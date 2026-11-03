Manifestation du 5 novembre à Lyon : la préfecture interdit l'arrivée place Bellecour, les syndicats menacent de saisir la justice

La prochaine manifestation lyonnaise n'a pas encore commencé que son parcours fait déjà l'objet d'un désaccord majeur.
Ce jeudi 5 novembre, les organisations syndicales appellent à une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle pour défendre les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie.
Le rassemblement est prévu à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs, avec un itinéraire initialement déclaré jusqu'à la place Bellecour.
Mais la préfecture du Rhône refuse que la manifestation se termine sur cette place emblématique du centre-ville.
Les violences du 17 octobre au cœur du désaccord
Lundi soir, les représentants syndicaux ont été reçus par les services de l'État pour discuter des conditions d'organisation du rassemblement.
Selon la préfecture, les échanges ont été "francs et constructifs", mais une limite a été clairement fixée.
"Il leur a été indiqué que le parcours ne pourrait pas aboutir à la place Bellecour compte tenu des violences et des dégradations extrêmement importantes du 17 octobre", indiquent les services de l'État ce mardi.
La préfecture rappelle ainsi les pillages et les destructions commis dans le centre de Lyon lors de cette précédente journée de mobilisation.
Elle se dit toutefois disposée à négocier un autre itinéraire, afin de concilier la liberté de manifester avec les droits de circuler, de commercer et de propriété, ainsi que les exigences de sécurité publique.
"Une attaque supplémentaire faite à la liberté de manifester"
De leur côté, les syndicats ne comptent pas accepter facilement cette modification.
L'intersyndicale du Rhône, qui rassemble notamment la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires, l'Unsa ainsi que plusieurs organisations étudiantes, estime que l'arrivée place Bellecour est indispensable.
"Au regard de la forte participation annoncée, seule la place Bellecour permet l'espace nécessaire à la dispersion du cortège en toute sécurité", affirme-t-elle.
Les représentants syndicaux considèrent également que la position de la préfecture constitue "une attaque supplémentaire faite à la liberté de manifester".
Ils annoncent leur intention de contester "par tout moyen légal tout arrêté d'interdiction visant à faire évoluer le parcours préalablement déclaré".
Quel parcours pour jeudi ?
À ce stade, aucun accord sur un itinéraire alternatif n'est mentionné.
Le départ du cortège reste annoncé jeudi 5 novembre à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs.
Reste désormais à savoir si les discussions entre les syndicats et la préfecture permettront de trouver un compromis ou si le désaccord se poursuivra devant la justice.
Et le juge gauchiste rouge écarlate leur donnera raison...Signaler Répondre
Si on veut avoir une chance pour l'avenir de ce pays, il faut réduire drastiquement la place de la gauchosphere dans l'espace public, c'est un cancer et lfi ses métastases.Signaler Répondre
Plus de 500 lycées sont bloqués ce matin. Plus de 50 campus universitaires. Le mouvement est encore massif dans le pays. Le gouvernement voulait le pourrissement : c'est raté. Ils doivent enfin répondre. À jeudi, dans la rue !Signaler Répondre
ils auraient pu commencer par làSignaler Répondre
Quelle est la Liberté fondamentale ?Signaler Répondre
Manifester
Ou
Vivre en sécurité et en Paix
?
Quel est le curseur de notre République ?
J'ai l'impression que tout tourne à l'envers dans ce pays et qu'on rentre dans la dictature des minorités.
Quand des syndicats lancent leurs militants faire du porte à porte entre 2 tours d'élection est on dans la légalité ? Non mais l'état valide et laisse faire.
Quand des syndicats utilisent leurs fonds pour éditer des tracts anti RN est on dans la légalité ? Non mais l'état valide et laisse faire.
Est on encore en Démocratie ?
Les syndicats sont capables de garantir qu’une fois arrivé à bellecour il n’y aura pas de casses?J’en doute.Signaler Répondre
De plus tant qu’il est possible de manifester ou est le problème ?
Pourquoi absolument vouloir arriver à bellecour ?
Le principal c’est qu’il puisse y avoir un cortège.
Réponse pour celles et ceux qui n'auraient pas encore compris ;Signaler Répondre
Si l'arrivée est place Bellecour, ça signifie que l'accès à la Presqu'île est autorisé.
Et donc accès aux commerces : casses des commerces et mobiliers urbains, pillages et incendies , etc.......etc,
Histoire d'être mieux vus par la population lyonnaise et les touristes
Dommage que le syndicalisme soit dévoré par la politique et un peu la corruption aussi il faut le dire.Signaler Répondre
Aujourd'hui sur rmc un militant CGT disant qu'il ne fait pas de politique.... les autres intervenants étaient près à éclater de rire tellement c'était absurde.
Ne pas accorder une arrivée place Bellecour n'est pas une obstruction à la liberté de manifester, puisque la préfecture demande juste une modification du trajet. Alors Messieurs des syndicats pensez à l'outil de travail des commerçants.Signaler Répondre
Non, lyon ne veut plus des gauchistes en ville, comme eux ne veulent plus des voitures ...Signaler Répondre
Laissons rentrer nos amis de toute la grande métropole et bannissons toute la racaille..
1 milliard de dégatsSignaler Répondre
Merci a vous les éudiants
Grace a vous une nouvelle taxe émeute
Déjà qu'on arrive pas a joindre les 2 bouts
Bande de nuls
Ces syndicats m énervent au plus haut point.Signaler Répondre
Ces délégués payes par nos impots, peu présents dans les services ne respectent pas meme les travailleurs que sont les forces de l ordre.
Sous payes, ils mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre, et depuis longtemps voit leur vie de famille bousculée. Ils se font insulter et agresser .
La préfecture définie un trajet qu elle sait pouvoir gérer.
Le respect pour ces hommes qui.ont droit au repos doit être de minimiser leurs efforts..
Merci a nos FDO, honte aux syndicats.
non non gardez bien ces gauchistes ;)Signaler Répondre
"estime que l'arrivée place Bellecour est indispensable."Signaler Répondre
Pourquoi ?
ils veulent manifester et être vus et bien il y a d'autres parcours départ Stade de Gerland direction les Minguettes, cela leur fera faire un peu d'exercice et plus tard ils diront à leurs "j'y etais"......Acabeu.Signaler Répondre
Il est interdit de voler, tiens ton vélo m intéresse, je le prends , vive la liberté 🤣🤣Signaler Répondre
Il y aussi l option les 3 V, Villeurbanne, Venissieux, Vaulx en velin, tout est accessible par transports en commun....A domicile chez les gauchistes........Signaler Répondre
A venissieuxSignaler Répondre
il faudra bien un jour libéraliser la creation de syndicats de salariésSignaler Répondre
pouvez vous arrêter de démarrer ou finir vos manifs à la manufacture des tabacs ? il y a des riverains qui y vivent et qui en ont marre que cela se passe toujours à cet endroit. faites cela à Vaise, à croix rousse, dans le 6eme, à Villeurbanne !!!! marre d’avoir le bordel devant chez nousSignaler Répondre
ils peuvent saisir la justice il y a jurisprudence du conseil d’état qui a confirmé à Paris la semaine dernière que tant qu’il a des risques de mise à sac et de pillage des commerces les avis des préfets sont suivisSignaler Répondre
Je ne vois pas en quoi ne pas accepter un itinéraire est une atteinte au droit de manifester? La préfecture refuse un itinéraire et attend un autre itinéraire de la part des syndicats. A aucun moment elle interdit la manifestation! Nous reconnaissons bien les syndicats et leur pensé à sens unique!Signaler Répondre
Les syndicats ont assez d'argent pour qu'on leur demande une caution. Ainsi, ils comprendront mieux le sens du mot "responsable".Signaler Répondre
Maintenant que l'édifice du pavillon de tourisme a été détruit et incendié par les sympathisants EELV-LFI, ils peuvent venir place Bellecour et si possible détruire et incendier l'étendage géant de Grego DulceSignaler Répondre
il est interdit d'interdire, vive l'état de droit et de libertésSignaler Répondre
C'est les syndicats qui vont rembourser en cas de débordements ?Signaler Répondre