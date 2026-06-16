Prison de Villefranche-sur-Saône : un détenu retrouvé mort, la piste du suicide privilégiée

Selon plusieurs sources concordantes, un détenu âgé d'une quarantaine d'années aurait été retrouvé mort dans sa cellule en matinée. La piste du suicide serait privilégiée.

D'après les témoignages recueillis auprès de plusieurs sources, l'homme aurait manifesté depuis plusieurs jours un comportement jugé préoccupant par certains détenus. Plusieurs d'entre eux auraient estimé qu'il traversait une importante détresse psychologique et craignaient qu'il ne passe à l'acte.

Toujours selon des sources bien informées au sein de l'établissement pénitentiaire, le détenu aurait notamment connu plusieurs épisodes de crise dans sa cellule. Il aurait affirmé entendre des voix et aurait adopté un comportement de plus en plus instable ces dernières semaines.

Une semaine avant le drame, il aurait également dégradé sa cellule en projetant divers objets à travers les barreaux. À la suite de cet incident, il aurait été changé de cellule. Quelques jours plus tard, il aurait ensuite tenté d'incendier du mobilier présent dans son nouvel hébergement.

Selon les mêmes sources, les surveillants auraient alors décidé de le déplacer temporairement dans une autre cellule occupée par trois autres détenus avant de l'affecter à nouveau dans une autre cellule le lendemain.

Plusieurs détenus auraient tenté de l'apaiser lors de ses crises. Les circonstances de ce décès interrogent par ailleurs sur la prise en charge dont aurait bénéficié le détenu avant son passage à l'acte. Plusieurs éléments concordants évoquent des comportements particulièrement préoccupants ces derniers jours, soulevant des questions quant à un éventuel accompagnement médical ou psychiatrique.

À ce stade, aucune autorité judiciaire n'a confirmé les circonstances précises du décès ni les éléments avancés par ces témoignages. Contacté par notre rédaction, le parquet de Villefranche-sur-Saône n'a, pour l'heure, apporté aucune précision complémentaire. Une enquête a toutefois été ouverte suite à ce suicide.

Pour rappel, la prison de Villefranche-sur-Saône est régulièrement citée dans différents rapports et témoignages. L'établissement caladois a déjà été pointé du doigt à plusieurs reprises pour des problématiques de gestion ainsi que pour divers incidents violents survenus entre ses murs.