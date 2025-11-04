"Gaz hilarant" : la Ville de Villeurbanne interdit bonbonnes et cartouches dans les rues

Dans un arrêté municipal daté du 13 octobre 2025, le maire Cédric Van Stevendael interdit désormais "à toute personne, mineure comme majeure, la détention et le port dans l’espace public de cartouches ou bonbonnes dépassant la contenance maximale autorisée par la réglementation nationale, soit 8,6 g par cartouche."

L’usage détourné de ce gaz, initialement destiné à un usage médical ou alimentaire, s’est multiplié ces dernières années pour ses effets euphorisants. La municipalité rappelle que le protoxyde d’azote "peut avoir, selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, de graves conséquences sur la santé : troubles neurologiques et cardiaques, perte de coordination, confusion, hallucinations, risque d’asphyxie ou de brûlures internes dues au froid du gaz."

Un phénomène jugé "inquiétant" sur le territoire communal

L’arrêté justifie ce renforcement par la multiplication des constats sur le terrain. Il souligne que "ce phénomène prend des proportions inquiétantes sur le territoire communal eu égard aux constats faits par la police municipale ainsi que par les partenaires de la ville de Villeurbanne."

Le texte évoque également des "nuisances sonores constitutives de troubles de voisinage" et le risque lié à "l’abandon de bonbonnes ou cartouches sur la voie publique et dans les parcs et jardins ouverts au public", rappelant que ces déchets présentent un "caractère explosif."

Des interdictions strictes et des sanctions prévues

Jusqu’au 1er novembre 2026, l’usage détourné du protoxyde d’azote à des fins récréatives ou incendiaires est interdit dans l’espace public.

Sont également proscrits : "la détention ou le port de cartouches contenant plus de 8,6 g de gaz, le transport d’un conditionnement dépassant 10 cartouches et, pour les mineurs, la possession de toute cartouche, quel qu’en soit le poids."

Les agents de la Police municipale et de la Force publique pourront saisir le matériel et "le remettre au représentant légal du mineur consommateur ou détenteur en les informant des risques liés à sa consommation."

Le dépôt ou l’abandon de bonbonnes sur le domaine public est également interdit. Toute infraction à cet arrêté est passible d’une contravention de 35 euros.

La municipalité justifie aussi sa démarche par des impératifs de "santé publique, sécurité et cadre de vie."

"Ces usages détournés engendrent également des nuisances sonores, des troubles à l’ordre public et laissent de nombreuses bonbonnes abandonnées dans les parcs, jardins et sur la voie publique," écrit la Ville.

L’arrêté, qui abroge et remplace celui du 4 avril 2025, restera en vigueur jusqu’au 1er novembre 2026. Il a été transmis à la Préfète du Rhône et sera publié sur le site internet de la Ville de Villeurbanne.