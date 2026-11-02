Lyon : un homme entre la vie et la mort après une fusillade dans le quartier Debourg

La nuit d'Halloween a été marquée par des coups de feu à Lyon. Un homme a été grièvement blessé dans le quartier Debourg, dans le 7e arrondissement, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.
Selon Actu Lyon, plusieurs détonations ont été entendues vers 2h30 du matin, avenue Debourg, à proximité de la station de métro du même nom.
La victime aurait été directement visée par les tirs
Touché par plusieurs balles au niveau du bas du corps, l'homme a été pris en charge par les secours, notamment le Samu, avant d'être évacué vers l'hôpital. Son pronostic vital était alors engagé.
Une enquête ouverte pour retrouver les tireurs
Les enquêteurs ont procédé à des constatations sur les lieux de la fusillade. Plusieurs douilles ont notamment été découvertes au sol.
Une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver le ou les auteurs des tirs. À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée.
Gerland c'est devenu crack city depuis que l'extrême gauche a pris le pouvoir a Lyon.Signaler Répondre
Quel bonheur de vivre dans cette nouvelle France !Signaler Répondre
Le bilan de la mairesse du 7ème..Signaler Répondre
Mais les gens ont revoté pour "ça" cette année
On peut trouvé cela étonnant mais voilà c'est reparti pour 7 ans.
Belle perspective pour tout les "gangs" du 7ème, ils ont une alliée à la Mairie.
Ville apaisée...Signaler Répondre
En même temps Debourg, c'est tellement devenu un repers de vrais Toxico, ça commence dès le Tram, tu les vois tous dégueulasse demandé de l'argent à tous le monde quand tu leur dit non ou que tu n'as pas de monnaie, bah ils te demandent un billet de 10/20€ normal sans pression, à la limite de l'agressivité et ils font ça toute la journée. Devant le McDo c'est pareil, tu veux être gentil et leur prendre un menu, c'est un refus direct, les femmes qui te proposent des actes se..elles contre 10€ ou de la dr..gue. Franchement c'est choquant de les voir dans un tel état ( c'est une mini colline du cra..ck, tous à se piquer ou à fumer ). J'ai travaillé 7ans dans ce quartier à croiser des seringues, des pipes à Cra..ck à même le sol et franchement ça fait peur. On est pas dans l'agglomération de Lyon la, on est dans le 7eme arrondissement, je ne comprends pas la passivité et le laxisme des autorités. Je plains tout les propriétaires d'un bien qui ont du voir le prix chuter en plus du sentiment d'insécurité.Signaler Répondre
Un jour, une balle perdue tuera un innocent à cause de ces incapables qui préfèrent mettre des vies en danger plutôt que de travailler honnêtement. Des gens risquent leur vie à cause de leur irresponsabilité. Il faudra combien de morts pour que ça s’arrête ?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
"aucune hypothèse n'est privilégiée"...... 😂😂😂Signaler Répondre
Pourtant on n'a aucun doute.
On se moque du monde, 2h30 du matin, pas de métro à cette heure ci, mais la nuit de Gerland , avec ses prostituées, maquereaux, dealers et consommateurs, que du beau monde, manque la présence des flics , mais faut pas stigmatiser une population très largement hots zone européenne, Qui va décidez de sévir durement pour nettoyer ce quartire ?Signaler Répondre
C'est tout simple, à Marseille la DZ mafia apres avoir buté tout le monde à pris l'ensemble des points de deal donc les fusillades ont disparu et aujourd'hui ils font la meme chose sur d'autre ville, Lyon n'y échappe pas..Signaler Répondre
Qui a connu Lyon il y a de cela trois à quatre décennie ne la reconnaîtrait pas aujourd’hui hui tant cette dernière ressemble désormais au Bronx ou à Chicago voir tout simplement à Marseille et donc Mr Doucet , qu avez vous fait pour éviter a notre belle ville un tel naufrage ?Signaler Répondre
Dubot va nous dire de changer de trottoir....Signaler Répondre
Même à Marseille, les fusillades semblent diminuer, pendant qu’à Lyon, les balles continuent de siffler ! C’est quand même incroyable d’en arriver là ! Lyon est-elle en train de devenir la nouvelle capitale des règlements de comptes ? Jusqu’où faudra-t-il aller avant que les autorités réagissent vraiment ? Les habitants en ont assez de vivre dans la peur. La sécurité n’est pas un luxe, c’est un droit !Signaler Répondre