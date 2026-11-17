Le collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin est fermé depuis le jeudi 12 novembre. Des messages d'insultes et de menaces visant plusieurs membres du personnel ont été envoyés deux jours auparavant, soit le lundi 10 novembre, selon Le Progrès. Certains de ces écrits contiendraient des menaces de mort. Une fausse alerte à la bombe y était également jointe.

La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme une intervention de ses services dans la nuit du 10 novembre, aux alentours de 22 h 30. "Une levée de doute a été effectuée sans que rien ne soit découvert", indique-t-elle. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours.

Les messages auraient été transmis via la plateforme numérique de l'établissement, accessible aux élèves, aux parents et aux personnels. Un vecteur interne qui soulève des questions sur les modalités d'accès et de modération de cet outil.

Un contexte déjà sous tension depuis octobre

Ces événements ne surgissent pas de nulle part. Depuis le début du mois d'octobre, le collège Henri-Barbusse serait confronté à plusieurs épisodes de tensions, en marge des mobilisations lycéennes. Des membres du personnel auraient notamment été directement visés par des tirs de mortier.

La communauté éducative encaisse donc une série de chocs en l'espace de quelques semaines, sans que des mesures visibles n'aient, jusqu'ici, suffi à apaiser la situation.

Le collège devrait rouvrir ses portes demain, ce mercredi 18 novembre.