La contribution de la Métropole de Lyon au Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours doit passer de 133 à 149 millions d’euros par an dès 2027. Véronique Sarselli a annoncé cette augmentation de près de 12 % aux organisations syndicales du SDMIS mardi 17 novembre. La collectivité entend ainsi financer le fonctionnement du service tout en relançant les investissements dans les véhicules, les équipements et les casernes.

"Sans intervention de notre part, le SDMIS n’aurait pas été en mesure d’équilibrer son budget 2027", affirme la présidente de la Métropole. Elle présente ces 16 millions supplémentaires comme un engagement inscrit dans la durée, destiné aussi à stopper la progression de la dette.

Près d’une échelle aérienne sur trois indisponible

Pour illustrer les besoins, la Métropole indique que 30 % des échelles aériennes sont actuellement indisponibles, en raison de pannes ou d’opérations de maintenance. Huit casernes ne disposent plus des échelles dont elles étaient dotées en 2022, selon son communiqué.

La collectivité prévoit de travailler au renouvellement des véhicules et du matériel d’intervention, à la modernisation des casernes et à l’amélioration des équipements de protection. La sécurisation des systèmes informatiques et de communication, nécessaires au déclenchement des secours, figure également parmi les chantiers annoncés.

Ces besoins s’accompagnent d’une hausse des feux de végétation. Entre janvier et septembre 2026, 964 ont été recensés, contre 424 sur la même période en 2025, d’après les chiffres communiqués par la Métropole. Près de 60 % des feux recensés en 2026 se situent sur son territoire.

Cinquante créations de postes envisagées

La gouvernance du SDMIS et les organisations syndicales travaillent à une feuille de route pour 2027-2029. Elle doit hiérarchiser les investissements et ouvrir une réflexion sur le renforcement des effectifs, avec une perspective de 50 créations de postes. Leur calendrier et leurs modalités restent à définir.

L’annonce financière s’accompagne d’une mise en cause de la précédente majorité métropolitaine. Véronique Sarselli lui impute 30 millions d’euros d’investissements non réalisés et une dette du SDMIS passée de 60 à 90 millions d’euros au cours du mandat précédent.

"La sécurité des habitants et de ceux qui leur portent secours ne peut pas être une variable d’ajustement budgétaire", déclare-t-elle, en promettant aux sapeurs-pompiers davantage de visibilité sur leurs moyens.