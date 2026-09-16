Lyon : de la fumée se dégage dans un hôpital, des patients évacués de leurs chambres

Un incident a entraîné l’évacuation temporaire de plusieurs patients à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon.

Ce mardi 15 septembre, aux alentours de 16h, un dégagement de fumée accompagné d’une odeur de chaud a été constaté au sein de l’établissement hospitalier.

Par mesure de précaution, plusieurs patients ont été évacués de leurs chambres. La situation a toutefois rapidement permis leur retour dans les locaux.

Aucun blessé, l’origine de la fumée reste inconnue

L’incident n’a fait aucun blessé et aucun dégât matériel n’a été constaté. L’origine exacte du dégagement de fumée restait, elle, à déterminer.

Une surveillance particulière a néanmoins été maintenue durant la nuit, précise le Progrès. Un agent a effectué des rondes afin de vérifier qu’aucun nouveau dégagement de fumée ne se produise dans l’établissement.