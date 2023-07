Le gaz hilarant, triste à en mourir

Pour cela, rien de plus simple, de la crème de Bresse bien froide et mon siphon avec du protoxyde d'azote. Le problème aujourd'hui, c'est que les discussions autour de ce gaz sont passés de "Je ne devrais utiliser qu'une demi cartouche pour une crème aérée" à "La vie de ma mère je rigole tout seul hihihihihi,viens on va rouler à contre-sens en slalomant sur le périphérique".

On est passé d'une consommation confidentielle alimentaire à une consommation de masse et industrielle. Sur Vénissieux, la police à découvert 21 tonnes dans un entrepôt. Et le propriétaire n'a été poursuivi que pour travail dissimulé. Nous vivons dans un Etat faible qui ne protège pas sa population, avec des lois qui font la part belle aux délinquants de tous poils et transforment les gens honnêtes en cibles de fêtes foraines.

De partout on retrouve des jeunes filles comme garcons avec un ballon à la bouche inhalant du matin au soir On est passé de cartouches de gaz individuelles à des bonbones de gaz industriel.

Les plus gros dealeurs dans les quartiers ne sont pas Momo de la tour 12 mais les grandes surfaces et les grossistes alimentaires.

Je me souviens d'une caissière d'une moyenne surface des Minguettes qui voyait défiler non-stop toute la jeunesse du coin pour acheter bonbonne sur bonbonne. Et il a fallu que les employés se plaignent à leur direction pour arrêter de vendre au moins aux mineurs.

Le coût sanitaire des atteintes neurologiques des "ballons" est énorme. Les hôpitaux de rééducation sont remplis de grands adolescents qui ne retrouveront pour certains jamais la marche et deviendront un poids pour la société. Parfois les familles découvrent l'addiction de leur enfant avec un coup de fil des urgences. Ce n'est pas rare de croiser des voitures dans toutes l'agglomération roulant à vive allure dans nos rues remplies de ballons gonflés et colorés faisant penser au dessin animé Là-haut.

C'est dangereux pour eux et pour nous, le coût financier est immense pour la société, ce n'est clairement pas écologique avec l'abandon du plastique des ballons et des bonbonnes.

Une seule question, que font Gérald Darmanin et compagnie ?

Que font Grégory Doucet, Bruno Bernard et Laurent Wauquiez ? Et les maires des banlieues ?

On se sent un peu seul et abandonné, avec un gaz hilarant qui ne fait vraiment pas rire.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux,

Trésorier de l'association No Ghetto