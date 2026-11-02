Lyon : un homme entre la vie et la mort après une fusillade dans le quartier Debourg

La nuit d'Halloween a été marquée par des coups de feu à Lyon. Un homme a été grièvement blessé dans le quartier Debourg, dans le 7e arrondissement, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

Selon Actu Lyon, plusieurs détonations ont été entendues vers 2h30 du matin, avenue Debourg, à proximité de la station de métro du même nom.

La victime aurait été directement visée par les tirs

Touché par plusieurs balles au niveau du bas du corps, l'homme a été pris en charge par les secours, notamment le Samu, avant d'être évacué vers l'hôpital. Son pronostic vital était alors engagé.

Une enquête ouverte pour retrouver les tireurs

Les enquêteurs ont procédé à des constatations sur les lieux de la fusillade. Plusieurs douilles ont notamment été découvertes au sol.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver le ou les auteurs des tirs. À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée.