Réserver son créneau de passage aux contrôles, c'est possible à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Depuis ce mercredi, l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry propose aux usagers le service ZENLINE. Ce dernier de réserver gratuitement un créneau horaire pour le passage aux contrôles sûreté.

Depuis le site ou l'application de l'aéroport de Lyon, il est possible de réserver entre 7 jours et 24 heures avant le départ son créneau parmi ceux disponibles et ainsi passer la sécurité sans le stress de faire de longues queues et de se retrouver derrière un Américain qui oublie 3 fois d'enlever sa ceinture.

Pour le moment, ZENLINE n'est disponible que pour les vols opérés au Terminal 1 de l'aéroport rhodanien.

Pour Cédric Fechter, président du Directoire d’Aéroports de Lyon, "les équipes d’Aéroports de Lyon et de VINCI Airports réaffirment ainsi leur engagement à placer les besoins des passagers au cœur de leurs priorités, en leur offrant des solutions innovantes pour leur donner les moyens de maîtriser leur temps de parcours à l’aéroport et leur offrir un voyage toujours plus agréable".