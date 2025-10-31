Transports

EasyJet inaugure cinq nouvelles liaisons internationales au départ de l’aéroport de Lyon - DR

L’aéroport de Lyon va desservir cinq nouvelles destinations.

EasyJet, première compagnie sur la plateforme lyonnaise, a inauguré cette semaine cinq nouvelles liaisons internationales.

L’aéroport de Lyon St Exupéry est désormais relié à Charm El-Cheikh. La liaison a débuté ce mardi et est programmée à raison de 2 vols par semaine, les mardis et samedis.

Les Lyonnais peuvent aussi se rendre, depuis mercredi, à Gran Canaria, à raison de 2 vols par semaine, les mercredis et samedis.

Les liaisons Lyon-Pristina, Lyon-Séville et Lyon-Tanger ont également été lancées par la compagnie low-cost qui a mis en route deux vols hebdomadaires à chaque fois.

Les prix de départ sont compris entre 35 et 55 euros en fonction des destinations, pour un vol simple. 

Ex Précisions le 31/10/2025 à 17:44

Il n'y a pas plus au nord quand ça va péter en France pour partir ?

