À Mions, un escape game virtuel pour sensibiliser les jeunes aux dangers du protoxyde d’azote

La prévention du protoxyde d’azote passe désormais aussi par le jeu à Mions.

La commune va tester pour la première fois ce mercredi 4 novembre N₂O, un serious game imaginé sous la forme d’un escape game virtuel. L’objectif : aborder les risques liés à la consommation de protoxyde d’azote autrement que par les campagnes de prévention traditionnelles.

Le jeu doit également amener les participants à réfléchir à d’autres problématiques auxquelles sont confrontés les adolescents, comme les fake news, la désinformation, l’influence du groupe et la pression sociale.

La Ville veut ainsi développer leur esprit critique et les aider à effectuer leurs propres choix.

Un jeu entièrement conçu par les agents municipaux

Particularité du projet : aucun prestataire extérieur n’a été sollicité.

Le jeu a été intégralement imaginé, conçu et réalisé par les agents du service Jeunesse de Mions, en s’appuyant sur leur expérience auprès des adolescents.

"Nous avons fait de la lutte contre le protoxyde d’azote une priorité, mais nous savons que la prévention ne peut pas reposer uniquement sur des interdictions ou des discours. Il faut savoir parler aux jeunes avec leurs codes et leur donner les moyens de réfléchir par eux-mêmes", explique le maire Mickaël Paccaud.

650 collégiens déjà sensibilisés

Cette expérimentation s’inscrit dans une politique plus large menée par la commune contre les usages détournés du protoxyde d’azote.

Selon la Ville, huit ateliers ont déjà permis de sensibiliser 650 collégiens. Une démarche a également été engagée auprès des entreprises du territoire. 2026 11 02 CP Protoxyde d'azote

Le premier test grandeur nature de N₂O aura lieu ce mercredi 4 novembre à 18h au SPOT Jeunes, rue du 11-Novembre-1918 à Mions.

Les réactions des participants seront recueillies afin d’identifier les éventuelles améliorations à apporter avant d’envisager un déploiement du jeu à plus grande échelle.