Faits Divers

Lyon : Le Court Circuit fermé 15 jours par la préfecture sur fond de trafic de stupéfiants

Suivez-nous sur Google
Lyon : Le Court Circuit fermé 15 jours par la préfecture sur fond de trafic de stupéfiants

La préfecture du Rhône a prononcé la fermeture administrative pour quinze jours de l’établissement Le Court Circuit, situé rue Jangot dans le 7e arrondissement de Lyon. Les services de l’État évoquent plusieurs transactions de stupéfiants constatées aux abords du commerce et considèrent sa terrasse comme un point de rencontre récurrent entre trafiquants et clients.

Nouvelle fermeture administrative dans le quartier de la Guillotière.

Par un arrêté daté du 2 novembre, la préfecture du Rhône a décidé de fermer pour quinze jours l’établissement Le Court Circuit, situé au 13 rue Jangot, dans le 7e arrondissement de Lyon. La mesure doit s’appliquer à compter de sa notification à l’exploitant.

L’établissement avait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative de sept jours en avril dernier, rappelle l’arrêté préfectoral.

Trois transactions observées par la police

La nouvelle décision fait suite à des constatations réalisées le 4 juin dernier.

Selon l’arrêté, une équipe de la police nationale avait alors repéré deux individus connus des services de police pour leur implication dans le trafic de stupéfiants, installés à une table de la terrasse du Court Circuit.

Au cours de la surveillance, les policiers disent avoir observé trois transactions de produits stupéfiants. Le contrôle des acheteurs aurait ensuite permis de découvrir de la résine de cannabis et de la cocaïne.

L’enquête aurait également conduit à la découverte, aux abords de l’établissement, de stupéfiants, d’argent provenant des ventes ainsi que de plusieurs conditionnements destinés à la revente.

La terrasse décrite comme un lieu d’échanges de stupéfiants

Dans son arrêté, la préfecture estime que la terrasse du Court Circuit est utilisée "de manière récurrente comme un lieu d’échange et de vente de stupéfiants", indépendamment de l’activité commerciale de l’établissement.

Elle considère également le commerce comme un "point d’appui et de rencontre pour les trafiquants et leurs clients" et comme un lieu central du trafic de stupéfiants dans le secteur de la Guillotière.

C’est au regard de "la gravité des faits" et afin d’éviter de nouvelles atteintes à l’ordre public que la préfecture justifie cette fermeture.

L’arrêté prévoit également qu’une affichette annonçant la fermeture administrative soit apposée sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de la mesure.

Le non-respect de cette fermeture expose l’exploitant aux sanctions prévues par le Code de la sécurité intérieure.

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Racailles de m... le 03/11/2026 à 21:07

Un établissement bien connu et fréquenté par les junkies de l'extrême gauche...

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 03/11/2026 à 20:20

Bienvenue dans la nouvelle France qui travaille by EELV-LFI !

Signaler Répondre
avatar
Pablo le 03/11/2026 à 20:01

Toujours les mêmes pas de justice après la présidentielle ça va changer d allure si vous êtes d’accord avec moi allez voter autrement vous subissez et fermez vos gueules c’est pas sur les réseaux qu’ils faut s’exprimer c’est dans le vote cordialement

Signaler Répondre
avatar
guillotin le 03/11/2026 à 19:53
et finalement a écrit le 03/11/2026 à 18h44

Quand la réouverture se fera le seizième jour ; tout recommencera ! c'est du véritable foutage de gueule !

Qu'est ce que vous racontez ??? visiblement vous ne connaissez rien à ce bar ni au quartier. Les trafics continueront pendant la fermeture... puisque le bar n'y est strictement pour rien ! On ferme un commerce honnête qui a le malheur d'essayer de bosser dans un quartier difficile. C'est un scandale

Signaler Répondre
avatar
Antmar le 03/11/2026 à 19:40

Et celà vous étonne ? Tous ces commerces, épiceries, fast-foods, téléphonie, la plupart c'est pour cacher du trafic, à croire que les gens honnêtes sont au courant de tout celà, mais nos têtes pensantes, NON ! On se fout de qui ?
La France actuellement c'est le grand bordel !

Signaler Répondre
avatar
Ahahahahaha le 03/11/2026 à 19:15

Un bar de bobos gauchos.

Signaler Répondre
avatar
Korbo le 03/11/2026 à 18:49

nos régions ont du talents

Signaler Répondre
avatar
et finalement le 03/11/2026 à 18:44

Quand la réouverture se fera le seizième jour ; tout recommencera ! c'est du véritable foutage de gueule !

Signaler Répondre
avatar
Doucet, Dubost ne voit que le compost ? le 03/11/2026 à 18:20

Quoi, des stupéfiants dans le 7eme et la maire ne le savait pas ?🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Hibiscus 1er le 03/11/2026 à 18:17

Un repère de gochos en moins un !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.