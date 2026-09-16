Lyon : de la fumée se dégage dans un hôpital, des patients évacués de leurs chambres

Un incident a entraîné l’évacuation temporaire de plusieurs patients à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon.
Ce mardi 15 septembre, aux alentours de 16h, un dégagement de fumée accompagné d’une odeur de chaud a été constaté au sein de l’établissement hospitalier.
Par mesure de précaution, plusieurs patients ont été évacués de leurs chambres. La situation a toutefois rapidement permis leur retour dans les locaux.
Aucun blessé, l’origine de la fumée reste inconnue
L’incident n’a fait aucun blessé et aucun dégât matériel n’a été constaté. L’origine exacte du dégagement de fumée restait, elle, à déterminer.
Une surveillance particulière a néanmoins été maintenue durant la nuit, précise le Progrès. Un agent a effectué des rondes afin de vérifier qu’aucun nouveau dégagement de fumée ne se produise dans l’établissement.
Bah quoi...? Si on peut plus fumer à l'hôpital !!!Signaler Répondre
Il n'est pas dit que l'alarme incendie ne s'est pas déclenchéeSignaler Répondre
Par contre, je suis d'accord avec vous au sujet de la sécurité incendie, il y a de sacrés manques. Je ne parlerai pas d'alarme incendie qu je n'ai pas pu évaluer à part deux établissemnt où je l'ai vue en dérangement. Mais si vous regardez l'éclairage de sécurité, vous verrez des blocs hors service qui clignotent comme des guirlandes de sapin de Noël. Ca doit être surveillé régulièrement lors des rondes des agents de sécurité et des tests doivent être effectués tous les mois. Ben, ça fait des années et des années que je fais le tour d'hôpitaux et de cliniques et je vois ces défauts partout.
les bâtiments hospitaliers sont dans un état déplorable malgré les rénovations, il a mis en normes des risques électriques et incendie malheureusement un jour il y aura un drame et à se moment là nous allons ne rendra compte de l’état des bâtiments heureusement que les agents font des efforts énormes pour que ces bâtiments restent deboutSignaler Répondre
Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.Signaler Répondre
Le bon dieu détecteur de fumées à sauvé des patients du genre humain condamnés a l'ineluctable, explosé pété de rire.Signaler Répondre