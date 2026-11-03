Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été surpris par les gendarmes alors qu'il tentait de faire entrer des produits interdits dans la maison d'arrêt de Corbas, près de Lyon.

Vers 2h du matin, cet habitant de Saint-Priest aurait tenté de lancer un sac par-dessus le mur d'enceinte de l'établissement pénitentiaire, depuis le glacis, une zone de sécurité située à sa périphérie.

À l'intérieur du colis, les militaires ont découvert de la nourriture, mais également du cannabis, précise le Progrès.

Interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite

Repéré par les forces de l'ordre, le jeune homme a tenté de s'échapper à pied avant d'être rapidement interpellé.

Placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Corbas, il a finalement été remis en liberté le lendemain, avec une convocation devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Il devra notamment répondre d'escalade sans motif légitime de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, d'intrusion dans le domaine affecté à cet établissement et de remise irrégulière d'objets à un détenu.

Ces tentatives de livraison ne sont pas rares aux abords de la prison.