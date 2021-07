Lyon : l’avion pour Francfort décolle sans eux, ils se battent à l’aéroport

Ce samedi matin, des passagers n’ont pas pu embarquer dans l’avion de la Lufthansa pour rejoindre Francfort en Allemagne. Selon le Progrès, trop peu de guichets étaient ouverts avant 8h. Et le commandant de bord n’a pas souhaité attendre.

Ce sont donc près d’une centaine de personnes qui sont restés à quai, regardant leur avion s’envoler sans eux.

Toujours selon nos confrères, la tension et la déception aidant, une bagarre a éclaté entre passagers, avant que le calme ne revienne et que deux groupes se forment : ceux qui abandonnaient et rentraient chez eux, et ceux qui attendaient un nouveau vol.