Manifestation à Lyon : 900 personnes mobilisées, aucun incident à déplorer

Le calme était au rendez-vous ce mardi matin dans les rues de Lyon. Après plusieurs semaines de mobilisation sociale, un nouveau cortège a traversé une partie de la ville, sans connaître les débordements observés lors de précédents rassemblements.

Partis de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, peu après 10h30, 900 manifestants ont pris la direction de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement.

Le cortège a emprunté l'itinéraire préalablement défini entre les organisations syndicales et les services de l'État, passant notamment par l'avenue Berthelot, le boulevard des Tchécoslovaques et le cours Albert-Thomas.

La mobilisation s'est achevée aux alentours de 11h40, soit un peu plus d'une heure après le départ du cortège. La préfecture du Rhône confirme que le rassemblement s'est déroulé "sans incident".