Un brin chafouin, Patrick Mehlen s'assied à la grande table ovale de son bureau. Il sort d'une réunion sur l'avancement du projet d'extension du CRCL, le centre de recherche anticancéreux qu'il dirige. Il a besoin de place, une de ses priorités, difficile à satisfaire.

Actuellement, le CRCL rassemble 650 biologistes luttant de tous leurs neurones contre le cancer, mais très entassés avec leurs grosses machines étranges dans les 15 000 m² des tours Cheney, à l'arrière du Centre Léon Bérard.

Le terrain qu'il a trouvé pour s'agrandir est tout proche, déjà presque acheté. Mais construire le nouveau bâtiment qui permettra d'ajouter 3 500 m² de laboratoire va coûter 15 millions d'euros, et visiblement Patrick Mehlen ne les a pas. Il alterne les ronchonneries — "Un chercheur passe sa vie à chercher de l'argent" — et les blagues ponctuées d'un éclat de rire : "Du coup, vous voudrez bien me faire un chèque en partant ?". Il redevient sérieux pour louer la générosité de ceux et celles qui accompagnent la recherche du Centre Léon Bérard depuis tant d'années. Il est certain que les dons et legs reçus représentent beaucoup d'argent, 10 millions d'euros, bon an, mal an. Mais la recherche coûte très cher en personnel et en équipement. Sans ces petits et gros donateurs, le CRCL n’aurait pas la stature internationale qui est la sienne.

C’est en 2019 que Patrick Mehlen en a pris la direction. Arrivé à Lyon pour intégrer la prestigieuse École normale supérieure, il a commencé à aimer le foot, a fait sa thèse à l’Université Claude Bernard en 1995, puis a intégré le CRCL en 2004. C’est Thierry Philip – alors directeur du Centre Léon Bérard – qui lui demande de rejoindre le centre pour apporter son savoir de jeune chercheur, spécialiste de la mort des cellules, à un hôpital qui soigne les patients. Patrick Mehlen n'est alors pas encore le biologiste spécialiste du cancer qu'il est aujourd'hui.

S’il est devenu chercheur, c’est parce qu’un de ses enseignants de SVT au lycée répondait souvent aux questions que lui posaient les élèves par un : "Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ça". Cette phrase déterminera la suite ; elle va donner au jeune Patrick Mehlen l’envie d’être l'un de ces chercheurs. En entrant au CRCL, il bifurque vers une recherche adossée aux soins : "C'est alors que j'ai commencé à parler cancer à la cantine avec les médecins de Léon Bérard, et je m’y suis intéressé". Ce qu'il y a d'incroyable dans la découverte qu'il va bientôt faire, c'est qu'elle peut potentiellement servir à combattre d'autres maladies que le cancer. "Après le cancer, je m'attaquerai à Alzheimer, dit-il mi-figue, mi-raisin, car finalement c'est l'inverse : chez le malade d'Alzheimer, il manque de la nétrine". De fait, l'anticorps médicament que développe la société qu'il a créée est aussi testé ailleurs que contre le cancer, contre l'endométriose par exemple.

En 2006 une première fois, puis une deuxième fois avec une description précise de son anticorps monoclonal, Patrick Mehlen dépose des brevets issus de ses idées. Il l'explique : "Quand vous avez un cancer, on vous traite par chimiothérapie, ou en immunothérapie, et généralement une chimio va éliminer la grosse masse des cellules cancéreuses. Mais à cause de la plasticité cellulaire, certaines cellules cancéreuses arrivent à changer d'expression de gènes, c'est-à-dire à développer des stratégies qui les protègent des molécules de la chimiothérapie".

Aujourd'hui, tout le travail de Patrick Mehlen consiste à prouver qu'avec son médicament-anticorps, ces cellules qui ont réussi à échapper à la chimio et menacent la vie du patient vont tout de même être éliminées. Ces 0,1 % de cellules cancéreuses, les plus difficiles à détruire, ont réussi à fabriquer, toutes seules, les clés qui flottaient dans les alentours de la cellule. Puisqu'elle a migré, la cellule cancéreuse devrait avoir perdu l'accès aux clés qui lui permettent d'éviter l'autodestruction programmée contre elle. Sa force est de parvenir à auto-créer la nétrine (le nom de la clé anti-autodestruction) pour éviter que ça lui arrive.

Les médicaments-anticorps auxquels les travaux du laboratoire de Patrick Mehlen ont permis de donner le jour sont des sortes d'éponges qui entourent la nétrine que fabrique la cellule cancéreuse. Grâce à ces éponges, la clé nétrine ne fonctionne plus et la destruction de la cellule cancéreuse peut avoir lieu. Une étude publiée au printemps dernier a révélé au monde de la santé que l'utilisation du médicament fabriqué par la start-up de Patrick Mehlen avait permis de doubler l'espérance de vie de 43 patients atteints d'un cancer du pancréas. D'autres études sont sur le point d'être lancées, sur un nombre de patients plus grand (environ 250), pour montrer de façon définitive que ce doublement du temps de vie ne peut pas être dû au hasard. Mais une étude de cette ampleur coûte plusieurs millions d'euros et prend des années.

Et si ça marche ? En plus de donner un supplément de vie à des malades, Patrick Mehlen deviendrait-il un candidat sérieux pour le Nobel de médecine ? Quand on lui pose la question, il réfléchit quelques dixièmes de seconde : "Si on montre que le médicament qui découle de 25 ans de recherches marche vraiment contre les cellules résistantes à la chimiothérapie, alors mon laboratoire sera récompensé pour son travail autour de la nétrine-1. Plus important : on pourra dire qu’on a servi à quelque chose". Mais pour cela, il faut encore faire ce que ce chercheur-directeur fait aussi au quotidien : chercher de l'argent.