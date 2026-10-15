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Manifestation à Lyon : plusieurs lignes de tramway fortement perturbées ce jeudi

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Manifestation à Lyon : plusieurs lignes de tramway fortement perturbées ce jeudi

Des perturbations touchent actuellement le réseau TCL à Lyon en raison d’une manifestation de lycéens. Les lignes de tramway T1 et T6 sont particulièrement impactées.

Sur la ligne T1, les tramways circulent uniquement entre IUT Feyssine et Perrache. Les stations situées entre Place des Archives et Debourg ne sont donc plus desservies.

Même situation sur la ligne T6, dont la circulation est limitée au tronçon La Doua - Gaston Berger / Beauvisage CISL. Les stations comprises entre Beauvisage - Pressensé et Debourg ne sont plus desservies.

Selon les estimations communiquées, un retour à la normale est prévu aux alentours de 17h sur ces deux lignes.

En parallèle, les lignes T2 et T5 connaissent également des perturbations, avec un trafic irrégulier. La circulation reprend progressivement sur l’ensemble des itinéraires concernés.

Les voyageurs sont invités à consulter les informations trafic du réseau TCL avant leurs déplacements.

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TCL

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1 commentaire
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Mettez le bordel le 15/10/2026 à 12:40

Venez pleurez demain, LFI va fournir les mouchoirs aux cocus des manifs

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