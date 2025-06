Panique en plein vol Budapest-Lyon : un avion EasyJet dérouté en urgence

De la fumée ayant été détectée dans le cockpit de l'Airbus 319, l'appareil a été contraint de se poser en urgence à Graz, en Autriche, aux alentours de 15h25.

L'incident a semé l'inquiétude à bord, mais la situation a été rapidement maîtrisée. Si la cause exacte de la fumée reste à déterminer, le vol 4400, seule liaison d'EasyJet entre Budapest et Lyon ce jour-là, a bien été dérouté.

Selon la police du Land de Styrie : "personne n’a été blessé dans l’incident. La cause de la fumée n’est pas connue avec exactitude", rapporte Reuters.

Après plusieurs heures d'attente, les passagers ont pu reprendre leur route vers la capitale des Gaules avec un nouvel avion décollant de Graz à 21h45. Un soulagement pour tous les voyageurs à destination de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

La compagnie nous précise que : "le vol EJU4400 reliant Budapest à Lyon a été dérouté vers l'aéroport de Graz en raison d'un problème technique qui a provoqué une odeur de fumée à bord.

L'avion a atterri en toute sécurité à Graz et a été accueilli par les services d'urgence, uniquement à titre de mesure de routine et de précaution. Tous les passagers ont débarqué normalement dans le terminal et ont poursuivi leur voyage vers Lyon à bord d'un avion de remplacement.

La sécurité de nos passagers et de nos équipages est la priorité absolue d'easyJet, qui exploite sa flotte d'avions dans le strict respect de toutes les directives des constructeurs.Nous tenons à présenter nos excuses à nos passagers pour la gêne occasionnée."