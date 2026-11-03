Manifestation à Lyon : 900 personnes mobilisées, aucun incident à déplorer

Le calme était au rendez-vous ce mardi matin dans les rues de Lyon. Après plusieurs semaines de mobilisation sociale, un nouveau cortège a traversé une partie de la ville, sans connaître les débordements observés lors de précédents rassemblements.
Partis de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, peu après 10h30, 900 manifestants ont pris la direction de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement.
Le cortège a emprunté l'itinéraire préalablement défini entre les organisations syndicales et les services de l'État, passant notamment par l'avenue Berthelot, le boulevard des Tchécoslovaques et le cours Albert-Thomas.
La mobilisation s'est achevée aux alentours de 11h40, soit un peu plus d'une heure après le départ du cortège. La préfecture du Rhône confirme que le rassemblement s'est déroulé "sans incident".
Les abrutis qui crient "Macronie pire que monarchie" sont les mêmes crétins qui ont voté Macron.Signaler Répondre
Juste des cons.
N'importe quoi, ils étaient à peine 200 sur l'avenue Berthelot.Signaler Répondre
il n'y aura plus un rond pour le rsa et autres allocs pour kassos professionnelsSignaler Répondre
Est déjà donné à tout le monde...La plupart de ces jeunes vont végété en fac pendant des années pour finir au RSASignaler Répondre
Il ne s'est rien passé, ce jour?Signaler Répondre
C'est faux, mon fils n'a pas cours toute la semaine à Lacassagne Lyon 3. Ce matin un blocage a dégénéré selon le message envoyé par le collège. Des élèves ont eu peur. Un incendie a eu lieu et le Directeur du collège nous dit qu'il y a déjà 100 000 euros de dégâts. Mon fils n'a pas cours, il est en troisième et va être seul toute la semaine (car nous on bosse) et il a ura quelques devoirs via pronote... Super, il est déjà en difficulté, merci les gauchos
Très bien , quand on négocie avec des organisations responsables tout se passe bien en accord avec la préfecture qui est la pour protéger le cortège.Signaler Répondre
Les jeunes font leur entrée en revendications, mais ils apprendront la malice.
Avec une élection présidentielle dans 6 mois, les engagements sont faits uniquement pour les calmer.
Il en sera de leurs revendications comme il en a été des cahiers de doléance de 2018 mis aux archives...
Mais tant que l on ne se sert pas d eux pour créer le chaos, le bruit et la fureur et la terreur ça me va...
Bienvenue dans le monde des adultes....
Non mais a en croire certains, les lycées seraient dans un état lamentable, mais alors que pourrait-on dire il y a 40 ans, mais cela ne nous a pas empêcher de passer le bac malgré tout. A tous ces jeunes à qui tout est dû, je dis bossez et potasser vos cours plutôt que pleurer sur votre triste sort. A quoi va ressembler la France de demain avec de telles recrues ? heureusement tous ces étudiants ne sont pas dans le même moule... Surtout ce n'est pas en brûlant les lycées qu'on va vous remettre ça d'applomb, réfléchissez un peu avant de faire des défilés qui ne riment à rien sinon d'attirer la racaille... faites vos revendications devant vos établissements, si vous voulez vous faire entendreSignaler Répondre
Les revendications sont claires? Il suffit de voir certaines pancartes pour s'en appercevoir!Signaler Répondre
En France l'école est gratuite
La plupart des lycées sont en bon état ou rénovés comme a Nantes
les bourses existent meme pour les étudiants étrangers
Les repas a 1€
Si ça vous convient pas , déménager ou l'école est payante
Et un grand merci aux Français qui paient des impôts!
Nous on a bosser sans se plaindre, on avait un smic et on y arrivait! alors taisez vous!
Au fait je viens de mettre des fleurs sur la tombe de ma mère!
Et la tienne c'est pour bientôt?
l preuve que les manifs peuvent avoir lieu et bien se dérouler quand elle ne passent pas par le centre ville ni dans les rues commerçantes car sans les casseurs violents et autres milices d’extrême gauche aux gants coqués les fameux »partenaires privilégiés de la mairie » et les pilleurs qui les suivent s’il n’y a rien à piller ils ne se déplacent pas … c’est bien la preuve n’en déplaise à DoucetSignaler Répondre
Lamentable de quoi? Heureusement qu'il y a des Français qui bosses pour payer vos conneries!!!!!!!!Signaler Répondre
.................Signaler Répondre
Effectivement, avec des commentaires tels que celui là, l'avenir est en péril!Signaler Répondre
Les revendications de cette jeunesse sont claires et légitimes (même le gouvernement l'a concédé!) et s'ils choisissent de manifester plutôt que de continuer à être des moutons, il faut plutôt saluer leur courage : oui, il y a les examens qui approchent, je pense qu'ils en sont bien conscients et que cette échéance pèse sur leurs décisions mais s'ils choisissent malgré tout d'aller manifester c'est pour éviter un danger encore plus grand pour leur avenir, ils n'ont plus de perspectives!
Alors on devrait tous être à les soutenir et admirer leur courage !
Quand aux préservatifs gratuits, votre mère en eut-elle fait usage en temps voulu que nous nous serions épargné votre commentaire aussi pénible qu'inutile...
Lamentable!Signaler Répondre
Continuez de manifester, mais ne venez pas pleurer dans quelques mois a l'approche des examens!Signaler Répondre
Au fait vous voulez quoi des préservatifs gratuits? le bac pour tout le monde? le droit de dormir en classe?