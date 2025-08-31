Transports

C'est quoi la C200, cette nouvelle ligne de bus qui dessert l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ? - LyonMag

A compter de ce lundi, les habitants de Vaulx-en-Velin, de Décines-Charpieu (Sept Chemins), de Chassieu et de Genas vont pouvoir bénéficier d’une nouvelle ligne de bus TCL.

La C200 traversera, toutes les 10 minutes lors des heures de pointe, ces communes de l’Est lyonnais à partir du 1er septembre.

Petite particularité, un bus sur trois poursuivra son chemin jusqu’à l’aéroport de Lyon et la gare TGV Saint-Exupéry, toutes les 30 minutes environ et en seulement 43 minutes de trajet. Le bus aura une amplitude horaire allant de 4h50 à 1h du matin.

Avec le lancement de cette nouvelle ligne, il existe désormais près de 18 dessertes stratégiques entre Vaulx-en-Velin La Soie et l’aéroport de Lyon–Saint-Exupéry.

"Cette nouvelle ligne bénéficie d’aménagements spécifiques sur plusieurs points clés de son tracé : des voies de bus réservées, des couloirs d’approche aux carrefours à trafic dense et de la priorité aux feux et aux intersections. Les aménagements réalisés, comme par exemple la voie réservée sur la rue Jean Mermoz à Chassieu, et les couloirs d’approche au niveau du boulevard des Droits de l’Homme à Bron, vont en effet permettre au bus d’éviter les aléas de la circulation et de garantir les fréquences", explique Sytral Mobilités dans un communiqué.

À noter que la C200 sera comprise dans l’abonnement TCL. Pour ceux qui n’en bénéficient pas, il faudra payer 2,10 euros pour pouvoir l’emprunter. Un gain d’argent phénoménal pour les personnes qui se rendaient habituellement à l’aéroport par le biais du Rhônexpress, coûtant 16 euros par trajet.

Par contre, il faudra se rendre jusqu'à l'une des villes de l'Est lyonnais puis prendre le bon bus qui poursuit sa route jusqu'à l'aéroport. Pas sûr que la plupart des voyageurs soient prêts à faire 1h30 de trajet métro/bus avec leurs valises pour économiser une dizaine d'euros.

Ex Précisions le 31/08/2025 à 11:19
exynos a écrit le 31/08/2025 à 10h22

44 minutes pour la soie l'aéroport faut avoir vraiment le temps

8x moins cher, quand vous êtes en famille il n'y a pas photo.

Euros! le 31/08/2025 à 11:01
exynos a écrit le 31/08/2025 à 10h22

44 minutes pour la soie l'aéroport faut avoir vraiment le temps

Ou pas de fric !

exynos le 31/08/2025 à 10:22

44 minutes pour la soie l'aéroport faut avoir vraiment le temps

