouveaux incidents ce vendredi 9 octobre. Pour tenter de prévenir les débordements, la préfecture du Rhône a décidé de prolonger plusieurs restrictions sur l'ensemble du département.

Ces mesures, déjà appliquées ces derniers jours, concernent notamment les carburants et les engins pyrotechniques, régulièrement utilisés lors des affrontements aux abords des établissements scolaires.

Carburants et mortiers d'artifice

Selon les nouveaux arrêtés préfectoraux, la distribution, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburants dans des récipients portables sont interdits ce vendredi 9 octobre, de 6h à 20h, sur l'ensemble du département du Rhône.

Des dérogations restent possibles en cas de nécessité dûment justifiée, pouvant faire l'objet de vérifications par les forces de l'ordre.

La préfecture reconduit également les restrictions concernant les artifices de divertissement des catégories F2 et F3 visés par l'arrêté. Leur achat, leur vente, leur détention, leur transport et leur utilisation sont interdits sur la même plage horaire. Des exceptions sont toutefois prévues pour les spectacles pyrotechniques déclarés et les feux d'artifice préalablement déclarés ou autorisés par les maires.

Les forces de l'ordre restent fortement mobilisées

Ces nouvelles mesures interviennent au lendemain d'une journée particulièrement agitée dans la métropole de Lyon. Jeudi, 31 établissements scolaires et universitaires ont été concernés à des degrés divers par la mobilisation, selon le dernier bilan communiqué par la préfecture.

Plusieurs incidents ont été signalés, notamment à Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire ou encore dans le 6e arrondissement de Lyon, où des mortiers d'artifice ont été tirés jusque dans l'enceinte du lycée Édouard-Herriot.

Une manifestation a également rassemblé environ 3 000 personnes à Bron, tandis que sept interpellations avaient été recensées en fin de matinée dans le département.

Dans ce contexte toujours tendu, les forces de sécurité intérieure restent fortement mobilisées ce vendredi et se tiennent prêtes à intervenir en cas de nouveaux débordements.