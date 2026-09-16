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Contrôlés en pleine nuit près de Lyon, les policiers découvrent une cargaison impressionnante de gaz hilarant

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Contrôlés en pleine nuit près de Lyon, les policiers découvrent une cargaison impressionnante de gaz hilarant

Un véhicule particulièrement chargé a attiré l’attention des policiers municipaux de Rillieux-la-Pape.

Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de minuit, les agents ont contrôlé une voiture dans laquelle se trouvaient trois jeunes ressortissants suisses.

À l’intérieur, les policiers ont découvert pas moins de 24 cartons contenant chacun six bonbonnes de protoxyde d’azote, soit 144 bouteilles au total. Les trois occupants du véhicule ont été interpellés avant d’être remis à la police nationale, rapporte Le Progrès.

L’un des trois mis en cause doit prochainement être jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour avoir transporté du protoxyde d’azote dans des proportions dépassant la quantité autorisée. Cette infraction est passible de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le jeune homme a expliqué que les bonbonnes devaient être acheminées jusqu’en Suisse pour un usage récréatif. Au regard du volume transporté, l’hypothèse d’une revente est également envisagée. Les cartons auraient été stockés à Rillieux-la-Pape avant d’être remis au trio en ce début de semaine.

Une jeune femme qui détenait aussi une petite quantité de cannabis destinée à sa consommation personnelle a, de son côté, fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle.

Le protoxyde d’azote, couramment surnommé "gaz hilarant", est détourné à des fins récréatives par certains consommateurs. Son inhalation n’est toutefois pas sans risque pour la santé, tandis que les bonbonnes abandonnées sont devenues fréquentes sur les routes de l’agglomération lyonnaise.

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gaz hilarant

protoxyde d'azote

6 commentaires
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Rob le 16/09/2026 à 22:52

Il faut leur faire inhaler leurs cargaison il pourront rire pour quelque chose.

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Ex Précisions le 16/09/2026 à 21:27

Si les petits suisses se fournissent à Rillieux c'est qu'il doit y avoir plein de garages et de caves remplis de cet m....e.

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Solidarité 69 le 16/09/2026 à 20:37

Bienvenue dans la nouvelle France récréative by EELV-LFI !

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Calahann le 16/09/2026 à 20:25

Police et " gaz hilarant " , ça va être la grosse teuf au commissariat.

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payez vos impots surtout le 16/09/2026 à 20:13

comme toujours on va raquer car différents articles de presse l'ont indiqué, quand les mairies ou la police/justice doivent détruire ça il faut suivre une procédure spéciale et ça coûte jusqu'à 100€ par bonbonne. Donc cette saisie va coûter jusqu'à 14 400€.

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Moi le 16/09/2026 à 20:12

Pourquoi ne pas les interdires à la vente?

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