Lyon : Le Court Circuit fermé 15 jours par la préfecture sur fond de trafic de stupéfiants

Nouvelle fermeture administrative dans le quartier de la Guillotière.

Par un arrêté daté du 2 novembre, la préfecture du Rhône a décidé de fermer pour quinze jours l’établissement Le Court Circuit, situé au 13 rue Jangot, dans le 7e arrondissement de Lyon. La mesure doit s’appliquer à compter de sa notification à l’exploitant.

L’établissement avait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative de sept jours en avril dernier, rappelle l’arrêté préfectoral.

Trois transactions observées par la police

La nouvelle décision fait suite à des constatations réalisées le 4 juin dernier.

Selon l’arrêté, une équipe de la police nationale avait alors repéré deux individus connus des services de police pour leur implication dans le trafic de stupéfiants, installés à une table de la terrasse du Court Circuit.

Au cours de la surveillance, les policiers disent avoir observé trois transactions de produits stupéfiants. Le contrôle des acheteurs aurait ensuite permis de découvrir de la résine de cannabis et de la cocaïne.

L’enquête aurait également conduit à la découverte, aux abords de l’établissement, de stupéfiants, d’argent provenant des ventes ainsi que de plusieurs conditionnements destinés à la revente.

La terrasse décrite comme un lieu d’échanges de stupéfiants

Dans son arrêté, la préfecture estime que la terrasse du Court Circuit est utilisée "de manière récurrente comme un lieu d’échange et de vente de stupéfiants", indépendamment de l’activité commerciale de l’établissement.

Elle considère également le commerce comme un "point d’appui et de rencontre pour les trafiquants et leurs clients" et comme un lieu central du trafic de stupéfiants dans le secteur de la Guillotière.

C’est au regard de "la gravité des faits" et afin d’éviter de nouvelles atteintes à l’ordre public que la préfecture justifie cette fermeture.

L’arrêté prévoit également qu’une affichette annonçant la fermeture administrative soit apposée sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de la mesure.

Le non-respect de cette fermeture expose l’exploitant aux sanctions prévues par le Code de la sécurité intérieure.