Manifestation à Lyon : plusieurs lignes de tramway fortement perturbées ce jeudi

Sur la ligne T1, les tramways circulent uniquement entre IUT Feyssine et Perrache. Les stations situées entre Place des Archives et Debourg ne sont donc plus desservies.

Même situation sur la ligne T6, dont la circulation est limitée au tronçon La Doua - Gaston Berger / Beauvisage CISL. Les stations comprises entre Beauvisage - Pressensé et Debourg ne sont plus desservies.

Selon les estimations communiquées, un retour à la normale est prévu aux alentours de 17h sur ces deux lignes.

En parallèle, les lignes T2 et T5 connaissent également des perturbations, avec un trafic irrégulier. La circulation reprend progressivement sur l’ensemble des itinéraires concernés.

Les voyageurs sont invités à consulter les informations trafic du réseau TCL avant leurs déplacements.